Ремонт выйдет боком: в модном материале нашли токсичные примеси и угрозу дому

Гипсокартон давно стал привычным материалом для выравнивания стен и потолков. Его выбирают за доступную цену, лёгкость монтажа и возможность быстро преобразить интерьер. Но за внешней простотой могут скрываться нюансы, о которых редко задумываются до начала ремонта.

Фото: Pravda.ru by Полина Савельева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что изменилось в составе материала

Современный гипсокартон отличается от листов, которые использовались 15-20 лет назад. Производители добавляют в состав антисептики, антипирены и водоотталкивающие компоненты, чтобы повысить устойчивость к влаге и огню. Однако вместе с этим могут применяться и побочные продукты химической промышленности.

Инженер-строитель и технический консультант Алексей Грачёв обращает внимание на возможное присутствие борогипса и фотогипса — отходов, содержащих тяжёлые металлы и радиоактивные элементы.

"В гипсокартон могут подмешивать борогипс и фотогипс — отходы, содержащие тяжёлые металлы и радиоактивные элементы, такие как мышьяк, стронций и даже уран", — поясняет инженер-строитель и технический консультант Алексей Грачёв.

Хотя концентрации подобных веществ минимальны и во многих странах считаются допустимыми, длительное воздействие может неблагоприятно отражаться на самочувствии, особенно у детей и пожилых людей.

Похожий риск отмечает и эксперт по промышленной экологии Олег Никитин:

"При выборе отделочных материалов важно учитывать не только цену, но и возможное содержание остаточных химических соединений — они могут влиять на качество воздуха в квартире", — считает специалист по эксплуатации жилых помещений, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов Кондратьев Илья Романович.

Влага и плесень: скрытая угроза

Даже влагостойкий гипсокартон не гарантирует полной защиты от грибка. В помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах, кухнях, неотапливаемых дачных домах — споры плесени могут проникать в микропоры листов. При отсутствии качественной вентиляции и гидроизоляции риск возрастает.

Плесень способна негативно влиять на дыхательную систему, вызывать аллергические реакции и ухудшать микроклимат в доме. Поэтому при отделке важно учитывать не только выбор листов, но и систему вентиляции, пароизоляцию и использование антисептических грунтовок.

Ограничения по нагрузке

Гипсокартон удобен для создания перегородок и потолков, но он не рассчитан на серьёзные нагрузки. Строительный эксперт Михаил Дроздов подчёркивает, что при установке навесных шкафов или тяжёлых полок требуется усиление каркаса.

"Максимальная нагрузка на квадратный метр составляет около 25 килограммов. Если вы планируете установить навесной шкаф или полку, придётся использовать дополнительные металлические профили или закладные элементы", — уточняет строительный эксперт Михаил Дроздов.

Гипсокартон и альтернативные материалы

Перед выбором стоит оценить особенности разных вариантов отделки.

  • Гипсокартон. Быстрый монтаж, ровная поверхность, доступная цена, но ограниченная прочность и чувствительность к влаге.
  • Штукатурка. Более трудоёмкий процесс, зато высокая прочность и отсутствие пустот внутри конструкции.
  • Гипсоволокнистые плиты. Повышенная плотность и устойчивость к нагрузкам, но более высокая стоимость.

На свойства материала влияет и риск развития плесени, на который обращают внимание специалисты по санитарным нормам, сообщает "Стерлеград".

Советы по выбору гипсокартона

  • Проверяйте маркировку и требуйте сертификаты соответствия.
  • Избегайте подозрительно низкой цены — это может свидетельствовать о нарушении технологии.
  • Для влажных помещений выбирайте специализированные влагостойкие листы и обеспечьте вентиляцию.
  • Планируя крепление мебели, заранее предусмотрите усиление металлического профиля или закладные элементы.

Популярные вопросы

Как выбрать безопасный гипсокартон для квартиры

Отдавайте предпочтение проверенным производителям.

Можно ли использовать гипсокартон в ванной

Да, при наличии влагостойких листов и вентиляции.

Что лучше — гипсокартон или штукатурка

Для скорости ремонта — гипсокартон, для максимальной прочности — штукатурка.

Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
