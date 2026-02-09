Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект

Недвижимость

Прихожая больше не воспринимается как скучный коридор с вешалкой и обувницей. В 2026 году дизайнеры делают её полноценной частью интерьера — первой зоной, которая задаёт настроение дому. Один из главных инструментов обновления — обои: они должны быть стильными, износостойкими и актуальными не один сезон.

Современная прихожая
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Современная прихожая

Материалы обоев, которые выдерживают нагрузку

Прихожая постоянно сталкивается с влагой, пылью и механическими повреждениями — особенно если в доме есть дети, животные или часто приходят гости. Поэтому важна не только эстетика, но и практичность.

Виниловые обои считаются одним из самых удобных вариантов. Они имеют защитный слой, спокойно переносят влажную уборку и даже чистку бытовой химией.

Флизелиновые обои выбирают за простоту монтажа и универсальность. Они не дают усадки, пропускают воздух и подходят под покраску, что позволяет менять цвет без переклейки.

Стеклообои относят к антивандальным покрытиям. Они устойчивы к истиранию, влаге и повреждениям, а также выдерживают многократное окрашивание, сохраняя рельеф.

"Чтобы обои смотрелись дорого, важно продумать не только рисунок, но и окружение. В прихожей  хорошо работают сочетания с зеркалами, консольными столиками, светильниками и практичными покрытиями пола." — считает Планировщик интерьеров, обозреватель Pravda. ru Карпова Анна Сергеевна.

Шесть трендов обоев 2026 года для прихожей

Фактурные поверхности вместо гладких стен

Обои с имитацией льна, камня или замши делают интерьер объёмнее. Особенно эффектно фактура раскрывается при боковом освещении от бра. В моде сложные природные оттенки — серо-оливковые, кофейные, пепельные.

Минимализм с акцентом на детали

Обои под окраску или штукатурку становятся спокойным фоном для архитектурных элементов. На таких стенах особенно выигрышно смотрятся молдинги, высокие плинтусы и графичные зеркала. Важное условие — идеально ровная поверхность.

Панно с перспективой

Цельные панно без заметных стыков создают эффект глубины. Это могут быть туманные пейзажи, абстракция или оптические иллюзии. В узких коридорах такие решения визуально удлиняют пространство.

Мягкая геометрия

Жёсткие зигзаги уступают место аркам, волнам и округлым линиям. Вертикальные элементы делают потолок выше, горизонтальные расширяют стены. Чаще всего используют песочные, шалфейные и приглушённо-голубые оттенки.

Цветовая инверсия

Тёмный фон — графитовый, винный или изумрудный — со светлым узором превращает стену в арт-объект. Чтобы прихожая не выглядела мрачной, лучше сделать акцент на одной стене, добавить зеркало и продумать многоуровневую подсветку.

Новая ботаника

Вместо ярких "джунглей" в моде спокойные растительные мотивы: графичные листья или едва заметный узор. Такие обои добавляют интерьеру индивидуальности, но не перегружают пространство.

Цвета 2026: сложные и практичные

Обычный бежевый постепенно уходит. Его заменяют более выразительные и функциональные оттенки.

Грейдж (смесь серого и бежевого) подстраивается под освещение и выглядит по-разному утром и вечером. Землистые тона — терракота, охра, оливковый — создают уют и маскируют мелкие загрязнения. Для эффектных решений выбирают глубокие акценты: винный, графитовый или изумрудный. Об этом сообщает ИА SM. News.

Винил, флизелин или стеклообои

Виниловые обои лучше всего подходят тем, кому важна простая уборка и устойчивость к грязи. Флизелиновые удобны для тех, кто хочет обновлять интерьер перекраской. Стеклообои считаются самым прочным вариантом и подходят для прихожих с высокой нагрузкой.

Плюсы и минусы современных обоев

Выбирая трендовые решения, важно учитывать не только внешний вид, но и условия эксплуатации.

Плюсы:

  • прихожая становится стильной частью интерьера;
  • можно визуально расширить пространство;
  • многие материалы выдерживают уборку и перекраску.

Минусы:

  • панно и фактурные обои требуют аккуратной поклейки;
  • минимализм не скрывает неровности стен;
  • тёмные оттенки нуждаются в хорошем освещении.

Популярные вопросы о обоях для прихожей

Какие обои легче всего мыть?

Виниловые и стеклообои лучше всего переносят влажную уборку.

Что выбрать для маленькой прихожей?

Хорошо работают панно с перспективой, светлый грейдж и мягкая геометрия.

Можно ли делать тёмные стены в коридоре?

Да, но лучше ограничиться одной акцентной стеной и добавить подсветку и зеркало.

Какие узоры будут актуальны в 2026 году?

Фактура, плавная геометрия, спокойная ботаника и панно без яркой агрессии.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом дизайн ремонт интерьер квартира
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
