Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Тихонов

Тонкий, лёгкий, но мощный: материал, который выталкивает OSB и сайдинг с рынка

Недвижимость

Фасад дома давно перестал быть просто защитной оболочкой — сегодня это часть архитектурного образа и важный элемент энергоэффективности. Всё больше строителей отказываются от привычных решений в пользу более технологичных материалов. На смену OSB и сайдингу приходит гибкая керамика — тонкая, лёгкая и универсальная облицовка.

Дом облицованный гибкой керамикой
Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом облицованный гибкой керамикой

Почему OSB и сайдинг теряют позиции

Ориентированно-стружечные плиты (OSB) часто требуют дополнительной отделки — штукатурки, защитных покрытий и финишной окраски. Ошибки при нанесении могут привести к растрескиванию слоя и снижению теплоизоляционных характеристик стены. Кроме того, сам процесс достаточно трудоёмкий и требует навыков.

Сайдинг долгое время считался универсальным вариантом для частного дома. Однако материал подвержен выгоранию на солнце, может треснуть при механическом воздействии и не всегда гармонично смотрится на кирпичных или газобетонных фасадах. В результате владельцы домов всё чаще ищут более долговечную и эстетичную альтернативу.

Что такое гибкая керамика

Гибкая керамика — это композитный материал на основе модифицированной глины, полимеров и кварцевого песка. Он окрашивается минеральными пигментами, благодаря чему устойчив к ультрафиолету и перепадам температуры.

"Гибкая керамика обладает рядом преимуществ, которые делают её лучшим выбором для отделки фасадов", — отмечает инженер-строитель Александр Куликов.

Материал поставляется в виде тонких листов толщиной около 2-3 мм. Его можно резать обычным строительным ножом, сгибать и монтировать без применения саморезов и гвоздей, что особенно важно при работе с газоблоком, кирпичом или при реставрации старых зданий. Об этом сообщает издание СТЕРЛЕГРАД.

Преимущества для частного дома

Одним из ключевых плюсов гибкой керамики считается её малый вес. Это снижает нагрузку на несущие конструкции и позволяет использовать материал даже на домах старой постройки.

Облицовка легко повторяет изгибы стен и подходит для сложных архитектурных форм. За счёт разнообразия текстур фасад может имитировать кирпич, натуральный камень или дизайнерскую плитку. При этом монтаж занимает меньше времени по сравнению с классической керамической плиткой или фиброцементными панелями.

"Современные фасадные решения должны учитывать и требования по микроклимату: избыточная герметизация без продуманной вентиляции способна привести к накоплению влаги в ограждающих конструкциях", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Павел Сидоров.

Материал также способствует дополнительной защите стен от влаги и внешних воздействий, что положительно влияет на срок службы фасада.

Популярные вопросы о гибкой керамике

Подходит ли гибкая керамика для деревянного дома?

Да, при условии правильной подготовки основания и соблюдения технологии монтажа.

Можно ли использовать материал для реставрации старого фасада?

Да, благодаря малому весу и отсутствию крепёжных элементов гибкая керамика подходит для реконструкции.

Насколько долговечна такая облицовка?

Срок службы зависит от качества монтажа и условий эксплуатации, но материал рассчитан на длительное использование при соблюдении технологии.

Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом строительство
Новости Все >
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Пираты сменили ром на регламенты: Балтийское море втягивают в опасную игру
Закрытые ворота, открытый интерес: граница Финляндии уже собирает тургруппы
Новый налог ударит по покупателям: жильё в Новосибирске может подорожать
Признание на стене обернётся бедой: 14 февраля может закончиться уголовкой
НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом
Огурцы дороже фруктов: что скрыто формирует шокирующую стоимость овоща
Смена поясов превращает ночь в утро: как пережить сбой, который мозг считает угрозой
Самокритика выходит из-под контроля: когда стремление к лучшему становится ловушкой
Ледяные наросты зимой рушат кузов: опасные точки на машине, о которых забывают
Сейчас читают
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Новости спорта
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Новости спорта
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Садоводство, цветоводство
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Популярное
Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей

Один куст, посаженный в феврале, может превратить сад в настоящий магнит для бабочек и пчёл. Но есть важный приём, который решает всё.

Холод только помогает: куст, который весной оживает раньше всех и манит опылителей
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Ягоды висят крупными рубинами: простой способ сделать вишню крупнее и слаще
Нежность под шоколадной глазурью: блинный торт, который удаётся с первого раза
Цветение до сентября и ноль капризов: многолетники, которые растут на любом грунте
Спектакль Школа в театре на Трубной: как далеко нам всем до Оззи… Анжела Якубовская Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова
Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
BMW потребовал от отделения в КНР возражать против экспорта в Россию. Но есть нюанс
Последние материалы
Цветок, который выглядит как мини-галактика: садоводы сходят с ума от этой новинки
Грядка как с картинки, а урожай с гулькин нос: невидимая проблема крадёт силу корней
Обычный вечер превращается в дегустацию: винная тарелка балансирует характер и вкус
Весна-2026 отменяет классический верх: этот хит превращает любой выход в яркое заявление
Тонкая полоса вместо узоров: новый корейский маникюр выглядит сдержанно и эффектно
Когда нет сил готовить — эта запеканка делает всё сама: мужчины обожают такой ужин
Профлист уходит в прошлое: искусственный газон превращает забор в зелёную стену
Заморозки отступили, а растение всё равно под ударом: опасность приходит вместе с теплом
Смелый обувной микс выбивается в лидеры сезона: весна делает ставку на неожиданность
Слабая рассада — скромный урожай: 7 ошибок, которые всё портят ещё дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.