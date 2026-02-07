Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Омск не удерживает людей: куда уезжают жители и почему ищут новое место для жизни

Недвижимость

Жители Омской области всё активнее рассматривают переезд как способ изменить уровень дохода и качество жизни. По данным регионального управления Росреестр, только за октябрь-декабрь 2025 года омичи подали 184 заявления на регистрацию недвижимости за пределами региона. При этом сама Омская область остаётся привлекательной для покупателей из других субъектов страны.

Новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новостройка

Куда уезжают омичи

Самым востребованным направлением стали Москва и Подмосковье — там жильё приобрели 30 человек. На втором месте — Новосибирская область с 27 сделками. Замыкают тройку Краснодарский край и Тюменская область — по 24 покупки в каждом регионе.

В пятёрку популярных направлений также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Отдельного внимания заслуживает интерес к южным территориям: трое омичей зарегистрировали жильё в Республика Крым.

Кто приезжает в Омск

Параллельно с оттоком фиксируется и встречный поток. По данным Росреестра, за тот же период 160 иногородних покупателей оформили сделки в Омской области. Лидируют жители Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, — 65 сделок. Далее следуют москвичи с 52 покупками, а также петербуржцы и жители Краснодарского края.

Как отмечают в редакции портала Город55, основной аргумент в пользу Омска — сравнительно более низкая стоимость жилья. При сопоставлении аналогичных объектов разница может достигать 20-30%, что делает рынок привлекательным для покупателей из соседних регионов.

Почему люди меняют регион

Эксперты связывают переезды прежде всего с экономикой. Более высокие зарплаты и карьерные перспективы в городах-миллионниках становятся ключевым фактором при выборе нового места жительства. Немаловажную роль играет и инфраструктура — развитость медицины, образования, транспорта.

Отдельная категория — семьи, которые переезжают вслед за детьми, поступившими в вузы Москвы, Петербурга или Новосибирска. Нередко после окончания учёбы молодые специалисты закрепляются в новом городе, а родители рассматривают покупку жилья поблизости.

Возможен ли переезд без серьёзных доплат

По словам экспертов рынка, при продаже квартиры в Омске чаще всего рассматривают соседние регионы — прежде всего Тюменскую и Кемеровскую области. До 2024 года заметным направлением была Московская область и юг страны, однако сейчас акцент сместился в сторону ближайших крупных центров.

Разница в стоимости жилья между регионами постепенно сокращается, что усложняет переезд без существенных финансовых вложений. Поэтому многие ориентируются на города, где соотношение цен и уровня доходов выглядит более сбалансированным.

Стоит ли инвестировать в Омске

Решение о покупке недвижимости в 2026 году зависит от целей. Если речь идёт о сохранении капитала, жильё по-прежнему рассматривается как относительно стабильный актив: даже при умеренном снижении цен квартиру можно сдавать в аренду.

А вот стратегия массовой скупки с расчётом на быструю перепродажу выглядит рискованной. Перспективы роста во многом будут зависеть от запуска крупных инфраструктурных проектов и появления новых производств. Пока же рынок остаётся в стадии осторожного равновесия между спросом и ожиданиями, сообщает gorod55.ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом город квартира недвижимость омская область
Новости Все >
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Скальпель разрезал мужские амбиции: россияне выбирают пластику не ради нового лица
Сейчас читают
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Садоводство, цветоводство
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Садоводство, цветоводство
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Популярное
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита

Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.

Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Последние материалы
Пить больше воды проще, чем кажется: один план меняет режим без стресса и насилия
Гарантийная защита тает, как дым: стоит докопаться до условий — и иллюзия рассыпается
Эстетика, что не стареет: пара, объединяющая спорт и высокую моду без компромиссов
Хотите сияние, а получите усталость: новый модный тренд скрывает неприятный эффект
Не узнаёте свои волосы в зеркале? Эти маски, помогут спасти даже безнадёжные случаи
Лают реже будильника: самые спокойные породы собак для городской квартиры
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Регион рассчитывал на престиж, а получил сюрприз: новый код спутал карты водителям
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Секрет фекальной пробки: как медведи переживают месяцы спячки без туалетных проблем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.