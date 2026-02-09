Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Кузнецова

Матовая кухня мечты стала реальностью: покрытие, которое не блестит и не пачкается

Зимой особенно хочется, чтобы дом выглядел уютно и современно, а кухня — радовала глаз и не требовала бесконечной уборки. Многие мечтают о стильных матовых фасадах, но в реальной жизни они быстро превращаются в "галерею отпечатков пальцев" и пятен. Однако в начале 2026 года на первый план выходит материал, который меняет представление о практичной кухне. Об этом сообщает ouest-france.

Матовая кухня
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Матовая кухня

Почему матовая кухня кажется красивой, но неудобной

Матовые фасады в тёмных оттенках давно стали символом современного интерьера. Они выглядят дорого, сдержанно и визуально "успокаивают" пространство. Особенно эффектно смотрятся цвета вроде угольно-чёрного или каменно-серого.

Но есть проблема: матовые поверхности часто собирают отпечатки пальцев, следы жира и разводы. Для семей с детьми это превращается в ежедневную борьбу с губкой и салфеткой из микрофибры. В итоге мечта о стильной кухне часто разбивается о бытовую реальность.

Дерево и меламин: в чём слабые места классических материалов

Деревянные фасады ценят за тепло и натуральность. Однако дерево остаётся капризным материалом: оно боится влаги, легко получает сколы и требует регулярного ухода. Даже небольшие повреждения со временем портят внешний вид кухни.

Меламин, напротив, кажется практичным и доступным решением. Но классические матовые покрытия со временем начинают блестеть в местах постоянного касания. На поверхности появляются потёртости, и кухня быстро теряет эффект "как в журнале".

Поэтому многим приходится выбирать: либо красиво, либо удобно.

FENIX: материал, который называют новым стандартом

Альтернативой привычным решениям становится FENIX — инновационная отделка, которую всё чаще используют дизайнеры интерьеров и производители кухонь премиум-класса. Это не просто пластик или ламинированная плёнка, а поверхность, созданная на основе акриловых смол нового поколения и обработанная электронным лучом.

Главная особенность FENIX — нанотехнологическое покрытие, которое сочетает дизайн и долговечность. Материал создавался именно как ответ на запрос: "хочу матовую кухню, но не хочу постоянно её протирать".

"При выборе кухонных фасадов важно учитывать не только внешний эффект, но и то, как материал ведёт себя в условиях постоянной влажности и перепадов температуры", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.

Самое необычное свойство: поверхность восстанавливается от тепла

Одно из главных преимуществ FENIX — способность к восстановлению. Если на фасаде появляются микроповреждения или мелкие трещины, их можно убрать с помощью источника тепла. Например, достаточно приложить утюг через влажную ткань, и поверхность снова станет ровной.

Это делает материал более экологичным: вместо замены фасада через несколько лет его можно "реанимировать". Такой подход продлевает срок службы кухни и снижает количество отходов, что особенно актуально в 2026 году, когда экологичность стала важным критерием в ремонте.

Практичность в быту: защита от пятен и отпечатков

Для семьи с активным ритмом важны не только красивые оттенки, но и устойчивость к повседневной нагрузке. FENIX как раз рассчитан на реальную жизнь.

Основные преимущества материала:

  1. защита от отпечатков пальцев — следы остаются значительно меньше;

  2. устойчивость к влаге — поверхность не разбухает и не портится;

  3. стойкость к ударам — фасады выдерживают бытовые нагрузки;

  4. простая уборка — достаточно обычной губки без агрессивной химии.

Благодаря этому кухня остаётся аккуратной даже после завтраков, готовки и постоянных "детских проверок на прочность".

Актуальные оттенки 2026 года

В дизайне кухонь снова популярны природные цвета. FENIX хорошо вписывается в этот тренд: палитра включает оттенки, которые создают ощущение тепла и спокойствия.

Среди модных вариантов:

  • шалфейно-зелёный;
  • мягкая терракота;
  • песочно-бежевый;
  • глубокий графит и тёмный серый.

Такие цвета особенно хорошо смотрятся в минималистичных интерьерах и стилях с японским настроением.

Популярные вопросы о матовых кухонных фасадах

Что лучше для кухни: дерево или меламин?

Дерево выглядит теплее, но боится воды. Меламин проще и дешевле, но может быстрее потерять внешний вид.

Правда ли, что матовые фасады всегда маркие?

Не всегда. Современные покрытия вроде FENIX делают матовую поверхность менее восприимчивой к отпечаткам пальцев.

Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом кухня ремонт мебель интерьер экология
