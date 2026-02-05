Гаражная амнистия развернулась без лишних манёвров: искать документы будут не владельцы

Владельцы старых гаражей в Подмосковье получили дополнительный шанс оформить недвижимость без бюрократических ловушек. Мособлдума скорректировала механизм так называемой гаражной амнистии, сделав его более доступным для тех, кто столкнулся с нехваткой документов.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гаражи

Что изменилось в региональном законе

Депутаты Московской областной думы приняли закон, упрощающий оформление в собственность гаражей, возведённых до 31 декабря 2004 года. Нововведения стали ответом на проблемы, с которыми массово сталкивались жители региона при попытке легализовать такие строения. Речь прежде всего идёт о трудностях с подтверждением законности выделения земли.

Ранее обязанность по поиску архивных решений фактически ложилась на самих владельцев. Однако на практике многие документы были утеряны, а муниципальные архивы не всегда шли навстречу заявителям. В результате процесс оформления затягивался или оказывался невозможным.

Роль муниципалитетов и архивов

Согласно принятому закону, именно местные администрации теперь должны самостоятельно выявлять в своих архивах документы, подтверждающие законность строительства гаражей. Это меняет логику документооборота и снижает нагрузку на граждан, которые годами не могли собрать необходимый пакет бумаг.

"Многим людям не хватает архивных документов, подтверждающих принятие решений администраций о выделении земельных участков под гаражи. В соответствии с принятым законом местные администрации должны будут выявлять в своих архивах документы, подтверждающие законность возведения гаражей", — объяснил председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Кого касается гаражная амнистия

Срок действия гаражной амнистии в Московской области истекает 1 сентября 2026 года. Её введение было обусловлено тем, что значительная часть гаражей десятилетиями использовалась без оформления прав собственности. Это лишало владельцев возможности продать такие объекты или передать их по наследству.

Легализовать гараж могут собственники, если строение было возведено до конца 2004 года, земельный участок предоставлялся кооперативу, организации или конкретному гражданину, а также при наличии документов, подтверждающих владение. Дополнительным условием является наличие фундамента, за редким исключением.

Как подать документы

Жители Подмосковья могут подать документы на оформление гаража несколькими способами. Заявления принимаются в многофункциональных центрах и отделениях Росреестра. Альтернативный вариант — подача заявки через портал госуслуг.

Для электронного оформления необходимо выбрать услугу "Предварительное согласование предоставления земельного участка". Упрощённый порядок позволяет одновременно оформить и сам гараж, и землю под ним, что существенно экономит время заявителей. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".