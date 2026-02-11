Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Тихонов

Лёгкий как воздух, крепкий как металл: материал, который вытесняет шифер с участков

Недвижимость

Шифер долгое время считался почти обязательным материалом для дачи — из него делали заборы, перекрывали сараи и даже собирали теплицы. Но в 2026 году у дачников появился новый фаворит, который выглядит современнее и работает сразу в нескольких направлениях. Речь о прозрачном профлисте, который всё чаще используют вместо привычного шифера.

Навес над террасой из профлиста
Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Навес над террасой из профлиста

Почему прозрачный профлист вытесняет шифер

Главное преимущество нового материала — универсальность. Прозрачный профлист можно применять практически везде: от ограждений до навесов и построек на участке. При этом он легче шифера, а значит, не перегружает каркас и не требует сложного основания.

Строители отмечают, что материал устойчив к погодным условиям, не боится осадков и не подвержен коррозии. Это особенно важно для дачных конструкций, которые круглый год находятся под дождём, снегом и палящим солнцем.

"С точки зрения проектирования важно не только, из чего сделана конструкция, но и как материал влияет на нагрузку на каркас и крепления. Лёгкие листовые покрытия часто дают больше свободы по форме и сокращают риск просадки опор", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам Кузнецова Анастасия .

Чем он удобен для теплицы

Для теплицы прозрачный профлист оказался почти идеальным решением. Он пропускает много света, создавая условия для активного роста растений. Благодаря этому теплица работает эффективнее: культуры быстрее развиваются, а урожайность заметно повышается.

Дополнительный плюс — можно отказаться от искусственного досвечивания. Это снижает затраты на электричество и делает выращивание овощей более выгодным.

Забор, который не выглядит хозяйственным

На дачных участках забор обычно строят из того, что есть под рукой, поэтому внешний вид часто уходит на второй план. Но прозрачный профлист позволяет сделать ограждение аккуратным и визуально лёгким.

Он не утяжеляет пространство, пропускает свет и смотрится современно. Такой забор хорошо вписывается в участок с ухоженным садом, декоративными дорожками и зоной отдыха. Об этом сообщает Дзен-канал "Ремонтдом".

Навес и беседка без лишнего фундамента

Материал подходит и для строительства навеса над террасой, входом или парковкой. Главное — сделать прочную обрешётку, чтобы конструкция выдержала снег и сильный ветер.

Также прозрачный профлист используют как стены для уличных беседок. Благодаря легкости и возможности подгонки под разные формы он открывает больше свободы для ландшафтного дизайна и не требует массивного основания.

"Любые прозрачные материалы требуют внимательности к монтажу: если неправильно выбрать шаг обрешётки и крепёж, листы начнут играть при ветре и быстрее потеряют форму. Но при грамотной установке это решение действительно практичное", — считает инженер строительного контроля Волков Роман .

Популярные вопросы о прозрачном профлисте

Можно ли использовать его вместо поликарбоната?

Да, прозрачный профлист часто рассматривают как альтернативу, особенно для навесов и теплиц.

Подходит ли материал для снежных регионов?

Подходит, но важно сделать прочную обрешётку и правильный угол наклона крыши.

Не будет ли в теплице слишком жарко?

Если не продумать вентиляцию, перегрев возможен. Лучше сразу предусмотреть форточки или открывающиеся секции.

Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дача ремонт строительство
