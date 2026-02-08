Эпоха толстых ковров закончилась: тренд, который моментально освежает дом

Громоздкие пушистые ковры, которые раньше считались символом уюта, в 2026 году начинают терять позиции. Всё больше людей замечают, что комната с таким покрытием выглядит темнее и теснее, а уборка превращается в постоянную борьбу с пылью. На смену тяжёлым текстурам приходит другой тренд — лёгкий интерьер, который "дышит" и визуально расширяет пространство. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлая гостиная с ковром

Почему толстые ковры больше не работают

Несколько лет назад мода на hygge буквально заставляла укутывать дом: длинный ворс, плотные берберские ковры, "плюшевые" текстуры. Но сейчас дизайнеры говорят о другом запросе — людям нужна лёгкость, простота и меньше визуального шума.

Главная проблема толстого ковра — он поглощает свет и делает комнату тяжелее. Особенно это заметно в небольших гостиных, где каждый метр на счету. Вместо ощущения объёма появляется эффект загромождённости, будто интерьер стал теснее.

Есть и практическая сторона. Длинный ворс быстро превращается в ловушку для всего, что мы не хотим видеть дома: пыль, крошки, мелкие предметы и шерсть животных буквально "прячутся" в глубине покрытия. В результате ковёр требует постоянного ухода, а ощущение свежести исчезает уже через пару дней.

Что приходит на смену: килим из хлопка

Новый фаворит 2026 года — плоский хлопковый килим. Это тонкий текстильный ковёр без толстого ворса, который выглядит стильно и при этом не утяжеляет интерьер.

Такой аксессуар не превращается в громоздкий "слой под ногами", а скорее работает как декоративный акцент. Килим может быть с геометрическим орнаментом или однотонным, в модных оттенках терракоты, охры или шалфейного зелёного.

Он визуально напоминает элемент дизайна, а не бытовую необходимость, и поэтому легко вписывается даже в современную гостиную.

Чем хорош плоский ковёр в повседневной жизни

Главное достоинство хлопкового килима — он удобен. Его проще чистить, легче поднимать и перестилать, а пятна не становятся катастрофой.

Плоское плетение даёт сразу несколько плюсов:

помогает обозначить зону отдыха, не перегружая комнату;

подходит для многослойных решений, например поверх джутового коврика;

мебель стоит устойчивее, без "качелей" на мягком ворсе;

многие модели легко протираются или даже стираются;

ковёр можно быстро вытряхнуть и освежить без сложной чистки.

Тренд 2026 года: натуральность и минимальный уход

Интерьерные тенденции всё сильнее тянутся к разумному потреблению. Люди выбирают материалы, которые выглядят естественно и служат долго. Хлопок отлично вписывается в эту идею: он воспринимается как тёплый, натуральный и "живой" текстиль.

Кроме того, плоские ковры считаются универсальными. Они подходят и для минималистичной квартиры, и для бохо-интерьера, и для загородного дома. Такой аксессуар легко "переживает" смену мебели и декора, поэтому не кажется временной модой.

"Хлопковые покрытия выигрывают за счёт простоты ухода: их легче стирать, сушить и менять, а это снижает нагрузку на быт и делает интерьер более адаптивным", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.

Популярные вопросы о коврах в интерьере

Почему толстые ковры считаются устаревшим решением?

Они визуально утяжеляют пространство, поглощают свет и требуют сложного ухода, особенно в квартире с активной жизнью.

Можно ли заменить ковёр полностью?

Да, многие выбирают голый пол с небольшими текстильными акцентами, но килим остаётся хорошим вариантом для уюта и зонирования.

Что лучше для квартиры с роботом-пылесосом?

Плоский хлопковый килим. Он не мешает уборке и не застревает в механизмах.