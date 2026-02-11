Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Тихонов

Крошечный зазор приносит большие счета: решение, которое экономит годы ремонта

Недвижимость

Протечки вокруг дымохода — одна из самых частых причин повреждения крыши и внутренней отделки дома. Неправильно выполненная герметизация способна испортить утеплитель, кровельный пирог и даже несущие элементы. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно использовать надёжную и современную технологию изоляции. Об этом сообщает "Стерлеград".

Кровельщик устраняет засор у дымохода
Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровельщик устраняет засор у дымохода

Почему участок вокруг дымохода требует особого внимания

Место выхода трубы через кровлю постоянно подвергается нагрузке. Здесь скапливается вода, снег, образуется конденсат, а перепады температур ускоряют износ материалов. Даже небольшая щель между трубой и металлочерепицей, профнастилом или мягкой кровлей может привести к протечке.

Строительный инженер Алексей Миронов отмечает, что попытки сэкономить и использовать устаревшие методы часто заканчиваются повторным ремонтом.

"Использование устаревших методов, таких как заделка битумом с песком и ветошью, не даёт надёжного и долговечного результата", — пояснил строительный инженер и эксперт по кровельным системам Алексей Миронов.

Такие способы быстро теряют герметичность, особенно в регионах с суровым климатом.

Современная технология герметизации дымохода

Сегодня для изоляции зоны вокруг трубы применяют комбинированный метод. Он включает цементно-песчаный раствор и гидроизоляционную манжету с битумной пропиткой. Такой подход создаёт плотный защитный контур, устойчивый к влаге и морозам.

Для приготовления раствора берут цемент марки М400 или М500, сухой строительный песок и воду. Рекомендуемые пропорции — одна часть цемента, 3-4 части песка и около 0,5-0,7 части воды. Смесь должна получиться пластичной и однородной, без комков.

После подготовки основания на трубу устанавливают рулонную гидроизоляционную манжету. Материал оборачивают в два слоя и аккуратно прогревают горелкой. При нагреве битум расплавляется и обеспечивает прочное сцепление с трубой и кровельным покрытием. Важно контролировать температуру, чтобы не повредить структуру гидроизоляции.

Дополнительную защиту создаёт финишный слой антикоррозийной грунтовки. Такой состав повышает водоотталкивающие свойства и уменьшает риск отслоения.

Сравнение старых и современных способов герметизации

Традиционные методы с использованием битума и подручных материалов отличаются простотой, но не гарантируют долговечности. Они быстрее трескаются и теряют эластичность.

Современная система с манжетой и цементно-песчаным раствором формирует устойчивый защитный узел. Она лучше переносит температурные перепады и подходит для разных типов кровли — от металлочерепицы до мягкой битумной черепицы.

"На практике проблемы с дымоходами чаще всего выявляются уже после первых серьёзных осадков, и в большинстве случаев причина — негерметичные примыкания, выполненные без учёта эксплуатации здания", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел .

Советы по герметизации дымохода

  1. Очистите участок вокруг трубы от старого герметика, мусора и пыли.
  2. Приготовьте цементно-песчаный раствор в правильных пропорциях.
  3. Нанесите раствор, формируя плотный примыкающий слой.
  4. Установите гидроизоляционную манжету в два слоя и равномерно прогрейте её.
  5. После остывания нанесите защитную грунтовку и дайте покрытию высохнуть.

Популярные вопросы

Как выбрать материал для герметизации трубы на крыше?

Ориентируйтесь на тип кровли, климат региона и долговечность материалов. Для металлочерепицы и профнастила подойдут битумные манжеты и цементно-песчаные смеси.

Сколько стоит качественная герметизация дымохода?

Стоимость зависит от объёма работ, выбранных материалов и необходимости демонтажа старого слоя. Однако правильная изоляция помогает избежать более дорогого ремонта кровли и утеплителя.

Можно ли выполнить герметизацию самостоятельно?

При наличии опыта и соблюдении техники безопасности это возможно, но работа с горелкой и кровельными материалами требует аккуратности.

Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом недвижимость строительство
Новости Все >
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами
Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение
В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок
Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Сейчас читают
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Мир. Новости мира
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Крошечный зазор приносит большие счета: решение, которое экономит годы ремонта
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами
Челябинская разработка взбудоражила автопром: новый материал экономит миллиарды
Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение
В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Тепло не уходит ни на сантиметр: баню спасает смесь, проверенная предками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.