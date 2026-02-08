Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Капнули — и атмосфера сменилась: ароматы для дома, которые настраивают на богатство

Недвижимость

Эфирные масла могут влиять на настроение и помогать настроиться на продуктивность. Многие используют их не только ради уюта, но и как часть домашних ритуалов для привлечения благополучия. При этом специалисты подчёркивают: это не магия, а работа с эмоциями, ассоциациями и состоянием.

Диффузор и эфирные масла
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Диффузор и эфирные масла

Почему важно выбирать именно эфирные масла

Аромапрактики советуют не путать эфирные масла с аромамаслами. Вторые часто производятся химическим путём и могут вызывать аллергию или раздражение. Эфирные масла — это натуральные вытяжки из растений, корней и цедры, поэтому они считаются более безопасным вариантом при правильном применении.

"Аромамасла, как правило, созданы химическим путем, а эфирные масла — это выдержки из растений, корней, цедры, это прямо природа", — поясняет аромапрактик Елизавета Мешорер.

Эфирные масла быстро выветриваются — обычно за пару часов. Благодаря этому можно использовать разные запахи в течение дня: один для очищения пространства, другой — для концентрации или расслабления.

Как использовать эфирные масла дома

Применять эфирные масла можно через аромалампу, свечи или диффузор. Они подходят и для банных процедур, создавая ощущение лесной атмосферы.

Если масло используют для тела или ванны, концентрат обязательно разбавляют базовым маслом, иначе можно получить ожог. Также важно не перебарщивать с дозировкой.

Какие ароматы ассоциируются с богатством

Самым известным "ароматом денег" называют пачули. Истоки связаны с викторианской Англией: дорогие ткани из Индии защищали листьями пачули от плесени и насекомых, поэтому запах прочно закрепился за роскошью и достатком.

Также к запахам изобилия часто относят цитрусовые масла — лимон и апельсин. Они ассоциируются с солнцем и бодростью, поэтому могут поднимать настроение и мотивацию.

Ещё один популярный вариант — мята. Её аромат воспринимается как свежий и чистый, помогает сосредоточиться и активнее включаться в работу.

Масла для поддержки здоровья

При головной боли ароматерапевты рекомендуют перечную мяту. Её можно наносить на виски и в область шейно-воротниковой зоны.

При насморке и затруднённом дыхании чаще используют хвойные масла (пихта, кедр), а также эвкалипт и мяту. При этом специалисты напоминают: эфирные масла не заменяют лечение, и при регулярных симптомах лучше обратиться к врачу. Об этом сообщает CHITA.

Ароматы любви и привлекательности

Для романтического настроя и усиления страсти в отношениях используют масла-афродизиаки. Самый популярный вариант — иланг-иланг, который часто называют "женским" ароматом.

Также для женщин подходит масло розы — его называют ароматом императриц из-за исторической связи с дорогой косметикой и статусом. Для мужчин чаще рекомендуют пачули и ветивер — древесные запахи, которые ассоциируют с уверенностью и внутренней опорой.

Сравнение популярных масел для дома

Пачули выбирают для атмосферы достатка и статуса, но аромат у него плотный и насыщенный. Цитрусы (лимон и апельсин) легче и подходят для утреннего настроя. Мята помогает сконцентрироваться и освежает воздух. Иланг-иланг больше подходит для романтики, но требует умеренного использования.

Плюсы и минусы эфирных масел

"Эфирные масла могут стать частью домашнего уюта и даже заменить эффект СПА. Однако обращаться с ними нужно осторожно." — считает Домработница, обозреватель Pravda. ru Захарова Нина Алексеевна.

Плюсы:

  • помогают расслабиться или взбодриться;
  • легко комбинируются между собой;
  • подходят для диффузора, ванны и аромалампы.

Минусы:

  • возможна индивидуальная аллергия;
  • концентрат нельзя наносить без основы;
  • при избытке аромат становится тяжёлым.

Советы по использованию эфирных масел

  1. Покупайте натуральные эфирные масла, а не синтетические аналоги.
  2. Начинайте с минимальной дозировки (1-2 капли).
  3. Используйте диффузор для равномерного запаха в комнате.
  4. Для ванны или кожи обязательно добавляйте базовое масло.
  5. Меняйте масла в зависимости от цели: бодрость, спокойствие, концентрация.
  6. Не используйте аромат, если он вызывает раздражение.

Популярные вопросы о эфирных маслах для дома

Какие масла чаще связывают с богатством?

Пачули, лимон, апельсин и мята считаются ароматами изобилия и мотивации.

Что лучше выбрать для дома: диффузор или аромалампу?

Диффузор удобнее для регулярного использования, а аромалампа чаще подходит для вечерней атмосферы.

Можно ли применять эфирные масла ежедневно?

Да, но важно соблюдать дозировку и делать перерывы, чтобы запах не стал навязчивым.

Как подобрать масло, если аромат не нравится?

Не стоит себя заставлять. Лучше выбрать другой запах с похожим эффектом, например заменить лимон апельсином.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом запах деньги квартира здоровье психология
Новости Все >
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Сейчас читают
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает

Эти три сорта томатов в 2026 году называют главными фаворитами огородников. Какие из них дают плоды до килограмма и как добиться рекордного урожая?

Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Хотите больше вау-эффекта? 8 кустарников с цветами, которые затмят гортензию
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Последние материалы
Капнули — и атмосфера сменилась: ароматы для дома, которые настраивают на богатство
Апельсиновая магия в духовке: пирог, который согревает даже в лютый мороз
Сад загорается жёлтым пламенем: кустарник, который работает как солнце весь сезон
Кофе без сладкого больше не проблема: воздушное суфле, которое спасает перекусы
Бермудский треугольник лишили магии: предложено объяснение, которое рушит легенду
Сюда едут ради страха: Молёбка притягивает тех, кто хочет столкнуться с необъяснимым
Клумба вызывает зависть, а уход почти не нужен: многолетники с характером и секретом
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
9 февраля: первый стриптиз, день рождения Чапаева и первая перепись
Кратер или проклятие? Озеро, вокруг которого десятилетиями ходят жуткие слухи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.