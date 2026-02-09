Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни

Кухня сегодня — это не просто место, где жарят и варят. В 2026 году она всё чаще становится главным пространством дома: здесь собираются за завтраком, принимают гостей и проводят вечера. Поэтому отделка стен должна быть не только красивой, но и максимально практичной — выдерживать жар, пар, влагу и постоянные брызги.
Кухонный фартук и стены рядом с плитой ежедневно испытывают нагрузку. Некачественный материал быстро теряет внешний вид: появляются пятна, трещины, пожелтение или следы жира, которые невозможно отмыть. Именно поэтому эксперты советуют выбирать покрытия с высокой стойкостью к износу и простым уходом.
"Выбор качественного материала для кухонного фартука напрямую влияет на долговечность ремонта — переплата за надежность здесь полностью оправдана", — отмечает дизайнер интерьеров Андрей Крупин.
Современные технологии позволяют подобрать отделку практически под любой стиль — от классики до минимализма и лофта. Главное — учитывать особенности кухни и частоту готовки.
Керамическая плитка остаётся одним из самых популярных вариантов для кухонных стен. Она не боится высоких температур, выдерживает воздействие пара и легко очищается от жира и загрязнений. Это практичное решение для тех, кто часто готовит и хочет надёжный результат без лишних рисков.
Плитка также даёт свободу в дизайне: можно выбрать матовую или глянцевую поверхность, крупный формат или мелкую мозаику.
Если нужна максимальная износостойкость, специалисты часто рекомендуют керамогранит. Он отличается высокой плотностью и практически не впитывает воду. Такой материал сложно поцарапать, он выдерживает перепады температур и сохраняет внешний вид даже при активной эксплуатации.
Современные коллекции керамогранита легко имитируют натуральный камень, бетон или дерево, поэтому он подходит и для стильных дизайнерских кухонь.
Закалённое стекло, или скинали, всё чаще выбирают для современных интерьеров. Оно устойчиво к нагреву, не боится влаги и выглядит легко и аккуратно. Главное преимущество — отсутствие швов, благодаря чему поверхность проще поддерживать в чистоте.
Стеклянные панели могут быть прозрачными или с фотопечатью, что позволяет превратить кухонный фартук в заметный элемент декора.
Мрамор, гранит и другие виды камня делают кухню визуально более дорогой и солидной. Камень хорошо переносит жар и пар, а при правильной обработке становится устойчивым к пятнам. Однако эксперты напоминают: такой материал требует профессионального монтажа и регулярного ухода, особенно если речь о пористых породах. Об этом сообщает "Стерлеград".
"Натуральный камень чаще выбирают для классических интерьеров или кухонь в стиле премиум." — считает Декоратор интерьеров, обозреватель Pravda. ru Савельева Полина Игоревна.
Кварцевый агломерат сочетает прочность и современную технологичность. Он устойчив к механическим повреждениям, не впитывает влагу и хорошо сохраняет цвет даже при солнечном свете. Такой материал часто используют в минимализме, скандинавских интерьерах и лофте, где важны ровные поверхности и чистые линии.
Агломерат выглядит дорого, но при этом требует меньше ухода, чем натуральный камень.
Керамическая плитка остаётся самым универсальным и доступным вариантом, но требует аккуратного ухода за швами. Стекло выигрывает в гигиене и лёгкости уборки благодаря отсутствию стыков, однако может быть более чувствительным к ударам. Натуральный камень и кварцевый агломерат дают эффект премиальности и высокой прочности, но стоят дороже и требуют профессионального монтажа.
Плитка универсальнее и дешевле, а стекло удобнее в уходе благодаря отсутствию швов.
Керамогранит и кварцевый агломерат считаются одними из самых прочных решений.
Да, но он требует регулярного ухода и профессионального монтажа, особенно если материал пористый.
Закалённое стекло и керамическая плитка хорошо очищаются, но у плитки нужно следить за состоянием швов.
