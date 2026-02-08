Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима тут ни при чём: откуда на крыше берётся лёд, который ломает конструкции

Зимой сосульки на крыше кажутся обычным явлением, но иногда они становятся тревожным сигналом. Если по краям кровли появляются целые ледяные "дамбы", а снег на крыше тает неравномерно, это может говорить о проблемах в доме. Причину чаще всего стоит искать не снаружи, а на чердаке — именно там начинается цепочка, способная привести к разрушению крыши и водостоков.

Почему на крыше появляются большие сосульки

Небольшие сосульки зимой могут образовываться естественно. Но когда они становятся длинными, появляются регулярно и сопровождаются наледью по краям кровли, это уже признак того, что крыша нагревается.

Эксперты объясняют: тепло из дома уходит вверх и прогревает поверхность кровли. Снег начинает подтаивать, вода стекает к карнизам, где температура ниже, и там снова замерзает. Так постепенно нарастает лёд, который превращается в плотный вал — ледяную дамбу.

По словам основателя строительной компании Ratia Construction Кирилла Ратии, такая ситуация опасна не только для конструкции дома, но и для людей, поскольку сосульки могут обрушиться в любой момент.

"Даже небольшая разница температур в верхней части здания запускает цепочку таяния и повторного замерзания, которая быстро разрушает слабые участки кровли и создаёт риск протечек", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.

Какая температура должна быть на чердаке

Идеально, если температура на чердаке почти совпадает с уличной. Тогда снег на крыше лежит равномерно и не тает раньше времени.

Если же на чердаке слишком тепло, это значит, что утепление работает плохо или в потолке есть щели, через которые поднимается горячий воздух. В итоге крыша начинает "греть" снег, создавая постоянный цикл таяния и замерзания. Аналогичный эффект возникает и при проблемах с теплоизоляцией дома.

В чём ещё может быть проблема

Дело не всегда только в утеплении. Часто лёд на крыше появляется из-за плохой вентиляции чердака или утечек тепла через технические зоны.

Тёплый воздух может проникать под крышу через:

  • щели вокруг дымохода;
  • отверстия возле труб;
  • места установки освещения;
  • вентиляционные проходы и стыки.

Даже небольшие зазоры постепенно дают эффект, который зимой превращается в серьёзную проблему. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Сигналы, что дом теряет тепло

Специалисты советуют обратить внимание на признаки, которые часто сопровождают образование ледяных дамб:

  • резкое увеличение счетов за отопление;
  • сквозняки и холодный воздух с чердака;
  • нестабильная температура в комнатах;
  • ледяные наросты по краям крыши;
  • холодные потолки и стены;
  • риск замерзания труб в доме.

Подобные признаки часто совпадают с ошибками в зоне перекрытий и окон, из-за которых тепло уходит так же, как при неисправностях пластиковых окон зимой.

Чем опасен лёд на кровле

Наледь и сосульки — это не просто неприятность. Постоянное замерзание воды создаёт давление на элементы крыши и водосточную систему.

Со временем это может привести к повреждению:

  • кровельного покрытия;
  • карнизов и желобов;
  • водосточных труб;
  • утеплителя и деревянных конструкций.

Кроме того, сосульки представляют прямую угрозу людям, особенно если дом находится рядом с тротуаром или парковкой.

Как бороться с ледяными дамбами

Эксперты отмечают, что самым надёжным решением будет вызов профессионального подрядчика. Специалист может убрать старую изоляцию и установить новую с учётом требований к вентиляции и герметизации.

Но есть и меры, которые можно применять в комплексе:

  • добавить дополнительный слой утепления;
  • улучшить вентиляцию чердака;
  • загерметизировать щели вокруг труб и вентиляции;
  • регулярно чистить водостоки;
  • установить нагревательные шнуры в желобах.

Эти шаги помогают снизить вероятность того, что снег будет таять неравномерно и превращаться в опасный лёд.

"Если собственник видит наледь и сосульки каждую зиму, это уже повод провести диагностику дома, потому что регулярные повреждения могут привести к дорогостоящему ремонту кровли", — считает судебный строительный эксперт, обозреватель Pravda. ru Поляков Сергей Владимирович.

Популярные вопросы о льде на крыше

Почему ледяные дамбы появляются именно по краям крыши?

Потому что карнизы холоднее основной части кровли. Вода от тающего снега стекает туда и быстро замерзает.

Можно ли решить проблему только чисткой сосулек?

Нет. Это убирает последствия, но не устраняет утечку тепла и неправильную вентиляцию, из-за которых лёд образуется снова.

Автор Роман Волков
Волков Роман Сергеевич — инженер строительного контроля (технического надзора), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом зима ремонт безопасность
