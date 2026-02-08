Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Батареи рушат интерьер, а менять нельзя: неожиданные способы спрятать их красиво

Чугунные батареи могут испортить даже самый продуманный интерьер, но заменить их в квартире получается далеко не всегда. В многоквартирных домах радиаторы часто считаются частью общей системы отопления, поэтому любые изменения требуют согласований, а иногда и одобрения управляющей компании. При этом старые батареи нередко оказываются даже надежнее современных. 

Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему батареи нельзя просто заменить

В большинстве домов отопление устроено так, что все квартиры подключены к общей системе через стояки. Замена радиатора автоматически означает вмешательство в общедомовую конструкцию, поэтому такие работы могут потребовать официального разрешения.

Есть и техническая сторона вопроса. Современные алюминиевые и биметаллические радиаторы рассчитаны на стабильное давление и более качественный теплоноситель. В старых домах вода в трубах может содержать примеси, а перепады давления и гидроудары случаются регулярно. В таких условиях новый радиатор иногда выходит из строя всего за пару сезонов.

Чугунные батареи гораздо выносливее. Они не боятся коррозии, спокойно переносят нестабильное давление и могут служить десятилетиями, поэтому управляющие компании часто не видят смысла в замене.

"Многие собственники не учитывают, что любое вмешательство в отопительный контур в доме может привести к разбалансировке системы, а последствия затронут не только квартиру, но и соседей по стояку", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Павел Игоревич Сидоров Сидоров Павел Игоревич.

Экраны для батарей: красиво, но не всегда выгодно

Декоративные экраны кажутся идеальным способом скрыть батарею, однако важно помнить: они уменьшают теплоотдачу. Чем плотнее конструкция, тем хуже циркуляция воздуха и тем меньше тепла попадает в комнату.

Потери могут быть ощутимыми:

  • перфорированные экраны снижают теплоотдачу примерно на 10-15%;
  • конструкции с щелями — на 15-20%;
  • глухие короба — на 20-25% и выше.

Если квартира находится в регионе с холодными зимами, такие потери могут обернуться прохладной комнатой или необходимостью включать обогреватель.

Лучший вариант — максимально перфорированный экран с обязательными зазорами снизу и сверху, чтобы теплый воздух мог свободно подниматься.

Покраска: самый простой способ "спрятать" батарею

Самое практичное решение — покрасить батарею в цвет стены. Контраст исчезает, и радиатор перестает бросаться в глаза, даже если остается на виду.

Важно использовать термостойкую краску. Обычные составы могут быстро пожелтеть или начать шелушиться после отопительного сезона. Оптимально красить летом, когда батарея холодная, и можно спокойно проветривать помещение.

Шторы и карниз важнее, чем кажется

Батарея под окном всегда "работает" вместе с текстилем. Короткие шторы до подоконника делают радиатор визуальным центром, даже если интерьер оформлен минималистично. Особенно гармонично это смотрится в решениях, где акцент делается на шторы из старых простыней.

Длинные шторы до пола выглядят эффектнее, но если ткань ложится на батарею, тепло начинает уходить в материал, а не в комнату. Лучшее решение — оставить зазор 5-7 см и выносить карниз чуть дальше от стены.

Рулонные и римские шторы помогают регулировать свет, но батарею не скрывают полностью.

Мебель возле батареи: как спрятать и не перекрыть тепло

Если хочется скрыть радиатор, можно поставить перед ним консольный столик или банкетку. Такие предметы перекрывают обзор, но благодаря ножкам не мешают циркуляции воздуха.

Также хорошо работают растения на подоконнике: они отвлекают внимание, хотя стоит учитывать, что не все виды любят горячий сухой воздух. Важно не придвигать мебель вплотную — нужен зазор минимум 5 см. Об этом сообщает INMYROOM.

Перенос батареи: дорого, но иногда оправдано

Технически радиатор можно перенести на другую стену, но это сложная работа, которая требует согласований и часто приводит к тому, что трубы остаются на виду.

Альтернативный вариант — напольный конвектор, встроенный в пол. Он решает проблему эстетики полностью, но стоит дорого и требует серьезного ремонта.

Популярные вопросы о батареях в интерьере

Насколько экран ухудшает обогрев?

В среднем на 10-25% в зависимости от конструкции. Чем плотнее экран, тем больше теплопотери. Если батареи уже работают слабее нормы, стоит учитывать советы из материала про холодные радиаторы.

Чем лучше покрасить батарею?

Подойдет термостойкая радиаторная краска, рассчитанная на высокую температуру.

Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
