Главная ошибка ванной-2026: вещь, которая делает даже новый ремонт устаревшим

Ванная комната в 2026 году перестаёт быть просто "местом для душа" и всё чаще превращается в мини-зону отдыха. Люди хотят больше света, чистоты и визуальной гармонии, а детали, которые раньше казались привычными, начинают выглядеть устаревшими. Один из главных кандидатов на "выход из моды" — обычная шторка для душа, которую дизайнеры всё чаще называют элементом, портящим интерьер.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раздвижные стеклянные двери в ванной

Почему шторки для душа больше не выглядят актуально

Шторка действительно кажется удобной: она недорогая, легко снимается и стирается. Но у неё есть проблемы, которые особенно раздражают в современном быту.

Во влажной среде на ткани и подкладке быстро появляется плесень и грибок. Кроме того, шторка часто прилипает к ванне и стенам, образует лужи на полу и иногда неприятно касается тела, когда человек выходит из душа. Всё это создаёт ощущение неопрятности, даже если сама ванная выглядит дорого и стильно.

Чем заменить штору для душа в 2026 году

Главный тренд — стеклянные раздвижные двери. Это практичное решение, которое визуально делает помещение просторнее и аккуратнее. Такие двери двигаются горизонтально по открытым роликам и не требуют дополнительного места для распахивания.

Существуют разные варианты конструкции: от моделей "пол-в-потолок" для душевых зон до укороченных дверей для ванн, где нужно закрыть только часть пространства.

Почему стеклянные двери считаются более удачным решением

Раздвижные двери выглядят легче и современнее, а пользоваться ими удобнее. Они не прилипают к сантехнике и не создают эффекта "мокрой тряпки", который часто возникает со шторкой.

Среди главных преимуществ стеклянных дверей выделяют:

они не занимают лишнее место и не распахиваются наружу;

не липнут к стенам и ванне, как ткань;

пропускают больше света, делая душевую зону визуально ярче;

долговечны благодаря стеклу и прочной фурнитуре;

проще поддерживать чистоту, чем у шторок с подкладкой.

Стиль и материалы: двери под любой интерьер

Ещё один плюс стеклянных конструкций — выбор дизайна. Их можно вписать практически в любой стиль: от современного минимализма до индустриального или "деревенского" направления.

Фурнитура бывает разной: нержавеющая сталь смотрится нейтрально и незаметно, а золотые элементы добавляют ощущение дорогого отеля. Открытые ролики тоже стали частью модного образа и выглядят не как техническая деталь, а как стильный акцент.

"При выборе стеклянных конструкций важно учитывать не только внешний вид, но и безопасность: закалённое стекло снижает риск травм и лучше выдерживает ежедневную нагрузку, а качественная фурнитура предотвращает перекосы и заедания", — считает инженер строительного контроля Роман Сергеевич Волков.

Как часто нужно менять шторку для душа

Даже если внешне шторка кажется чистой, внутри она может накапливать бактерии, плесень и грибок. Издание Parade отмечает, что это особенно важно учитывать людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями. Об этом пишет House Digest.

Оптимальный срок замены шторки и подкладки — каждые 6-12 месяцев. Виниловые и пластиковые варианты обычно меняют вместе с подкладкой. Тканевые могут служить дольше, но только при регулярной стирке.

О том, что шторку пора выбрасывать, могут говорить такие признаки:

чёрный или серый налёт;

розовые или оранжевые пятна;

неприятный запах;

стойкие следы влаги и плесени.

Душевые капсулы: ещё один тренд 2026 года

Кроме стеклянных дверей, всё больше внимания получают душевые капсулы нового поколения. Они создаются не только ради удобства, но и ради атмосферы.

Такие конструкции часто делают с матовым или тонированным стеклом, мягким освещением и минимумом деталей. В результате обычный душ превращается в маленькое домашнее СПА, где хочется расслабиться после тяжёлого дня.

Капсулы ценят за компактность, простоту установки и лёгкий уход. Это решение подходит тем, кто хочет сделать ванную комнату более современной и при этом сэкономить пространство.

Популярные вопросы о душевых дверях

Стоит ли менять шторку на стеклянные двери?

Если важны стиль, удобство и гигиена, стеклянные двери будут более практичным решением и прослужат дольше.

Как часто нужно менять шторку для душа?

Рекомендуется каждые 6-12 месяцев, особенно если появляются пятна, запах или следы плесени.

Что лучше для маленькой ванной комнаты?

Раздвижные стеклянные двери, потому что они не требуют места для открывания и визуально делают помещение просторнее.