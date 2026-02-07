Омск не удерживает людей: куда уезжают жители и почему ищут новое место для жизни

Жители Омской области всё активнее рассматривают переезд как способ изменить уровень дохода и качество жизни. По данным регионального управления Росреестр, только за октябрь-декабрь 2025 года омичи подали 184 заявления на регистрацию недвижимости за пределами региона. При этом сама Омская область остаётся привлекательной для покупателей из других субъектов страны.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новостройка

Куда уезжают омичи

Самым востребованным направлением стали Москва и Подмосковье — там жильё приобрели 30 человек. На втором месте — Новосибирская область с 27 сделками. Замыкают тройку Краснодарский край и Тюменская область — по 24 покупки в каждом регионе.

В пятёрку популярных направлений также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Отдельного внимания заслуживает интерес к южным территориям: трое омичей зарегистрировали жильё в Республика Крым.

Кто приезжает в Омск

Параллельно с оттоком фиксируется и встречный поток. По данным Росреестра, за тот же период 160 иногородних покупателей оформили сделки в Омской области. Лидируют жители Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, — 65 сделок. Далее следуют москвичи с 52 покупками, а также петербуржцы и жители Краснодарского края.

Как отмечают в редакции портала Город55, основной аргумент в пользу Омска — сравнительно более низкая стоимость жилья. При сопоставлении аналогичных объектов разница может достигать 20-30%, что делает рынок привлекательным для покупателей из соседних регионов.

Почему люди меняют регион

Эксперты связывают переезды прежде всего с экономикой. Более высокие зарплаты и карьерные перспективы в городах-миллионниках становятся ключевым фактором при выборе нового места жительства. Немаловажную роль играет и инфраструктура — развитость медицины, образования, транспорта.

Отдельная категория — семьи, которые переезжают вслед за детьми, поступившими в вузы Москвы, Петербурга или Новосибирска. Нередко после окончания учёбы молодые специалисты закрепляются в новом городе, а родители рассматривают покупку жилья поблизости.

Возможен ли переезд без серьёзных доплат

По словам экспертов рынка, при продаже квартиры в Омске чаще всего рассматривают соседние регионы — прежде всего Тюменскую и Кемеровскую области. До 2024 года заметным направлением была Московская область и юг страны, однако сейчас акцент сместился в сторону ближайших крупных центров.

Разница в стоимости жилья между регионами постепенно сокращается, что усложняет переезд без существенных финансовых вложений. Поэтому многие ориентируются на города, где соотношение цен и уровня доходов выглядит более сбалансированным.

Стоит ли инвестировать в Омске

Решение о покупке недвижимости в 2026 году зависит от целей. Если речь идёт о сохранении капитала, жильё по-прежнему рассматривается как относительно стабильный актив: даже при умеренном снижении цен квартиру можно сдавать в аренду.

А вот стратегия массовой скупки с расчётом на быструю перепродажу выглядит рискованной. Перспективы роста во многом будут зависеть от запуска крупных инфраструктурных проектов и появления новых производств. Пока же рынок остаётся в стадии осторожного равновесия между спросом и ожиданиями, сообщает gorod55.ru.