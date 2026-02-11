Кухня перестаёт быть операционной: 5 оттенков, которые оживляют интерьер

В конце зимы особенно остро чувствуется желание перемен, и чаще всего оно начинается с кухни. Это пространство давно перестало быть просто местом для готовки — сегодня оно отвечает за настроение, уют и ощущение дома. В 2026 году дизайнеры предлагают решать задачу без капитального ремонта: достаточно правильно выбранного цвета. Об этом сообщает ouest-france.
Долгое время нейтральная палитра считалась универсальной: белый и холодный серый выглядели аккуратно и "современно". Но именно они всё чаще воспринимаются как стерильные и лишённые эмоций. Новый тренд делает ставку на тепло, тактильность и визуальный комфорт.
Цвет в интерьере кухни теперь работает как инструмент восстановления. Он создаёт ощущение защищённости, замедляет ритм и делает даже обычный ужин более уютным. Поэтому в моду возвращаются природные оттенки — сложные, мягкие и "живые".
Самый смелый, но и самый выразительный цвет сезона. Терракотовые стены мгновенно добавляют тепла, ассоциируются с керамикой ручной работы и южным солнцем. Особенно эффектно оттенок смотрится рядом с фасадами из светлого дерева, каменными столешницами и простой посудой из глины.
Этот цвет приходит на смену холодному серому. Он остаётся нейтральным, но при этом добавляет глубину и мягкость. Песочно-бежевые стены отлично сочетаются с натуральными материалами — льном, ротангом, камнем, а также с латунной фурнитурой и деревянными акцентами.
Спокойный, приглушённый зелёный с серым подтоном стал одним из самых востребованных оттенков года. Он не давит и не перегружает пространство, а наоборот, визуально "дышит". На кухне такой цвет ассоциируется со свежими травами, садом и ощущением баланса.
Лёгкий, почти пудровый голубой оттенок подходит для небольших кухонь. Он визуально расширяет пространство, добавляет света и создаёт ощущение свежести. Это альтернатива классическому белому для тех, кто хочет больше индивидуальности.
Тёплый кремовый оттенок с едва заметным розовым или жёлтым подтоном — компромисс для тех, кто не готов к ярким цветам. Он мягче чистого белого, выглядит дороже и отлично работает как фон для смены аксессуаров и текстиля.
В 2026 году важно не только выбрать цвет, но и грамотно его применить. Полное окрашивание всех стен в насыщенный тон уступает более продуманным решениям.
Дизайнеры рекомендуют:
делать одну акцентную стену, например в зоне обеденного стола;
сочетать насыщенные оттенки с нейтральными, чтобы сохранить свет;
использовать цвет для зонирования, а не просто для декора.
Глянцевые и атласные покрытия постепенно уходят на второй план. Современные моющиеся краски позволяют использовать глубокий мат даже на кухне. Такое покрытие:
скрывает мелкие неровности стен;
делает цвет более сложным и "пудровым";
визуально смягчает пространство.
Матовая краска особенно выигрышно смотрится в терракотовых и зелёных оттенках, усиливая эффект уюта.
"Матовые поверхности дают более мягкое рассеивание света, а значит — уменьшают визуальные блики и скрывают мелкие дефекты стен, что особенно важно в помещениях с активной эксплуатацией", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Павел Сидоров.
Подойдут ли эти оттенки для маленькой кухни?
Да, особенно кремовый, песочный и нежно-голубой — они визуально расширяют пространство.
Терракота не сделает кухню слишком тёмной?
Нет, если использовать её как акцент и сочетать с светлыми поверхностями.
Нужно ли менять мебель под новый цвет?
Не обязательно. Трендовые оттенки хорошо работают с уже существующими фасадами из дерева или нейтральных тонов.
