Соседи не поверят: дорожка с видом дорогой плитки создаётся из подручных материалов

Аккуратная садовая дорожка способна полностью преобразить участок, но готовая тротуарная плитка нередко обходится в круглую сумму. При этом есть способ сделать покрытие своими руками — прочное, стильное и почти бесплатное. Для этого понадобятся цемент и обычные ящики для рассады.

Садовая дорожка из бетона
Фото: Pravda.Ru by Андрей Лакин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему бетонная дорожка — это практично

Садовые дорожки выполняют не только декоративную функцию. Они защищают участок от грязи, упрощают передвижение после дождя и помогают грамотно зонировать пространство между грядками, теплицей, беседкой или зоной отдыха.

Готовая тротуарная плитка выглядит эффектно, но её стоимость может серьёзно ударить по бюджету. Самодельные бетонные блоки позволяют решить задачу иначе: вложения минимальны, а результат не уступает заводским вариантам.

Эксперт по малым архитектурным формам Александр Костин отмечает:

"Этот способ не только экономичен, но и открывает простор для индивидуального дизайна", — подчеркнул эксперт по ландшафту Александр Костин.

Дополнительно важно учитывать и безопасность покрытия: если дорожка укладывается на влажных участках, стоит заранее продумать, как будет уходить вода и не появится ли скольжение на поверхности, особенно в прохладный сезон.

Что понадобится для изготовления плитки

Большинство материалов уже есть на даче или в хозяйстве.

  • Цемент.

  • Песок.

  • Вода.

  • Старые пластиковые ящики для рассады.

  • Проволока или металлическая сетка для армирования.

  • Битый кирпич, гравий или мелкий строительный мусор.

Ящики используются как многоразовая форма, что делает процесс удобным и экономичным.

Пошаговый процесс изготовления

Работа несложная, но требует аккуратности и соблюдения пропорций.

Сначала готовят цементную смесь. Раствор доводят до консистенции густой сметаны и наносят тонким слоем на внутренние стенки формы — это помогает получить более гладкую поверхность плитки.

Основной бетон замешивают в пропорции цемента и песка 1:3. В середину добавляют армирующие элементы — кусочки проволоки, сетку или осколки кирпича. Затем форму заполняют раствором до края и слегка встряхивают, чтобы удалить пузырьки воздуха.

После застывания форму обливают горячей водой — так плитку проще извлечь. Готовые блоки укладывают на песчаную подушку. Между плитками можно оставить зазоры и посеять газонную траву для более естественного вида.

Чтобы поверхность выглядела аккуратно, важно заранее подобрать одинаковую высоту основания и не торопиться с укладкой — особенно если грунт рыхлый или после дождей. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Сравнение: самодельная плитка и заводская

Промышленная плитка удобна тем, что уже готова к укладке и имеет ровную геометрию. Однако она дороже и ограничена стандартными формами.

Самодельные бетонные блоки позволяют экспериментировать с размерами и узорами. Их можно выложить прямыми рядами, "шахматкой" или комбинировать с галькой и травой. При этом по прочности правильно приготовленный бетон практически не уступает заводским аналогам.

"Главное преимущество самодельной плитки — возможность контролировать толщину и состав смеси, а значит, добиться более высокой стойкости к морозу и перепадам температур", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda. ru Волков Роман .

Строитель и блогер Павел Синицын отмечает:

"Люди удивляются, когда узнают, что плитка сделана вручную — она выглядит как купленная в магазине, но стоит в десятки раз дешевле", — рассказал строитель Павел Синицын.

Популярные вопросы о бетонной садовой дорожке

Как выбрать цемент для плитки?
Подойдёт обычный портландцемент, главное — соблюдать правильную пропорцию с песком.

Нужно ли армирование?
Да, особенно если плитка крупная. Проволока или сетка увеличивают прочность и срок службы.

Сколько сохнет бетон?
Первичное схватывание происходит за сутки, но полную прочность бетон набирает в течение нескольких недель.

Автор Андрей Лакин
Лакин Андрей Николаевич — плиточник с 21-летним стажем.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
