Белгородцы в ярости: платежи за отопление выросли так, будто в квартирах сауна

Февральские квитанции за отопление вызвали волну возмущения у жителей Белгородской области. У некоторых семей сумма за тепло в платежках превысила 10 тысяч рублей, при том что перебои с подачей услуги фиксировались совсем недавно.

Фото: pixabay.com by ri is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Радиатор

Откуда такие суммы

Жительница Шебекино сообщила, что за месяц получила счет на 10 018 рублей при том, что в предыдущем он составлял около 4500 рублей.

"Пришли платёжки за отопление за февраль по адресу г. Шебекино, ул. Ленина, 91а. За отопление 10 018 рублей за месяц! В прошлом месяце было 4500! Откуда такие суммы?" — написала она.

Глава администрации Шебекинского округа Андрей Гриднев рекомендовал обратиться за разъяснениями в ООО "Шебекинские тепловые сети".

Подобные обращения поступают и из других населённых пунктов. Жители Строителя жалуются на отсутствие отопления при одновременном росте начислений. Представители Госжилнадзора советуют направлять официальные обращения для проверки корректности расчетов.

В Белгороде суммы за тепло достигают 4-6 тысяч рублей. В отдельных домах жители сообщают о холодных батареях и необходимости круглосуточно использовать обогреватели. В "РИР Энерго" пояснили, что начисления в домах с общедомовыми счетчиками производятся по фактическому потреблению.

Почему выросли начисления

Ранее региональные власти объясняли рост платы изменением налоговой нагрузки. Начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Наталья Косилова сообщала, что увеличение связано с повышением базовой ставки НДС с 20 до 22%. При этом заявлялось, что общий рост коммунальных услуг должен был составить около 1,7%.

Кроме того, в октябре ожидается дополнительное повышение тарифов — примерно на 13%. Эти планы также вызвали обеспокоенность среди жителей региона.

Перерасчёт и позиция поставщиков

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил о перерасчёте за периоды, когда в городе отсутствовали свет, горячая вода и отопление из-за обстрелов. 11 февраля в "РИР Энерго" уточнили порядок процедуры. В домах с общедомовыми приборами учёта начисления ведутся по фактическому объёму тепла: при отсутствии подачи гигакалории не учитываются.

Если приборов учёта нет, перерасчёт выполняется за каждый день отсутствия отопления с последующим вычетом из платежа. По горячей воде в период отсутствия подогрева применяется тариф холодной воды. Корректировки должны отразиться в мартовских квитанциях.

На рост коммунальных платежей жалуются и в других регионах. Федеральная антимонопольная служба 10 февраля объявила о проверке тарифов в шести субъектах, однако Белгородская область в этот список не вошла, сообщает bel.ru.