Деталь в ванной мгновенно превращает ремонт в безвкусицу: главная ошибка интерьера

Шторки для душа постепенно уходят в прошлое и в 2026 году могут окончательно закрепиться в списке устаревших решений для ванной комнаты. Они по-прежнему стоят недорого и кажутся практичными, но всё чаще портят впечатление от интерьера. На смену им приходит более современный и аккуратный вариант.
Штора действительно удобна: её легко снять, постирать или заменить. Однако в ванной она часто выглядит дешево и визуально "упрощает" интерьер, даже если остальная сантехника и отделка подобраны со вкусом.
Кроме того, у шторки есть очевидный бытовой минус: из-за влажности она быстро становится рассадником плесени и грибка. Материал нередко прилипает к ванне и стенам, мешает нормально принять душ, а иногда даже касается тела при выходе, что вызывает дискомфорт.
Главной альтернативой становятся стеклянные раздвижные двери. Такие конструкции работают по принципу горизонтального сдвига и обычно держатся на открытых колесах, что делает их стильным элементом дизайна.
Производители предлагают варианты как для полноценной душевой зоны, так и для ванн с душем. Можно выбрать модели от пола до потолка либо укороченные конструкции, которые закрывают только часть пространства над ванной.
Шторка остаётся бюджетным вариантом, но требует постоянного ухода и регулярной замены. Она быстрее загрязняется и может испортить впечатление даже от красивой плитки или стильной мебели.
"Стеклянные двери стоят дороже, зато служат дольше, выглядят аккуратно и создают ощущение современной ванной комнаты. Кроме того, их проще протирать, чем стирать и сушить ткань или менять подкладки.", — считает Планировщик интерьеров, обозреватель Pravda. ru Карпова Анна Сергеевна.
Шторки и подкладки активно накапливают бактерии и микробы даже тогда, когда внешне выглядят чистыми. Особенно быстро это происходит в помещениях с плохой вентиляцией.
Оптимально менять шторку и подкладку раз в 6-12 месяцев. Пластиковые и виниловые модели обычно меняют одновременно с подкладкой. Тканевые могут служить дольше, если регулярно стирать и тщательно высушивать.
О том, что шторку пора заменить, часто говорят неприятный запах, серый или чёрный налёт, а также пятна розового или оранжевого оттенка. Об этом пишет House Digest.
Шторка дешевле, но требует частой замены. Стеклянные двери служат дольше и выглядят современнее.
Важно учитывать размеры, тип стекла и фурнитуру. Также стоит проверить, насколько удобно двери двигаются по направляющим.
Цена зависит от размера, толщины стекла и материала фурнитуры. В среднем они стоят заметно дороже шторки.
Обычно достаточно регулярно протирать стекло после душа и использовать средства от известкового налёта.
Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.