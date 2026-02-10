Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нина Захарова

Один пшик — и простыни снова свежие: дешёвый трюк, превращает кровать в зону свежести

Недвижимость

Белый уксус всё чаще используют не только для уборки, но и в уходе за постельным бельём. Распыление раствора на простыни помогает освежить ткань, уменьшить складки и поддерживать ощущение чистоты без сложных процедур. Метод считается простым и доступным для повседневного быта.

Уборка постельного белья
Фото: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain
Уборка постельного белья

Зачем распылять уксус на постель

Постельное бельё ежедневно контактирует с кожей, впитывает пот, частицы пыли и бытовые запахи. Даже при регулярной стирке ткань со временем теряет свежесть и выглядит менее аккуратно. В этом контексте уксус используют как вспомогательное средство для поддержания порядка в спальне и ухода за текстилем, наряду с привычными практиками ухода за постельным бельём.

"Слабокислая среда уксуса помогает частично нейтрализовать микроорганизмы и остаточные запахи на ткани, не разрушая волокна при умеренном использовании", — считает учёный-химик, обозреватель Pravda. ru Сафронов Илья Борисович.

Одно из самых заметных свойств уксуса — его способность слегка расслаблять волокна. Благодаря этому складки становятся менее выраженными уже через несколько минут после распыления, что особенно удобно, когда нет времени на глажку.

Нейтрализация запахов и ощущение свежести

Уксус не маскирует запахи, а связывает их источник, что отличает его от ароматизированных спреев. Это делает метод актуальным для помещений с ограниченной вентиляцией и в домах с животными. Подобный подход часто используют и в других бытовых приёмах, связанных с очисткой воздуха в спальне.

"Для домашнего текстиля важно не только визуальное ощущение чистоты, но и снижение бактериальной нагрузки между стирками", — отмечает клинер, обозреватель Pravda. ru Тихонова Алёна Вадимовна.

Дополнительным плюсом считается лёгкое дезинфицирующее действие, которое помогает поддерживать гигиену простыней при умеренном и разумном применении.

Как правильно применять уксус для простыней

Чаще всего уксус используют в виде домашнего спрея для тканей. Такой формат позволяет равномерно распределить раствор и избежать переувлажнения.

Для приготовления обычно берут:

  1. Стакан белого уксуса.
  2. Небольшое количество эфирного масла по желанию.
  3. Столовую ложку кондиционера для белья или для волос.
  4. Пол-литра воды.
  5. Флакон с распылителем.

Пошаговое применение

  1. Разровняйте простыню на кровати.
  2. Лёгкими движениями распылите раствор по поверхности.
  3. Не допускайте сильного намокания ткани.
  4. Оставьте простыню сохнуть на несколько минут.

Метод подходит в первую очередь для хлопковых и смесовых тканей и используется как дополнение, а не замена стирке.

Уксусный спрей или глажка

Глажка даёт максимально ровный результат, но требует времени и усилий. Она актуальна для плотных тканей и формальных комплектов постельного белья.

Уксусный спрей работает быстрее и проще. Он помогает поддерживать аккуратный вид между стирками и подходит для повседневного ухода. Об этом сообщает Information General.

Плюсы и минусы метода

Использование уксуса имеет свои ограничения и преимущества. При правильной дозировке он удобен в быту, но требует аккуратности.

Плюсы:

  • доступность,
  • устранение запахов,
  • смягчение ткани,
  • экономия времени.

Минусы:

  • не подходит для деликатных материалов,
  • не заменяет полноценную дезинфекцию.

Советы 

  1. Используйте только белый уксус без добавок.
  2. Проверяйте раствор на небольшом участке ткани.
  3. Не применяйте метод ежедневно.
  4. Совмещайте его с регулярной стиркой.

Популярные вопросы о распылении уксуса на постель

Как часто можно использовать уксус?

Оптимально — между стирками, по мере необходимости.

Подходит ли метод для всех тканей?

Лучше всего для хлопка и смесовых материалов; шёлк и сатин требуют осторожности.

Остаётся ли запах уксуса?

При правильной концентрации запах исчезает после высыхания.

Автор Нина Захарова
Нина Захарова — профессиональная домработница с 15-летним стажем. Объясняет стандарты ухода за домом и бытовыми поверхностями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
