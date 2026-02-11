Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Снег в квартире растаял: вместо белого пришли оттенки, которые согревают стены

Недвижимость

Белый цвет, долгие годы считавшийся безопасным выбором для интерьера, постепенно уступает место более сложным и тёплым решениям. Дизайнеры всё чаще говорят о возвращении к природным палитрам, которые работают не только на эстетику, но и на эмоциональное состояние человека. Такие интерьеры воспринимаются как способ восстановить силы и снизить уровень повседневного напряжения.

Уютная гостиная в спокойных тонах
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Почему интерьеры уходят от белого

Цвет в квартире всё чаще рассматривается как отражение внутреннего ритма жизни. Стерильные и минималистичные решения, популярные в прошлые годы, в 2026 году воспринимаются как холодные и утомляющие. На смену им приходят мягкие пастельные оттенки, связанные с природой и тактильными ощущениями.

Эксперты по ремонту отмечают, что тёплые палитры легче адаптируются к повседневному быту и лучше сочетаются с натуральными материалами. Дерево, камень и текстиль начинают играть ключевую роль, формируя ощущение защищённости и уюта, близкое к тому, что создают натуральные материалы в интерьере.

Зелёная гамма как новая база

Зелёный цвет перестал быть акцентом и всё чаще используется как основа пространства. Серо-зелёные и оливковые стены создают спокойный фон, который не давит и не утомляет зрение. Более насыщенные оттенки — изумрудный или хвойный — дизайнеры рекомендуют переносить в текстиль и декор.

Такой подход особенно выигрышно смотрится в гостиных и спальнях, где важны расслабление и стабильное настроение.

"Зелёные оттенки воспринимаются мозгом как безопасные и устойчивые, поэтому их всё чаще выбирают для жилых пространств с высокой нагрузкой", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Павел Сидоров.

Пыльно-розовый без стереотипов

Современная розовая палитра далека от ассоциаций с детской или "сладкой" эстетикой. В интерьерах 2026 года она строится вокруг пепельных и кремовых оттенков, которые создают мягкий, нейтральный фон. Такие цвета хорошо работают в сочетании с грубой штукатуркой, матовой керамикой и металлом.

Фактура здесь важнее цвета. Шёлк, лён и шероховатые поверхности добавляют глубину и делают пространство визуально сложнее, чем при использовании гладких белых стен.

Пустынные оттенки и работа со светом

Палитра охры, терракоты, глины и песка требует внимательного отношения к освещению. Эти цвета меняются в течение дня и раскрываются по-разному утром и вечером. При грамотном зонировании света их можно использовать даже в небольших квартирах, сообщает "АиФ".

Натуральные материалы здесь становятся обязательным условием. Плетёные ковры, кожаные кресла и деревянные поверхности не дают интерьеру выглядеть плоско и усиливают эффект уюта, который дают тёплые приёмы для гостиной.

"Сложные тёплые оттенки требуют поддержки фактурой, иначе они теряют глубину и выглядят как ошибка, а не как дизайнерское решение", — отмечает архитектор, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.

Белый интерьер или природные палитры

Белые пространства визуально расширяют помещение, но часто усиливают ощущение пустоты. Природные палитры создают более устойчивую и "живую" атмосферу, которая лучше адаптируется к разному освещению. При этом они требуют продуманного баланса цвета, света и материалов.

Популярные вопросы о природных палитрах в интерьере

Как выбрать цвет для небольшой квартиры?

Лучше остановиться на светлых тёплых оттенках с серым или бежевым подтоном.

Подходят ли такие палитры для кухни и ванной?

Да, при использовании влагостойких материалов и правильного света.

Что лучше — зелёная или пустынная гамма?

Зелёная успокаивает, пустынная добавляет тепла и визуальной глубины.

