Белгородцы в ярости: платежи за отопление выросли так, будто в квартирах сауна

Февральские квитанции за отопление вызвали волну возмущения у жителей Белгородской области. У некоторых семей сумма за тепло в платежках превысила 10 тысяч рублей, при том что перебои с подачей услуги фиксировались совсем недавно.
Жительница Шебекино сообщила, что за месяц получила счет на 10 018 рублей при том, что в предыдущем он составлял около 4500 рублей.
"Пришли платёжки за отопление за февраль по адресу г. Шебекино, ул. Ленина, 91а. За отопление 10 018 рублей за месяц! В прошлом месяце было 4500! Откуда такие суммы?" — написала она.
Глава администрации Шебекинского округа Андрей Гриднев рекомендовал обратиться за разъяснениями в ООО "Шебекинские тепловые сети".
Подобные обращения поступают и из других населённых пунктов. Жители Строителя жалуются на отсутствие отопления при одновременном росте начислений. Представители Госжилнадзора советуют направлять официальные обращения для проверки корректности расчетов.
В Белгороде суммы за тепло достигают 4-6 тысяч рублей. В отдельных домах жители сообщают о холодных батареях и необходимости круглосуточно использовать обогреватели. В "РИР Энерго" пояснили, что начисления в домах с общедомовыми счетчиками производятся по фактическому потреблению.
Ранее региональные власти объясняли рост платы изменением налоговой нагрузки. Начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Наталья Косилова сообщала, что увеличение связано с повышением базовой ставки НДС с 20 до 22%. При этом заявлялось, что общий рост коммунальных услуг должен был составить около 1,7%.
Кроме того, в октябре ожидается дополнительное повышение тарифов — примерно на 13%. Эти планы также вызвали обеспокоенность среди жителей региона.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил о перерасчёте за периоды, когда в городе отсутствовали свет, горячая вода и отопление из-за обстрелов. 11 февраля в "РИР Энерго" уточнили порядок процедуры. В домах с общедомовыми приборами учёта начисления ведутся по фактическому объёму тепла: при отсутствии подачи гигакалории не учитываются.
Если приборов учёта нет, перерасчёт выполняется за каждый день отсутствия отопления с последующим вычетом из платежа. По горячей воде в период отсутствия подогрева применяется тариф холодной воды. Корректировки должны отразиться в мартовских квитанциях.
На рост коммунальных платежей жалуются и в других регионах. Федеральная антимонопольная служба 10 февраля объявила о проверке тарифов в шести субъектах, однако Белгородская область в этот список не вошла, сообщает bel.ru.
