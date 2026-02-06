Деталь в ванной мгновенно превращает ремонт в безвкусицу: главная ошибка интерьера

Шторки для душа постепенно уходят в прошлое и в 2026 году могут окончательно закрепиться в списке устаревших решений для ванной комнаты. Они по-прежнему стоят недорого и кажутся практичными, но всё чаще портят впечатление от интерьера. На смену им приходит более современный и аккуратный вариант.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain Современная ванна

Почему шторка для душа выглядит устаревшей

Штора действительно удобна: её легко снять, постирать или заменить. Однако в ванной она часто выглядит дешево и визуально "упрощает" интерьер, даже если остальная сантехника и отделка подобраны со вкусом.

Кроме того, у шторки есть очевидный бытовой минус: из-за влажности она быстро становится рассадником плесени и грибка. Материал нередко прилипает к ванне и стенам, мешает нормально принять душ, а иногда даже касается тела при выходе, что вызывает дискомфорт.

Чем заменить штору для душа в 2026 году

Главной альтернативой становятся стеклянные раздвижные двери. Такие конструкции работают по принципу горизонтального сдвига и обычно держатся на открытых колесах, что делает их стильным элементом дизайна.

Производители предлагают варианты как для полноценной душевой зоны, так и для ванн с душем. Можно выбрать модели от пола до потолка либо укороченные конструкции, которые закрывают только часть пространства над ванной.

Почему стеклянные двери выигрывают

Стеклянные раздвижные двери удобны тем, что не требуют лишнего места. В отличие от распашных моделей они не открываются наружу, поэтому подходят даже для компактной ванной.

Такие двери не прилипают к сантехнике и не собираются складками, как тканевая или пластиковая штора. А открытая система колес часто хорошо смотрится в современном, индустриальном или даже деревенском стиле.

Дополнительный плюс — широкий выбор отделки. Например, нержавеющая сталь выглядит нейтрально и подходит к минимализму, а золотистая фурнитура добавляет ощущение дорогого интерьера.

Ещё один важный момент — стекло пропускает больше света, поэтому душевая зона становится визуально просторнее и чище.

Шторка или стеклянные двери

Шторка остаётся бюджетным вариантом, но требует постоянного ухода и регулярной замены. Она быстрее загрязняется и может испортить впечатление даже от красивой плитки или стильной мебели.

"Стеклянные двери стоят дороже, зато служат дольше, выглядят аккуратно и создают ощущение современной ванной комнаты. Кроме того, их проще протирать, чем стирать и сушить ткань или менять подкладки.", — считает Планировщик интерьеров, обозреватель Pravda. ru Карпова Анна Сергеевна.

Как часто нужно менять шторку для душа

Шторки и подкладки активно накапливают бактерии и микробы даже тогда, когда внешне выглядят чистыми. Особенно быстро это происходит в помещениях с плохой вентиляцией.

Оптимально менять шторку и подкладку раз в 6-12 месяцев. Пластиковые и виниловые модели обычно меняют одновременно с подкладкой. Тканевые могут служить дольше, если регулярно стирать и тщательно высушивать.

О том, что шторку пора заменить, часто говорят неприятный запах, серый или чёрный налёт, а также пятна розового или оранжевого оттенка. Об этом пишет House Digest.

Советы по выбору дверей

Измерьте ширину ванны или душевой зоны перед покупкой. Определитесь, нужна ли конструкция от пола до потолка или укороченная. Выберите тип стекла: прозрачное, матовое или тонированное. Подберите цвет фурнитуры под смесители и полотенцесушитель. Проверьте качество роликов и направляющих — от них зависит срок службы. Уточните, насколько легко будет очищать стекло от налёта и разводов. Продумайте вентиляцию, чтобы снизить влажность и риск появления грибка.

Популярные вопросы о стеклянных дверях для ванной

Что лучше для ванной — шторка или стеклянные двери?

Шторка дешевле, но требует частой замены. Стеклянные двери служат дольше и выглядят современнее.

Как выбрать стеклянные двери для душа?

Важно учитывать размеры, тип стекла и фурнитуру. Также стоит проверить, насколько удобно двери двигаются по направляющим.

Сколько стоят стеклянные раздвижные двери?

Цена зависит от размера, толщины стекла и материала фурнитуры. В среднем они стоят заметно дороже шторки.

Как ухаживать за стеклянными дверями?

Обычно достаточно регулярно протирать стекло после душа и использовать средства от известкового налёта.