Марина Иванова

Плесень ест дом медленно и молча: ошибки, из-за которых грибок возвращается

Недвижимость

Чёрные пятна на стенах и швах — не просто косметическая проблема, а сигнал о неблагоприятной среде в доме. Плесень чаще всего появляется там, где тепло и влажно, а потому ванная и кухня находятся в зоне особого риска. Грибок способен вредить не только отделке, но и здоровью жильцов.

Плесень в ванной
Фото: Pravda.Ru by Марина Иванова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плесень в ванной

Почему плесень опасна для дома и здоровья

Активный рост плесени начинается, когда влажность воздуха превышает 60%, а температура держится около +20 °C. В таких условиях грибковые колонии быстро разрастаются и распространяют споры по помещению.

"С точки зрения эксплуатации жилья плесень — это признак системной проблемы с влагой: вентиляцией, утеплением или мостиками холода", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Павел Сидоров.

Кроме воздействия на организм плесень постепенно разрушает материалы. Страдают обои, штукатурка, деревянная мебель и элементы отделки. При длительном игнорировании проблема может затронуть даже несущие конструкции, увеличивая расходы на ремонт, сообщает NEWS. RU.

Как избавиться от плесени в ванной комнате

В ванной грибок чаще всего появляется в швах плитки, на потолке и в углах. Для борьбы подойдёт доступное средство на основе уксуса, которое часто применяют при борьбе с плесенью.

Смешайте столовый уксус и воду в равных пропорциях. Нанесите раствор распылителем на поражённые участки и оставьте на 15-20 минут. После этого обработайте поверхность жёсткой щёткой, смойте остатки водой и тщательно вытрите всё насухо.

В качестве альтернативы можно использовать перекись водорода. Её наносят прямо на плесень и дают высохнуть естественным образом без смывания.

Как убрать плесень на кухне

На кухне грибок часто появляется на стенах, фасадах шкафов и в стыках из-за перепадов температуры и пара. Здесь хорошо работает сода.

Растворите чайную ложку пищевой соды в стакане тёплой воды. Нанесите смесь на проблемные зоны и оставьте примерно на час. Затем удалите остатки влажной губкой, не смывая соду полностью. Она создаёт тонкий защитный слой, который снижает риск повторного появления плесени.

Как бороться с плесенью в жилых комнатах и коридоре

Если грибок появился в спальне, гостиной или прихожей, подойдёт раствор буры. Этот способ помогает не только убрать пятна, но и сократить количество спор.

Растворите 250 мл буры в 2,5 литра тёплой воды. Перед обработкой пропылесосьте поверхность, чтобы собрать споры. Затем смочите щётку в растворе и тщательно обработайте участок круговыми движениями. Процедуру рекомендуется повторить 2-3 раза, после чего оставить поверхность до полного высыхания.

"При регулярном появлении плесени в жилых комнатах стоит проверять не только стены, но и состояние перекрытий и утепления", — считает судебный строительный эксперт, обозреватель Pravda. ru Сергей Поляков.

Сравнение домашних средств и магазинных составов

Народные методы, такие как уксус, сода и бура, подходят для локальных очагов плесени и регулярной профилактики. Они доступны и не требуют специального инвентаря. Магазинные антисептические средства действуют быстрее и эффективнее при сильном заражении, но требуют аккуратного применения и хорошей вентиляции.

Выбор зависит от масштаба проблемы. При небольших пятнах достаточно домашних растворов, при обширных поражениях лучше комбинировать методы.

Советы по профилактике плесени

  1. Регулярно проветривайте квартиру, особенно ванную и кухню.
  2. Проверьте работу вентиляции и вытяжек — это важно для поддержания чистоты ванной комнаты.
  3. Следите, чтобы влажность не превышала 60%.
  4. Своевременно устраняйте протечки труб и кранов.
  5. Обеспечьте равномерное отопление всех помещений.

Популярные вопросы

Почему плесень появляется даже в чистом доме?

Основная причина — повышенная влажность и плохая вентиляция, а не уровень уборки.

Можно ли полностью избавиться от плесени?

Да, если убрать очаги и устранить причину повышенной влажности.

Что лучше — уксус или сода?

Уксус эффективнее для ванной, сода подходит для кухни и профилактики.

