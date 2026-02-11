Кухня перестаёт быть операционной: 5 оттенков, которые оживляют интерьер

В конце зимы особенно остро чувствуется желание перемен, и чаще всего оно начинается с кухни. Это пространство давно перестало быть просто местом для готовки — сегодня оно отвечает за настроение, уют и ощущение дома. В 2026 году дизайнеры предлагают решать задачу без капитального ремонта: достаточно правильно выбранного цвета. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Современная кухня в нежно-голубом оттенке

Почему в 2026 году кухни уходят от белого и серого

Долгое время нейтральная палитра считалась универсальной: белый и холодный серый выглядели аккуратно и "современно". Но именно они всё чаще воспринимаются как стерильные и лишённые эмоций. Новый тренд делает ставку на тепло, тактильность и визуальный комфорт.

Цвет в интерьере кухни теперь работает как инструмент восстановления. Он создаёт ощущение защищённости, замедляет ритм и делает даже обычный ужин более уютным. Поэтому в моду возвращаются природные оттенки — сложные, мягкие и "живые".

Пять оттенков, которые задают тон кухне 2026 года

Терракота

Самый смелый, но и самый выразительный цвет сезона. Терракотовые стены мгновенно добавляют тепла, ассоциируются с керамикой ручной работы и южным солнцем. Особенно эффектно оттенок смотрится рядом с фасадами из светлого дерева, каменными столешницами и простой посудой из глины.

Тёплый бежевый и песочный

Этот цвет приходит на смену холодному серому. Он остаётся нейтральным, но при этом добавляет глубину и мягкость. Песочно-бежевые стены отлично сочетаются с натуральными материалами — льном, ротангом, камнем, а также с латунной фурнитурой и деревянными акцентами.

Шалфейно-зелёный

Спокойный, приглушённый зелёный с серым подтоном стал одним из самых востребованных оттенков года. Он не давит и не перегружает пространство, а наоборот, визуально "дышит". На кухне такой цвет ассоциируется со свежими травами, садом и ощущением баланса.

Нежно-голубой

Лёгкий, почти пудровый голубой оттенок подходит для небольших кухонь. Он визуально расширяет пространство, добавляет света и создаёт ощущение свежести. Это альтернатива классическому белому для тех, кто хочет больше индивидуальности.

Кремовый не совсем белый

Тёплый кремовый оттенок с едва заметным розовым или жёлтым подтоном — компромисс для тех, кто не готов к ярким цветам. Он мягче чистого белого, выглядит дороже и отлично работает как фон для смены аксессуаров и текстиля.

Как правильно использовать новые оттенки

В 2026 году важно не только выбрать цвет, но и грамотно его применить. Полное окрашивание всех стен в насыщенный тон уступает более продуманным решениям.

Дизайнеры рекомендуют:

делать одну акцентную стену, например в зоне обеденного стола;

сочетать насыщенные оттенки с нейтральными, чтобы сохранить свет;

использовать цвет для зонирования, а не просто для декора.

Матовая отделка — ещё один ключевой тренд

Глянцевые и атласные покрытия постепенно уходят на второй план. Современные моющиеся краски позволяют использовать глубокий мат даже на кухне. Такое покрытие:

скрывает мелкие неровности стен;

делает цвет более сложным и "пудровым";

визуально смягчает пространство.

Матовая краска особенно выигрышно смотрится в терракотовых и зелёных оттенках, усиливая эффект уюта.

"Матовые поверхности дают более мягкое рассеивание света, а значит — уменьшают визуальные блики и скрывают мелкие дефекты стен, что особенно важно в помещениях с активной эксплуатацией", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Павел Сидоров.

Популярные вопросы о цветах кухни 2026 года

Подойдут ли эти оттенки для маленькой кухни?

Да, особенно кремовый, песочный и нежно-голубой — они визуально расширяют пространство.

Терракота не сделает кухню слишком тёмной?

Нет, если использовать её как акцент и сочетать с светлыми поверхностями.

Нужно ли менять мебель под новый цвет?

Не обязательно. Трендовые оттенки хорошо работают с уже существующими фасадами из дерева или нейтральных тонов.