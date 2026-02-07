Карельский отдых поделили на лоты: объекты, где природу включили в цену

Лесной отель за 120 миллионов, действующие базы отдыха и строящийся гостиничный комплекс — рынок коммерческой недвижимости в Карелии сейчас выглядит неожиданно разнообразно.

Фото: https://web.archive.org/web/20161022154740/https://www.panoramio.com/photo/60631907 by Natalia Semenova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Карелия

Лесной отель Янисъярви у озера

В Сортавальском районе Карелии выставлен на продажу лесной отель "Янисъярви", расположенный на берегу одноименного озера. Объект находится в Кааламском сельском поселении, в урочище Рихиканга. Общая площадь комплекса составляет 1118 квадратных метров, а стоимость — 120 миллионов рублей.

В составе объекта указаны отдельно стоящие коттеджи разных форматов. Среди них — однокомнатные домики с террасой и мебелью, двухкомнатные домики с террасой, дома "Фэмили", дома "Моби", а также хаусбот на воде с террасой. В зависимости от типа размещения предусмотрены спальные места, холодильники, чайники, телевизоры, мебель и санузлы с душем.

Кроме жилого фонда на территории заявлены лесное кафе, гриль-домик для компании до 15 человек, баня и чан. В бане есть парилка на дровах и выход на террасу. Также оборудованы детская площадка и мангальная зона. В объявлении отмечается, что одновременно отель способен принять до 45 гостей.

Отель Вознесенский в Петрозаводске

В столице Карелии продают отель "Вознесенский", расположенный на Вознесенском шоссе. Цена объекта составляет 45 миллионов рублей. Отель находится на участке площадью 26 соток.

По данным продавца, объект представляет собой двухэтажное здание площадью 500 квадратных метров. На втором этаже размещены 12 номеров, на первом — четыре номера и три апартамента. Дополнительно на территории указаны восемь домиков общей площадью 192 квадратных метра.

Отмечается, что объект был построен в 2019 и 2020 годах и находится в собственности продавца. Такое предложение может заинтересовать инвесторов, которые рассматривают готовый гостиничный бизнес в черте города.

Гостиничный комплекс у трассы Е-105

Еще один объект выставлен на продажу в деревне Вилга Прионежского района, рядом с трассой Е-105. Речь идет о строящемся гостиничном комплексе стоимостью 33 миллиона рублей. Общая площадь здания составляет 903 квадратных метра.

Уточняется, что это объект незавершенного строительства со степенью готовности около 70%. Здание находится в собственности продавца, а земельный участок площадью 0,20 гектара оформлен в аренду. Уже проведены коммуникации: электроэнергия, магистральный газ, а также артезианская скважина на участке без ввода в здание.

Согласно проекту, на первом этаже планируются технические помещения, котельная и площади под пищевое производство. На втором должен появиться кафе-зал на 30 посадочных мест с камином и кухня. На третьем этаже предусмотрены гостиничные номера, а на четвертом — рекреационная зона с бильярдным залом и кальянной.

Базы отдыха на берегах карельских озер

Сразу две базы отдыха продаются в Пряжинском районе Карелии. Одна из них расположена на берегу озера Крошнозеро в деревне Гонгоналица и стоит 29 миллионов рублей. Объект размещен на земельном участке площадью 1 гектар.

На территории находятся два дома площадью 200 и 48 квадратных метров, баня, подсобные помещения, мангальная зона, детская площадка и пруд с карасями. В объявлении отмечается, что дома полностью меблированы, оборудованы санузлом и душевой кабиной, а вместимость составляет от двух до десяти человек.

Ещё одна база отдыха продается в поселке Сяпся. Ее общая площадь составляет 267 квадратных метров, цена — 27 миллионов рублей. Комплекс включает четыре гостевых дома: два здания 2017 года постройки и два дома 2008 года постройки, включая дом-баню.

Вместимость домов заявлена от четырех до 12 человек. На участке площадью 31 сотка также расположены баня-бочка, беседка, гараж, сарай для инвентаря, дровяники, колодец, скважина, септики, а также генераторная станция на 9 кВт — сообщает karelinform.ru.