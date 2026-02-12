Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Дом начинает дышать природой: стиль рустик вытесняет холодный минимализм

Недвижимость

Интерьер может быть не просто красивым, а по-настоящему живым — с фактурой дерева, шероховатостью камня и мягким светом ламп. Именно таким ощущается рустик: тёплым, честным и близким к природе. Этот стиль выбирают те, кто устал от глянца и стремится к спокойствию в доме.

Гостинная в стиле рустик
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Гостинная в стиле рустик

Философия и характер стиля рустик

Рустик вырос из сельского быта, где вещи создавались вручную и служили десятилетиями. В его основе — уважение к натуральным материалам, следам времени и естественной палитре. Неровности древесины, трещины в камне и патина на металле здесь становятся частью эстетики.

"Рустик — это не про грубость, а про честность материала. Когда дерево остаётся деревом, а камень — камнем, пространство начинает работать на человека", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия .

Такой интерьер противопоставлен холодному хай-теку и вычурной классике. Пространство будто "дышит": в нём много тактильных поверхностей, тёплых оттенков бежевого, коричневого, серого, приглушённого зелёного.

Связь с природой усиливают живые растения, керамика, текстиль. Атмосферу уюта легко поддержать приёмами, которые меняют восприятие пространства без капитального ремонта.

Материалы и отделка: дерево, камень, кирпич

Главная роль в рустике отведена дереву. Используют массив дуба, ясеня, сосны с выраженной текстурой, иногда с эффектом браширования. Полы, балки, столешницы и фасады мебели подчёркивают естественный рисунок волокон.

Камень и кирпич добавляют глубины. Это может быть плитняк у камина или акцентная стена с лёгкой побелкой. В городской квартире часто выбирают декоративные панели и фактурные покрытия — подобные решения всё чаще заменяют привычную отделку.

Стены оформляют матовой краской или грубой штукатуркой. Металл — кованый, чёрный, без блеска — появляется в светильниках и фурнитуре. Даже бетон может стать частью композиции, если его "согреть" текстилем и древесиной. Об этом сообщает NEWS.

Мебель и декор: массив и текстиль

Мебель в рустикальном интерьере выглядит основательно. Центральным элементом кухни или гостиной становится массивный стол, рассчитанный на долгие семейные встречи.

"Тяжёлая мебель из массива требует грамотной расстановки. Если не учесть пропорции помещения, она может перегрузить пространство", — считает специалист по организации жилого пространства, обозреватель Pravda. ru Киселёва Марина .

Диваны и кресла чаще имеют простую форму и обивку из льна или хлопка. Текстиль — ключ к атмосфере: пледы, домотканые ковры, плотные шторы помогают создать эффект уюта без лишнего декора.

Вещи с историей только усиливают характер интерьера. Винтажная посуда, плетёные корзины, керамика ручной работы формируют ощущение обжитого дома.

Советы по созданию рустикального интерьера 

  1. Определите базовую палитру природных оттенков.
  2. Добавьте один выразительный акцент — балку, кирпичную стену или столешницу из массива.
  3. Подберите текстиль из натуральных тканей и тёплое освещение.
  4. Включите 2-3 предмета с историей или эффектом состаривания.

Популярные вопросы о стиле рустик

Как выбрать мебель для рустикального интерьера?

Лучше отдавать предпочтение массиву с видимой текстурой и простыми формами, учитывая размеры помещения.

Сколько стоит оформление в стиле рустик?

Бюджет зависит от выбранных материалов: натуральный камень и массив дороже, но возможны качественные альтернативы.

Что лучше для квартиры — рустик или сканди?

Рустик добавляет тепла и фактуры, сканди — лёгкости и света. Часто их сочетание даёт наиболее гармоничный результат.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
