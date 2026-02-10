Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Эти вещи делают вашу квартиру колхозом: дизайнеры умоляют выбросить их прямо сегодня

Недвижимость

Весна — лучшее время, чтобы взглянуть на квартиру свежим взглядом. Пока в планах генеральная уборка, имеет смысл оценить предметы, которые годами теряются в углах и давно перестали быть украшением. Порой именно мелочи превращают дом в музей прошлого.

Интерьер квартиры начала 2000-х
Фото: Pravda.ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер квартиры начала 2000-х

Устаревшие детали, которые портят интерьер

Многие распространённые элементы декора пришли к нам из девяностых и нулевых и сегодня воспринимаются как пережиток. Например, высокие напольные вазы с искусственными пионами визуально уменьшают пространство. То же касается ковров-"шкур", создающих агрессивный акцент, и подушек с пайетками, которые выглядят небрежно и быстро теряют вид.

"Интерьер выигрывает там, где меньше визуального шума", — считает декоратор интерьеров, обозреватель Pravda. ru Савельева Полина Игоревна.

Громоздкие стенки, коллекции сувенирных тарелок, кислотные пледы или пластиковые гроздья на кухне также формируют ощущение беспорядка. Современный подход делает ставку на лёгкость и натуральность: модульная мебель, спокойный текстиль, живые растения и качественные материалы. Вдохновиться помогают решения вроде современной отделки ванной, где минимализм подчёркивает чистоту пространства.

Как обновить пространство без лишних затрат

Отказ от старомодных вещей часто создаёт больше эффекта, чем капитальный ремонт. Например, замена ковра на простой геометричный вариант или обновление текстиля способна визуально "успокоить" комнату. Несколько аккуратно подобранных постеров вместо нагромождённого декора придают интерьеру индивидуальность.

То же касается и аксессуаров: лучше оставить 2-3 значимых предмета, чем заставлять полки десятками статуэток. Нейтральные коврики, качественные полотенца, удобные стеллажи и аккуратные светильники помогают создать ухоженный и современный образ жилья. Эффектно работает и обновление пространства за счёт устранения визуального шума.

Какие вещи особенно мешают стилю

Яркие покрывала с крупными цветами, вязаные чехлы на технике, "прикольные" коврики с надписями — эти элементы давно потеряли актуальность. Они быстро пачкаются, создают визуальный шум и не сочетаются с современными материалами вроде дерева, натурального текстиля или матового металла.

Обновить интерьер можно постепенно: убрать громоздкую вещь, заменить один текстильный элемент, пересмотреть расположение мебели. Такой подход делает пространство организованным и лёгким, сообщает портал Pro Город.

Что оставить, а что убрать

Современный интерьер выигрывает за счёт:

  • натуральных материалов;
  • спокойной цветовой палитры;
  • минималистичной мебели.

Прошлый век выдают:

  • массивные стенки;
  • искусственные цветы;
  • яркие синтетические покрывала;
  • декоративные "шкурки";
  • чрезмерное количество сувениров.

Популярные вопросы о современном интерьере

Как выбрать обновления без больших расходов

Замените текстиль, коврик, освещение, уберите массивный декор — это наиболее бюджетные шаги.

Что лучше для небольших квартир

Модульная мебель, светлые тона и минимум декоративных деталей.

Можно ли оставить часть старого декора

Да, если предмет действительно ценен и вписывается в общую композицию.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
