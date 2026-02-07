Кредитка лежит без дела — а банк ставит минус: неожиданные ловушки ипотеки

Люди привыкли считать ипотеку формальностью: есть зарплата, есть паспорт — значит, банк должен одобрить кредит. Но реальность выглядит иначе. Сегодня положительное решение получают менее половины заемщиков, и даже хорошая на первый взгляд анкета может закончиться отказом.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Ключи от нового дома

Почему банк может отказать даже "нормальному" заемщику

По словам эксперта, первое, что стоит сделать после отказа, — попытаться выяснить причину. Формально банк не обязан подробно объяснять свое решение, но на практике многие кредитные организации называют общие факторы: уровень дохода, кредитная история, долговая нагрузка, нестабильность занятости.

Овечкин подчеркнул, что отказ может быть связан не только с самим заемщиком. Иногда проблемы возникают из-за выбранного объекта недвижимости или формы подтверждения дохода. В таких случаях отказ означает не "плохого клиента", а то, что в данный момент не выполняются требования банка.

Повторная заявка и скрытые риски в кредитной истории

Экономист отмечает, что повторная подача заявки возможна, но не всегда сразу. У банков действуют внутренние ограничения: от нескольких дней до нескольких месяцев. Особенно это актуально, если проверка выявила расхождения в данных, сомнительные документы или попытку завысить доход.

"Подать заявление повторно можно, но не всегда это возможно сразу. У каждого банка есть внутренние правила. В некоторых случаях действует временное ограничение на повторную подачу — чаще всего от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от банка", — объяснил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Он советует внимательно проверять не только наличие просрочек, но и общую кредитную картину. На решение могут повлиять действующие кредиты, кредитные карты и даже лимиты, которыми заемщик не пользуется. Даже неактивная кредитка с крупным лимитом воспринимается как потенциальная долговая нагрузка.

Доход, стабильность и совместный заем

Если причиной отказа стал недостаточный доход, эксперт считает логичным оформлять ипотеку совместно с супругом или партнером. Однако банк оценивает не только сумму, но и устойчивость поступлений. Имеют значение официальное трудоустройство, стаж на последнем месте работы и отсутствие резких скачков.

Овечкин предупредил: иногда меньший, но стабильный доход для банка выглядит надежнее, чем высокая зарплата с признаками нестабильности. Кроме того, важны даже мелкие долги — налоги, штрафы и пени, которые могут стать тревожным сигналом для системы скоринга.

Первоначальный взнос: важна не только сумма

Эксперт отметил, что банки все чаще отказывают при слишком маленьком первоначальном взносе — менее 20%. Особенно негативно воспринимается ситуация, когда взнос берется в кредит: это резко увеличивает долговую нагрузку и почти гарантирует отказ.

При этом даже крупный взнос более 50% не спасает заемщика, если у него слабая кредитная история или низкий официальный доход. Один из работающих способов повысить шансы — изменить структуру и размер первоначального взноса: увеличение даже на 5-10% может заметно улучшить решение банка.

Выбор недвижимости и удачное время подачи заявки

Отдельное внимание Овечкин уделил объекту недвижимости. По его словам, новостройки от аккредитованных застройщиков часто проходят одобрение проще, чем вторичное жилье со сложной историей. Поэтому важно уточнять, отказ связан с заемщиком или с конкретной квартирой.

Еще один фактор — момент подачи заявки. Банки работают циклами: квартальные планы, акции, периоды повышенного спроса. Эксперт отметил, что ипотечная активность обычно возрастает в четвертом квартале (октябрь-декабрь), когда банки стремятся закрывать KPI по выдаче. Лето и начало осени часто сопровождаются стимулирующими программами после отпусков.

Также имеют значение регуляторные изменения. В частности, на второй квартал 2026 года Банк России ужесточает лимиты по ипотеке ИЖС, что может сделать рассмотрение заявок строже.

Почему нельзя подавать заявки хаотично

Экономист считает, что массовая подача заявок в десяток банков за короткий срок может выглядеть подозрительно. Оптимальная стратегия — обращаться в 2-3 банка, но выбирать их осознанно, исходя из подходящих программ.

Такой подход снижает риск отказов и позволяет заемщику не ухудшать впечатление о своей платежеспособности. По словам Овечкина, грамотная подготовка заявки и корректировка деталей часто оказываются важнее, чем попытки "продавить" банк количеством обращений — сообщает Газета. Ru.