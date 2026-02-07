Омск не удерживает людей: куда уезжают жители и почему ищут новое место для жизни

Жители Омской области всё активнее рассматривают переезд как способ изменить уровень дохода и качество жизни. По данным регионального управления Росреестр, только за октябрь-декабрь 2025 года омичи подали 184 заявления на регистрацию недвижимости за пределами региона. При этом сама Омская область остаётся привлекательной для покупателей из других субъектов страны.
Самым востребованным направлением стали Москва и Подмосковье — там жильё приобрели 30 человек. На втором месте — Новосибирская область с 27 сделками. Замыкают тройку Краснодарский край и Тюменская область — по 24 покупки в каждом регионе.
В пятёрку популярных направлений также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Отдельного внимания заслуживает интерес к южным территориям: трое омичей зарегистрировали жильё в Республика Крым.
Параллельно с оттоком фиксируется и встречный поток. По данным Росреестра, за тот же период 160 иногородних покупателей оформили сделки в Омской области. Лидируют жители Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, — 65 сделок. Далее следуют москвичи с 52 покупками, а также петербуржцы и жители Краснодарского края.
Как отмечают в редакции портала Город55, основной аргумент в пользу Омска — сравнительно более низкая стоимость жилья. При сопоставлении аналогичных объектов разница может достигать 20-30%, что делает рынок привлекательным для покупателей из соседних регионов.
Эксперты связывают переезды прежде всего с экономикой. Более высокие зарплаты и карьерные перспективы в городах-миллионниках становятся ключевым фактором при выборе нового места жительства. Немаловажную роль играет и инфраструктура — развитость медицины, образования, транспорта.
Отдельная категория — семьи, которые переезжают вслед за детьми, поступившими в вузы Москвы, Петербурга или Новосибирска. Нередко после окончания учёбы молодые специалисты закрепляются в новом городе, а родители рассматривают покупку жилья поблизости.
По словам экспертов рынка, при продаже квартиры в Омске чаще всего рассматривают соседние регионы — прежде всего Тюменскую и Кемеровскую области. До 2024 года заметным направлением была Московская область и юг страны, однако сейчас акцент сместился в сторону ближайших крупных центров.
Разница в стоимости жилья между регионами постепенно сокращается, что усложняет переезд без существенных финансовых вложений. Поэтому многие ориентируются на города, где соотношение цен и уровня доходов выглядит более сбалансированным.
Решение о покупке недвижимости в 2026 году зависит от целей. Если речь идёт о сохранении капитала, жильё по-прежнему рассматривается как относительно стабильный актив: даже при умеренном снижении цен квартиру можно сдавать в аренду.
А вот стратегия массовой скупки с расчётом на быструю перепродажу выглядит рискованной. Перспективы роста во многом будут зависеть от запуска крупных инфраструктурных проектов и появления новых производств. Пока же рынок остаётся в стадии осторожного равновесия между спросом и ожиданиями, сообщает gorod55.ru.
