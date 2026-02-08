Зима тут ни при чём: откуда на крыше берётся лёд, который ломает конструкции

Зимой сосульки на крыше кажутся обычным явлением, но иногда они становятся тревожным сигналом. Если по краям кровли появляются целые ледяные "дамбы", а снег на крыше тает неравномерно, это может говорить о проблемах в доме. Причину чаще всего стоит искать не снаружи, а на чердаке — именно там начинается цепочка, способная привести к разрушению крыши и водостоков.
Небольшие сосульки зимой могут образовываться естественно. Но когда они становятся длинными, появляются регулярно и сопровождаются наледью по краям кровли, это уже признак того, что крыша нагревается.
Эксперты объясняют: тепло из дома уходит вверх и прогревает поверхность кровли. Снег начинает подтаивать, вода стекает к карнизам, где температура ниже, и там снова замерзает. Так постепенно нарастает лёд, который превращается в плотный вал — ледяную дамбу.
По словам основателя строительной компании Ratia Construction Кирилла Ратии, такая ситуация опасна не только для конструкции дома, но и для людей, поскольку сосульки могут обрушиться в любой момент.
"Даже небольшая разница температур в верхней части здания запускает цепочку таяния и повторного замерзания, которая быстро разрушает слабые участки кровли и создаёт риск протечек", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.
Идеально, если температура на чердаке почти совпадает с уличной. Тогда снег на крыше лежит равномерно и не тает раньше времени.
Если же на чердаке слишком тепло, это значит, что утепление работает плохо или в потолке есть щели, через которые поднимается горячий воздух. В итоге крыша начинает "греть" снег, создавая постоянный цикл таяния и замерзания. Аналогичный эффект возникает и при проблемах с теплоизоляцией дома.
Дело не всегда только в утеплении. Часто лёд на крыше появляется из-за плохой вентиляции чердака или утечек тепла через технические зоны.
Тёплый воздух может проникать под крышу через:
Даже небольшие зазоры постепенно дают эффект, который зимой превращается в серьёзную проблему. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.
Специалисты советуют обратить внимание на признаки, которые часто сопровождают образование ледяных дамб:
Подобные признаки часто совпадают с ошибками в зоне перекрытий и окон, из-за которых тепло уходит так же, как при неисправностях пластиковых окон зимой.
Наледь и сосульки — это не просто неприятность. Постоянное замерзание воды создаёт давление на элементы крыши и водосточную систему.
Со временем это может привести к повреждению:
Кроме того, сосульки представляют прямую угрозу людям, особенно если дом находится рядом с тротуаром или парковкой.
Эксперты отмечают, что самым надёжным решением будет вызов профессионального подрядчика. Специалист может убрать старую изоляцию и установить новую с учётом требований к вентиляции и герметизации.
Но есть и меры, которые можно применять в комплексе:
Эти шаги помогают снизить вероятность того, что снег будет таять неравномерно и превращаться в опасный лёд.
"Если собственник видит наледь и сосульки каждую зиму, это уже повод провести диагностику дома, потому что регулярные повреждения могут привести к дорогостоящему ремонту кровли", — считает судебный строительный эксперт, обозреватель Pravda. ru Поляков Сергей Владимирович.
Почему ледяные дамбы появляются именно по краям крыши?
Потому что карнизы холоднее основной части кровли. Вода от тающего снега стекает туда и быстро замерзает.
Можно ли решить проблему только чисткой сосулек?
Нет. Это убирает последствия, но не устраняет утечку тепла и неправильную вентиляцию, из-за которых лёд образуется снова.
Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.