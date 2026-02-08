Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Главная ошибка ванной-2026: вещь, которая делает даже новый ремонт устаревшим

Недвижимость

Ванная комната в 2026 году перестаёт быть просто "местом для душа" и всё чаще превращается в мини-зону отдыха. Люди хотят больше света, чистоты и визуальной гармонии, а детали, которые раньше казались привычными, начинают выглядеть устаревшими. Один из главных кандидатов на "выход из моды" — обычная шторка для душа, которую дизайнеры всё чаще называют элементом, портящим интерьер. 

Раздвижные стеклянные двери в ванной
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раздвижные стеклянные двери в ванной

Почему шторки для душа больше не выглядят актуально

Шторка действительно кажется удобной: она недорогая, легко снимается и стирается. Но у неё есть проблемы, которые особенно раздражают в современном быту.

Во влажной среде на ткани и подкладке быстро появляется плесень и грибок. Кроме того, шторка часто прилипает к ванне и стенам, образует лужи на полу и иногда неприятно касается тела, когда человек выходит из душа. Всё это создаёт ощущение неопрятности, даже если сама ванная выглядит дорого и стильно.

Чем заменить штору для душа в 2026 году

Главный тренд — стеклянные раздвижные двери. Это практичное решение, которое визуально делает помещение просторнее и аккуратнее. Такие двери двигаются горизонтально по открытым роликам и не требуют дополнительного места для распахивания.

Существуют разные варианты конструкции: от моделей "пол-в-потолок" для душевых зон до укороченных дверей для ванн, где нужно закрыть только часть пространства.

Почему стеклянные двери считаются более удачным решением

Раздвижные двери выглядят легче и современнее, а пользоваться ими удобнее. Они не прилипают к сантехнике и не создают эффекта "мокрой тряпки", который часто возникает со шторкой.

Среди главных преимуществ стеклянных дверей выделяют:

  • они не занимают лишнее место и не распахиваются наружу;
  • не липнут к стенам и ванне, как ткань;
  • пропускают больше света, делая душевую зону визуально ярче;
  • долговечны благодаря стеклу и прочной фурнитуре;
  • проще поддерживать чистоту, чем у шторок с подкладкой.

Стиль и материалы: двери под любой интерьер

Ещё один плюс стеклянных конструкций — выбор дизайна. Их можно вписать практически в любой стиль: от современного минимализма до индустриального или "деревенского" направления.

Фурнитура бывает разной: нержавеющая сталь смотрится нейтрально и незаметно, а золотые элементы добавляют ощущение дорогого отеля. Открытые ролики тоже стали частью модного образа и выглядят не как техническая деталь, а как стильный акцент.

"При выборе стеклянных конструкций важно учитывать не только внешний вид, но и безопасность: закалённое стекло снижает риск травм и лучше выдерживает ежедневную нагрузку, а качественная фурнитура предотвращает перекосы и заедания", — считает инженер строительного контроля Роман Сергеевич Волков.

Как часто нужно менять шторку для душа

Даже если внешне шторка кажется чистой, внутри она может накапливать бактерии, плесень и грибок. Издание Parade отмечает, что это особенно важно учитывать людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями. Об этом пишет House Digest.

Оптимальный срок замены шторки и подкладки — каждые 6-12 месяцев. Виниловые и пластиковые варианты обычно меняют вместе с подкладкой. Тканевые могут служить дольше, но только при регулярной стирке.

О том, что шторку пора выбрасывать, могут говорить такие признаки:

  • чёрный или серый налёт;
  • розовые или оранжевые пятна;
  • неприятный запах;
  • стойкие следы влаги и плесени.

Душевые капсулы: ещё один тренд 2026 года

Кроме стеклянных дверей, всё больше внимания получают душевые капсулы нового поколения. Они создаются не только ради удобства, но и ради атмосферы.

Такие конструкции часто делают с матовым или тонированным стеклом, мягким освещением и минимумом деталей. В результате обычный душ превращается в маленькое домашнее СПА, где хочется расслабиться после тяжёлого дня.

Капсулы ценят за компактность, простоту установки и лёгкий уход. Это решение подходит тем, кто хочет сделать ванную комнату более современной и при этом сэкономить пространство.

Популярные вопросы о душевых дверях

Стоит ли менять шторку на стеклянные двери?

Если важны стиль, удобство и гигиена, стеклянные двери будут более практичным решением и прослужат дольше.

Как часто нужно менять шторку для душа?

Рекомендуется каждые 6-12 месяцев, особенно если появляются пятна, запах или следы плесени.

Что лучше для маленькой ванной комнаты?

Раздвижные стеклянные двери, потому что они не требуют места для открывания и визуально делают помещение просторнее.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дизайн ремонт интерьер ванная комната
Новости Все >
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Сейчас читают
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Последние материалы
Главная ошибка ванной-2026: вещь, которая делает даже новый ремонт устаревшим
Белые кисти свисают, как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Желтизна появляется незаметно: эта привычка делает блонд холодным и дорогим на вид
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Черри лопаются сладким соком, сыр тянется нитями: паста, которую хочется готовить
До весны месяц, а тренды уже решены: вещи, без которых вы будете выглядеть старомодно
Амазонский мафиозный клан: звери, которые охотятся толпой и топят крокодилов
Подоконник загорается розовыми бутонами: как добиться цветения миниатюрной розы
Аромат, от которого сбегаются соседи: как сделать самые нежные мясные гнёзда
Эпоха толстых ковров закончилась: тренд, который моментально освежает дом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.