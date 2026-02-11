Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Блины подгорают без предупреждения: антипригарное покрытие скрывает главную проблему

Недвижимость

Запах раскалённого масла и сухой соли — обязательная часть подготовки к Масленице, если в доме есть чугун. Даже идеальное тесто не спасёт ситуацию, если посуда выбрана неправильно.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Почему антипригарное покрытие не панацея

Сегодня на кухне чаще всего используют сковороды с антипригарным покрытием. Их ценят за удобство и простоту ухода, однако в контексте блинопечения такой выбор не всегда оправдан. Речь идёт не о влиянии покрытия на здоровье, а о физических процессах, которые происходят во время жарки.

Эксперты обращают внимание: блины на такой посуде действительно могут не прилипать, но характер нагрева у неё иной. Современные тонкие и легкосплавные модели быстро проводят тепло и столь же быстро реагируют на перепады температуры. В результате поверхность может перегреваться, а продукт — подгорать, даже если к самой сковороде он не пристаёт.

"Многие думают, что антипригарное покрытие защищает продукт от подгорания, но на самом деле, оно в основном препятствует его пригоранию к посуде", — объясняет кандидат технических наук и специалист по пищевым технологиям Дмитрий Зыков.

Чугун как инструмент точной выпечки

Классическая чёрная чугунная сковорода работает иначе. Чугун обладает низкой теплопроводностью, поэтому нагревается медленно и распределяет тепло равномерно. Это позволяет избежать резких температурных скачков, из-за которых дымит масло и подгорает тесто.

Раньше у многих хозяек была отдельная сковорода исключительно для блинов. Её содержали в особой чистоте и не использовали для других блюд. Такая практика объясняется просто: стабильный нагрев и отсутствие посторонних запахов напрямую влияют на вкус и текстуру выпечки.

Перед первым использованием чугун обязательно прокаливали, избавляясь от технических загрязнений и формируя естественный антипригарный слой. Эту процедуру повторяли по мере необходимости. Если сковорода используется для разных блюд, перед выпеканием блинов её также рекомендуют прокалить.

Как правильно прокалить сковороду

Процесс выжигания традиционно делят на два этапа. Сначала проводится очистка: на дно насыпают крупную соль слоем 1-2 сантиметра и прогревают её на среднем огне 10-20 минут, помешивая до пожелтения. После этого посуду промывают водой и тщательно высушивают.

Второй этап — промасливание. На сухую поверхность внутри и снаружи наносят тонкий слой рафинированного подсолнечного масла, распределяя его бумажным полотенцем. Затем сковороду прогревают на плите или в духовке при температуре 200-250°C до прекращения дымления, что обычно занимает 30-60 минут. После остывания излишки масла удаляют полотенцем.

Для повторного прокаливания процедуру можно упростить, объединив этапы и сократив количество соли. Но сам принцип остаётся прежним: равномерный нагрев и правильно подготовленная поверхность становятся решающими факторами, от которых зависит, будут ли блины тонкими и румяными или снова выйдут комом — сообщает aif.ru

