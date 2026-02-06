Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Тихонов

Долговечная покраска забора: приём, который экономит годы ремонта и деньги

Недвижимость

Забор может выглядеть аккуратно годами — или начать облезать уже через сезон. Разница кроется не столько в краске, сколько в подходе к подготовке и технологии. Если все сделать правильно, ограждение спокойно прослужит до десяти лет без обновления покрытия. 

Синий забор
Фото: Pravda.Ru by Алексей Тихонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий забор

С чего начинается долговечная покраска

Покраска забора — это не финальный штрих, а защитный барьер от влаги, солнца, мороза и загрязнений. Именно поэтому первый этап всегда связан не с кистью, а с организацией пространства и подготовкой основания.

Перед началом работ участок вдоль ограждения освобождают от мусора, травы и веток. Кусты и деревья аккуратно фиксируют, чтобы они не мешали процессу. Высокая трава по периметру ограждения также требует внимания — её своевременный покос важен не только для внешнего вида, но и с точки зрения обязанностей по уходу за участком.

Грядки, плодовые растения и почву защищают пленкой или плотной тканью — особенно важно это при работе с краскопультом, когда образуется мелкое распыление.

"Подготовка поверхности — это не косметика, а вопрос ресурса конструкции: ошибки на этом этапе ускоряют износ в разы", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda. ru Волков Роман Сергеевич.

Подготовка деревянного забора

Дерево требует самого тщательного подхода. Начинают с осмотра конструкции: сгнившие или треснувшие доски заменяют, мелкие дефекты заделывают шпаклевкой по дереву или столярным клеем. При глубоких повреждениях хорошо работают проверенные методы восстановления трещин в древесине, которые позволяют вернуть прочность без полной замены элементов.

После ремонта поверхность очищают от грязи. Быстрее всего это сделать мойкой высокого давления, но подойдет и раствор воды с отбеливателем в пропорции 1:1. Когда древесина полностью высохнет, удаляют старую краску с помощью щетки, шлифмашины или скребка.

Обязательный этап — антисептическая обработка. Она защищает забор от грибка, плесени и насекомых и значительно продлевает срок службы покрытия, особенно во влажном климате.

Как подготовить металлические ограждения

Металлические заборы — профнастил, сетка-рабица, сварные конструкции — в первую очередь страдают от коррозии. Все очаги ржавчины зачищают металлической щеткой или абразивом. При серьезных повреждениях металл восстанавливают заплатками.

Старую краску удаляют механически или с помощью специальных смывок. После этого поверхность моют водой с моющим средством для обезжиривания и тщательно сушат. Любая влага под краской ускоряет коррозию и приводит к отслаиванию покрытия. Об этом сообщает POGOVORIM.BY.

Бетон и кирпич: нюансы подготовки

Бетонные и кирпичные заборы очищают от пыли, мха и известкового налета жесткой щеткой с мыльным раствором. Все трещины и сколы заделывают цементной смесью или фасадной шпаклевкой.

Перед покраской такие поверхности обязательно грунтуют. Из-за низкой впитываемости бетона специалисты рекомендуют наносить грунт в два слоя — это улучшает сцепление краски и повышает ее стойкость.

Сравнение красок для разных поверхностей

Выбор материала напрямую влияет на срок службы покрытия. Масляные краски — самый доступный вариант, но служат около трех лет. Алкидные эмали устойчивее к влаге и перепадам температуры и сохраняют вид до пяти лет.

Для дерева оптимальны акриловые краски и антисептические составы: они не выгорают, не имеют резкого запаха и защищают структуру материала. Морилки, масла и лаки подчеркивают текстуру, но требуют регулярного обновления.

Металлу лучше всего подходит молотковая эмаль — она устойчива к механическим повреждениям и служит более десяти лет. Для бетона и кирпича эффективны латексные краски, которые препятствуют впитыванию влаги и образованию плесени.

Инструменты и способ нанесения

Кисть подходит для столбов, углов и сложных элементов. Валик удобен для ровных бетонных и деревянных поверхностей. Краскопульт обеспечивает самый равномерный слой и экономичный расход, особенно на металлических ограждениях и профнастиле.

Популярные вопросы о покраске заборов

Можно ли красить забор без грунтовки?

Можно, но срок службы покрытия сократится в несколько раз.

Какая краска служит дольше всего?

Для металла — молотковая эмаль, для дерева — акриловые и антисептические составы, для бетона — латексные краски.

Как выбрать цвет, чтобы не пожалеть?

Ориентируйтесь на архитектуру дома и участка, а не на моду — забор красят надолго.

Автор Алексей Тихонов
Тихонов Алексей Дмитриевич — инженер-строитель (ПГС), специалист по качеству строительных работ и выявлению дефектов, обозреватель Pravda.Ru.
Темы дом ремонт дачный участок
Новости Все >
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Сейчас читают
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Недвижимость
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития
Еда и рецепты
Жарятся за минуты, исчезают за секунды: лепёшки для ленивого чаепития
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Война умов и технологий: инженер на передовой
Война умов и технологий: инженер на передовой
Последние материалы
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Деталь в ванной мгновенно превращает ремонт в безвкусицу: главная ошибка интерьера
Эти яркие кустарники разочаровали тысячи дачников: сажают один раз — жалеют годами
Картошка золотая, пита тёплая, начинка сочная: перекус, который просят готовить снова
Диван — главный провокатор беспорядка: какую форму выбирают для умных интерьеров
Премьер Испании рассказал, зачем Западу мигранты
От чёрного бархата до розового зефира: многолетники с листвой невероятной красоты
Цветочный фейерверк к началу лета: один ранний шаг даёт эффект, которого ждут месяцами
Этот способ выравнивает стены за часы: хозяева в шоке, мастера в бешенстве от тренда
Механизм на номере теперь опаснее камер: водителю грозит лишение без вариантов защиты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.