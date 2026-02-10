Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Плитка в ванной больше не признак стиля: новый тренд 2026 полностью меняет стены

Недвижимость

Весна нередко становится отправной точкой для обновления дома, и ванных комнат это касается особенно. Сегодня санузел уже не воспринимается как утилитарное помещение: он превращается в личный спа-уголок, где важны атмосфера, тактильность и спокойное визуальное окружение.

Современная ванная без плитки
Фото: Pravda.ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная ванная без плитки

Почему плитка уступает место новым решениям

Современный санузел строится вокруг ощущения уюта и мягкой эстетики. Дизайн перестает быть набором стандартных элементов, делая акцент на целостности, теплоте материалов и приятных фактурах. Отделка стен становится не просто фоном, а элементом, который формирует эмоциональное восприятие. Поэтому привычный кафель отходит на второй план — не исчезая полностью, но уступая место более выразительным и технологичным покрытиям. Важна и практическая сторона: новые материалы позволяют создавать бесшовные поверхности, требующие меньше ухода и визуально расширяющие комнату.

"Современные стены работают как функциональная поверхность, где химический состав покрытий играет ключевую роль в долговечности и ощущении фактуры" — считает планировщик интерьеров, обозреватель Pravda. ru Карпова Анна Сергеевна.

Что приходит на смену плитке

Среди актуальных решений выделяются природные фактуры, крупные форматы и монохромные поверхности. Микроцемент и декоративная штукатурка помогают добиться эффекта цельной стены и подчеркнуть минимализм. Керамогранит крупного формата формирует спокойный ритм и напоминает камень или дерево. Панели "под дерево" или настоящая влагостойкая древесина привносят тепло и добавляют ощущение спа-атмосферы. Цвет в санузле также меняется: вместо глянцевой белизны — землистые оттенки, сложная пастель, матовые поверхности. Стеклянные элементы становятся самостоятельными акцентами: рифленые и цветные панели, стеклоблоки, декоративные вставки. Технологичность играет важную роль — скрытые системы хранения, интеллектуальное освещение и зеркала с функциями наполняют интерьер функциональностью и создают комфорт.

Как подобрать тренд под свой стиль

Выбор материала зависит от целевой атмосферы. Для тех, кто стремится к спокойствию, подходят мягкие минималистичные решения: микроцемент, дерево, камень и сдержанные матовые оттенки. Любителям выразительных форм подойдут элементы неоклассики — благородные поверхности "под мрамор", геометрия и лаконичные детали. Эклектика позволяет сочетать разные фактуры: грубоватую штукатурку, стекло, винтажные элементы или яркие акценты. В результате материалы становятся инструментом для создания индивидуального пространства, которое поддерживает ощущение уюта и сосредоточенности.

Современные материалы для стен

Современные покрытия дают разный визуальный и функциональный эффект. Декоративная штукатурка и микроцемент формируют бесшовные поверхности и подчеркивают цвет, но требуют аккуратного нанесения. Керамогранит крупного формата долговечен и выглядит цельно, хотя его монтаж сложнее и тяжелее по конструкции. Натуральный камень добавляет глубину и статусность, но нуждается в уходе. Древесные панели создают теплую атмосферу, однако требуют продуманной вентиляции. Стеклянные элементы помогают зонировать пространство и усиливать свет, но подразумевают точный монтаж и более высокую стоимость.

Советы по выбору отделки

Выбирая материал, важно учитывать площадь санузла, уровень влажности и желаемую тактильность. Микроцемент подходит для небольших помещений благодаря отсутствию швов. Керамогранит крупного формата хорош для тех, кто ценит долговечность. Натуральный камень подходит просторным санузлам, где важна выразительность. Дерево выбирают, когда необходимо создать тёплую атмосферу. Стеклянные панели используют для зонирования и усиления света. Стоит заранее продумать вентиляцию, защитные покрытия и сочетание отделки с сантехникой и аксессуарами, сообщает kuban.info.

Популярные вопросы о выборе отделки для ванной

Как выбрать материал для маленького санузла

Лучше использовать светлые матовые покрытия с минимальным количеством швов — микроцемент или крупный керамогранит.

Что более долговечно — штукатурка или плитка

Современные штукатурные составы долговечны при правильной защите, но плитка всё же устойчивее к механическому воздействию.

Можно ли сочетать несколько материалов на стенах

Да, сочетание фактур помогает зонировать пространство и подчёркивать акценты, если палитра остается единой и спокойной.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
