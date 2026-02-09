Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Карпова

Фартук переживёт всё — от кипятка до брызг масла: лучшие покрытия для кухни

Недвижимость

Кухня сегодня — это не просто место, где жарят и варят. В 2026 году она всё чаще становится главным пространством дома: здесь собираются за завтраком, принимают гостей и проводят вечера. Поэтому отделка стен должна быть не только красивой, но и максимально практичной — выдерживать жар, пар, влагу и постоянные брызги.

Кухня
Фото: Pravda.Ru by Анна Карпова is licensed under publiс domain
Кухня

Почему выбор покрытия для кухни — это вопрос долговечности

Кухонный фартук и стены рядом с плитой ежедневно испытывают нагрузку. Некачественный материал быстро теряет внешний вид: появляются пятна, трещины, пожелтение или следы жира, которые невозможно отмыть. Именно поэтому эксперты советуют выбирать покрытия с высокой стойкостью к износу и простым уходом.

"Выбор качественного материала для кухонного фартука напрямую влияет на долговечность ремонта — переплата за надежность здесь полностью оправдана", — отмечает дизайнер интерьеров Андрей Крупин.

Современные технологии позволяют подобрать отделку практически под любой стиль — от классики до минимализма и лофта. Главное — учитывать особенности кухни и частоту готовки.

Керамическая плитка: универсальная классика

Керамическая плитка остаётся одним из самых популярных вариантов для кухонных стен. Она не боится высоких температур, выдерживает воздействие пара и легко очищается от жира и загрязнений. Это практичное решение для тех, кто часто готовит и хочет надёжный результат без лишних рисков.

Плитка также даёт свободу в дизайне: можно выбрать матовую или глянцевую поверхность, крупный формат или мелкую мозаику.

Керамогранит: повышенная прочность и стойкость

Если нужна максимальная износостойкость, специалисты часто рекомендуют керамогранит. Он отличается высокой плотностью и практически не впитывает воду. Такой материал сложно поцарапать, он выдерживает перепады температур и сохраняет внешний вид даже при активной эксплуатации.

Современные коллекции керамогранита легко имитируют натуральный камень, бетон или дерево, поэтому он подходит и для стильных дизайнерских кухонь.

Закалённое стекло: минимум швов и максимум гигиены

Закалённое стекло, или скинали, всё чаще выбирают для современных интерьеров. Оно устойчиво к нагреву, не боится влаги и выглядит легко и аккуратно. Главное преимущество — отсутствие швов, благодаря чему поверхность проще поддерживать в чистоте.

Стеклянные панели могут быть прозрачными или с фотопечатью, что позволяет превратить кухонный фартук в заметный элемент декора.

Натуральный камень: статус и долговечность

Мрамор, гранит и другие виды камня делают кухню визуально более дорогой и солидной. Камень хорошо переносит жар и пар, а при правильной обработке становится устойчивым к пятнам. Однако эксперты напоминают: такой материал требует профессионального монтажа и регулярного ухода, особенно если речь о пористых породах. Об этом сообщает "Стерлеград".

"Натуральный камень чаще выбирают для классических интерьеров или кухонь в стиле премиум." — считает Декоратор интерьеров, обозреватель Pravda. ru Савельева Полина Игоревна.

Кварцевый агломерат: практичная альтернатива камню

Кварцевый агломерат сочетает прочность и современную технологичность. Он устойчив к механическим повреждениям, не впитывает влагу и хорошо сохраняет цвет даже при солнечном свете. Такой материал часто используют в минимализме, скандинавских интерьерах и лофте, где важны ровные поверхности и чистые линии.

Агломерат выглядит дорого, но при этом требует меньше ухода, чем натуральный камень.

Плитка, стекло или камень 

Керамическая плитка остаётся самым универсальным и доступным вариантом, но требует аккуратного ухода за швами. Стекло выигрывает в гигиене и лёгкости уборки благодаря отсутствию стыков, однако может быть более чувствительным к ударам. Натуральный камень и кварцевый агломерат дают эффект премиальности и высокой прочности, но стоят дороже и требуют профессионального монтажа.

Советы по выбору покрытия для кухни 

  1. Оцените, как часто вы готовите и насколько активно используется кухня.
  2. Решите, важнее ли вам бюджет или максимальная долговечность.
  3. Учтите наличие швов: если не хотите сложный уход, выбирайте стекло.
  4. Подберите материал под стиль — минимализм, лофт, классика или современный дизайн.
  5. Проверьте устойчивость к влаге и температуре, особенно в зоне плиты.
  6. Не экономьте на монтаже: даже лучший материал может испортить неправильная установка.

Популярные вопросы о покрытиях для кухни

Что лучше выбрать для кухни: плитку или стекло?

Плитка универсальнее и дешевле, а стекло удобнее в уходе благодаря отсутствию швов.

Какой материал самый износостойкий?

Керамогранит и кварцевый агломерат считаются одними из самых прочных решений.

Подходит ли натуральный камень для кухни?

Да, но он требует регулярного ухода и профессионального монтажа, особенно если материал пористый.

Какие покрытия проще всего мыть от жира?

Закалённое стекло и керамическая плитка хорошо очищаются, но у плитки нужно следить за состоянием швов.

Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом кухня ремонт интерьер квартира
Новости Все >
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Сейчас читают
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Садоводство, цветоводство
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Недвижимость
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Популярное
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает

Эти три сорта томатов в 2026 году называют главными фаворитами огородников. Какие из них дают плоды до килограмма и как добиться рекордного урожая?

Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Таинственное озеро хранит легенду: люди уверяют, что видели отблески древнего града
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Не всё тело нуждается в душе каждый день: зоны, которые требуют ежедневной чистоты
Тень первобытного мира: хищник, переживший динозавров, снова вышел на охоту
Матовая кухня мечты стала реальностью: покрытие, которое не блестит и не пачкается
Что Земля скрывала под пеплом динозавров? Новые данные намекают на неожиданный финал
Люди говорят, что вода дышит: озёра Бросно и Чаны снова окутаны жуткими слухами
Азиатская диковинка, цветущая без листьев: мистический акцент для вашего участка
Доставка больше не нужна: наливная пицца готовится быстрее, чем привозят заказ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.