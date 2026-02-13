Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Балкон перестаёт быть складом: продуманная система хранения меняет всё пространство

Недвижимость

Балкон давно перестал быть местом для старых коробок и лыж. При грамотной организации он превращается в удобную систему хранения и даже в зону отдыха. Главное — продумать мебель, отделку и расположение шкафов так, чтобы сохранить свет и ощущение простора.

Уютный балкон
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Уютный балкон

Балкон как часть интерьера

Современная лоджия — это продолжение комнаты, а не склад. Если повторить цветовую гамму и стиль смежного помещения, пространство визуально станет больше и аккуратнее, как и при продуманном обустройстве маленькой квартиры.

Организация хранения строится на трёх принципах: устойчивость к влаге и перепадам температур, рациональное использование высоты и учёт геометрии балкона. Даже влагостойкая мебель прослужит дольше только на застеклённой лоджии.

"Грамотная система хранения всегда начинается с анализа пространства: где проходят коммуникации, сколько естественного света и какие нагрузки выдерживает перекрытие", — считает специалист по эксплуатации жилых помещений, обозреватель Pravda. ru Кондратьев Илья .

Для стен подойдут декоративная штукатурка, влагостойкая краска или ПВХ-панели. На пол чаще выбирают керамогранит — он устойчив к износу и перепадам температур.

Стеллажи и шкафы: используем высоту

Вертикаль — главный ресурс небольшого пространства. Высокие шкафы и стеллажи позволяют задействовать стены от пола до потолка.

"Металлические конструкции с креплением к стене освобождают пол и легко адаптируются под разные задачи. Чтобы прикрыть все "внутренности", вешаем красивую плотную гардину или распашные дверки с креплением на стены, таким образом превращая зону во встроенный шкаф", — отметила дизайнер интерьеров и сооснователь бюро Set Bureau Елена Безрученко.

Металлические системы удобны для хранения коробок, спортивного инвентаря и инструментов. Их легко скрыть текстилем или фасадами, сохраняя аккуратный вид.

Тумбы, прилавки и функциональные ящики

Если остекление занимает большую часть стены, высокие шкафы могут перекрывать свет. В этом случае лучше выбрать низкие тумбы или узкие прилавки вдоль стены.

Узкие прилавки вдоль всего балкона помогают сохранить свободный проход и лаконичный внешний вид, а ящики могут сочетать хранение с мягкой зоной. Тумбы с откидными крышками или выдвижные ящики по принципу сундука позволяют максимально использовать пространство и даже создать уютное место для отдыха.

Тумба с мягкой подушкой превращается в удобную лавку, а откидная столешница добавит рабочее место — решение, актуальное и при планировке лоджии под кабинет. Об этом сообщает Metro.

Секретные зоны хранения

Даже на компактном балконе есть скрытые возможности. При высоких потолках можно обустроить антресоль над дверью или окном для хранения сезонных вещей.

Под подоконником удобно разместить неглубокие полки или крючки, закрытые фальшфасадом. Это помогает сохранить эстетику и убрать с глаз мелкие предметы.

Шкафы, стеллажи или тумбы

  • Шкафы подходят для закрытого хранения и защиты от пыли.
  • Стеллажи выглядят легче и дают быстрый доступ к вещам.
  • Тумбы сохраняют свет и добавляют дополнительную рабочую поверхность.

Комбинация этих решений часто оказывается наиболее практичной.

Плюсы и минусы систем хранения

Перед выбором важно учитывать особенности каждого варианта.

Преимущества закрытых шкафов:

  1. Аккуратный внешний вид.
  2. Защита от пыли и солнца.
  3. Возможность встроенного дизайна.

Недостатки:

  1. Требуют точных замеров.
  2. Могут визуально утяжелять пространство.

Преимущества открытых стеллажей:

  1. Экономия площади.
  2. Лёгкость конструкции.
  3. Простая адаптация под новые задачи.

Минусы:

  1. Всё содержимое остаётся на виду.
  2. Требуется регулярная уборка.

Популярные вопросы о хранении на балконе

Как выбрать мебель для балкона?

Учитывайте размеры, уровень утепления и устойчивость материалов к влаге и температурным перепадам.

Сколько стоит обустройство системы хранения?

Стоимость зависит от материалов, сложности конструкции и необходимости индивидуального проекта.

Что лучше для маленькой лоджии — шкаф или стеллаж?

Чаще всего оптимальна комбинация узкого шкафа и открытых полок, чтобы сохранить свет и функциональность.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы советы интерьер квартира хранение
Новости Все >
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Сейчас читают
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Еда и рецепты
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Популярное
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали

Сладкий горох на вертикальной грядке экономит место, почти не требует прополки и нравится детям. Разбираемся, как вырастить его без лишних хлопот.

Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью Любовь Степушова Мифы о моторном масле развенчаны: привычные ошибки водителей губят двигатель Александр Приходько
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Соседи смеются над бабушкиными методами: но грядки отвечают двойным урожаем
Соседи смеются над бабушкиными методами: но грядки отвечают двойным урожаем
Последние материалы
Каждый день — как маленький бар: шимпанзе раскрывают тайну нашей тяги к алкоголю
Соседи не поверят: дорожка с видом дорогой плитки создаётся из подручных материалов
Аромат, от которого кружится голова: нежные лимонные пирожные из простых ингредиентов
Посадили и забыли — а клумба пышнее, чем у соседей: лучшие однолетники для солнца
Хруст снаружи, нежность внутри: ленивые котлеты по-киевски удивляют глубиной вкуса
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Стиральная машина начинает работать как новая: простой приём вымывает скрытую грязь
Сад утекает по склону: приём, который меняет всё без копки и заборов
Советский десерт оживает: мягкий бисквит и густой крем создают неподражаемый вкус
Белые носки снова ослепляют чистотой: домашний способ сделать их как новыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.