Белые носки снова ослепляют чистотой: домашний способ сделать их как новыми

Белые носки выглядят аккуратно и подходят к любой обуви — от кроссовок до классических туфель. Но стоит надеть их пару раз, и ткань теряет свежесть, появляется серый налёт и въевшиеся пятна. Вернуть вещам первоначальный вид можно без дорогой бытовой химии.
Чтобы добиться заметного эффекта, важно соблюдать последовательность действий. Метод основан на сочетании хозяйственного мыла, пищевой соды и нашатырного спирта — доступных средств, которые есть почти в каждом доме.
Сначала носки нужно намочить в тёплой воде. Затем тщательно намылить хозяйственным мылом, уделяя внимание пятке и носочной части. После намыливания изделия оставляют примерно на 10 минут.
Далее готовится раствор: в литр горячей воды добавляют столовую ложку соды и размешивают до полного растворения. Затем вливают столовую ложку нашатырного спирта. Носки помещают в смесь минимум на два часа.
"Сода и щелочные растворы помогают разрушить жировые и пылевые загрязнения, а предварительное замачивание снижает нагрузку на волокна ткани при ручной стирке", — считает специалист по химчистке мебели и ковров, обозреватель Pravda. ru Рожкова Елена .
После замачивания изделия стирают вручную и тщательно прополаскивают. Сушить их лучше в проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей.
Свежие загрязнения удаляются значительно легче, чем застарелые пятна. Если стирать носки сразу после носки, достаточно обычного хозяйственного мыла.
Хлорсодержащие отбеливатели дают быстрый эффект, но со временем делают ткань жёсткой и ломкой. В результате носки быстрее рвутся и могут желтеть.
Если под рукой нет нашатыря, можно добавить в раствор немного лимонной кислоты или сок лимона — натуральные кислоты помогают осветлить ткань и убрать серый оттенок.
Не стоит использовать кондиционер во время отбеливания: он создаёт плёнку на волокнах и мешает удалению загрязнений. Добавлять его лучше только после полного очищения.
Важно также не смешивать белые носки с цветным бельём даже при хранении. Ткань способна впитывать микрочастицы красителей и постепенно сереть. Об этом сообщает SB. BY.
Выбор метода влияет на срок службы ткани и внешний вид изделий.
Перед применением стоит учитывать особенности ткани.
Для хлопковых носков подойдут сода, хозяйственное мыло и кислородные отбеливатели. Хлор лучше применять редко.
Расходы минимальны, так как используются недорогие продукты, которые обычно уже есть дома.
Сода подходит для регулярного ухода и удаления запахов. Лимонная кислота эффективнее при сером налёте.
