Павел Сидоров

Квартира курила вместе с хозяевами: способы спасти стены от никотиновой зависимости

Недвижимость

Запах табака способен надолго "поселиться" в квартире, даже если курить там перестали много лет назад. Он въедается в отделку, мебель и текстиль, превращая жильё в пространство, где сложно дышать и отдыхать. Проблема кажется почти нерешаемой, но на практике выход всё же есть.

Фото: Pravda.Ru by Павел Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему табачный запах так трудно вывести

Табачный дым состоит из микрочастиц, которые легко проникают в пористые материалы. Обои, мягкая мебель, ковры, матрасы и даже потолочные перекрытия со временем накапливают никотиновый налёт. Обычная уборка устраняет лишь поверхностные следы, тогда как основной источник запаха остаётся внутри материалов. Именно поэтому после проветривания неприятный аромат быстро возвращается.

"Запах табака — это не просто бытовой дискомфорт, а фактор, который напрямую снижает потребительскую ценность жилья и может повлиять на решение о покупке или аренде", — считает риелтор и брокер по недвижимости, обозреватель Pravda. ru Кирилл Фёдоров.

Генеральная уборка и обновление интерьера

Первый шаг — тщательная влажная уборка всех доступных поверхностей. Полы, корпусная мебель, бытовая техника и плитка переносят такую обработку без проблем. Сложнее обстоит дело с бумажными обоями и другими впитывающими материалами: они практически не поддаются очищению.

Текстиль требует отдельного внимания. Шторы и покрывала можно постирать, ковры — обработать специализированными средствами для устранения запахов. Мягкая мебель очищается лишь снаружи, а запах внутри наполнителя чаще всего остаётся. В подобных случаях помогает только замена диванов и кресел.

Наиболее радикальное решение — ремонт. Причём косметическое обновление не всегда эффективно: запах может сохраниться под обоями, в штукатурке и стяжке. Капитальный ремонт с полной заменой отделочных слоёв считается самым надёжным способом избавиться от проблемы, сообщает портал 7dach.ru.

Озонирование квартиры

Один из профессиональных методов — озонирование. В процессе обработки используется газ озон, который окисляет молекулы, вызывающие неприятный запах. Плюс метода в том, что после процедуры не требуется дополнительная уборка: на поверхностях не остаётся следов.

Обработку проводят в пустом помещении, без людей и домашних животных, так как высокая концентрация озона небезопасна. Через несколько часов квартиру проветривают, после чего можно возвращаться к обычной жизни.

Существует два варианта: заказать услугу у специализированной компании или приобрести бытовой озонатор. Профессиональная обработка стоит от 3500 рублей и зависит от площади жилья. Домашние приборы обходятся дешевле, но их эффективность не всегда оправдывает ожидания.

Обработка сухим туманом

Ещё один действенный способ — технология сухого тумана. Мелкодисперсный состав проникает в труднодоступные места, включая мебель, щели и текстиль, нейтрализуя запахи на молекулярном уровне.

Услуга у специалистов обойдётся примерно от 2000 рублей за комнату. Возможна и самостоятельная обработка: потребуется генератор и специальный состав. Аэрозольные варианты стоят дешевле, но, по отзывам, редко дают устойчивый результат.

Почему маскировка не работает

Народные методы — лимон, корица, травы или ароматические свечи — лишь временно перебивают запах. С въевшимся табачным налётом они не справляются. Без устранения источника аромат быстро возвращается, как это бывает и при проблемах с сыростью в закрытых помещениях.

"Покупатели и арендаторы очень чувствительны к запахам: даже лёгкий табачный фон часто воспринимается как признак запущенного жилья", — считает оценщик недвижимости, обозреватель Pravda. ru Роман Зайцев.

Сравнение: озонирование и сухой туман

Озонирование эффективно для удаления запаха без следов на поверхностях и подходит для пустых помещений. Сухой туман лучше работает с текстилем и мягкой мебелью, проникая глубже. Первый метод чаще выбирают при комплексной обработке всей квартиры, второй — для локального воздействия на проблемные зоны.

Советы по избавлению от запаха табака

  1. Проведите генеральную уборку с упором на все моющиеся поверхности.
  2. Постирайте или замените текстиль: шторы, ковры, чехлы.
  3. Оцените состояние мягкой мебели и при необходимости запланируйте её замену.
  4. Рассмотрите профессиональные методы — озонирование или сухой туман.
  5. После обработки регулярно проветривайте помещение.

Популярные вопросы

Как выбрать способ удаления запаха?

Всё зависит от степени загрязнения и бюджета: лёгкий запах можно убрать профессиональной обработкой, застарелый — только комплексным подходом.

Сколько стоит устранение табачного запаха?

Цена начинается от 2000-3500 рублей за комнату и увеличивается в зависимости от площади.

Что лучше: ремонт или озонирование?

Озонирование помогает без демонтажа отделки, но при сильном загрязнении ремонт остаётся самым надёжным вариантом.

Автор Павел Сидоров
Сидоров Павел Игоревич — специалист по эксплуатации зданий (facility management), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом уборка ремонт
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
