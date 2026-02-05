Эта отделка — тихий убийца дома: стены гниют, пахнут и валятся уже на первый год

Некоторые материалы для внутренней отделки кажутся выгодными только на этапе покупки, но в эксплуатации быстро превращаются в источник проблем. Один из таких вариантов специалисты называют даже хуже OSB — он способен сделать дом некомфортным для жизни. Речь идёт о древесно-стружечных плитах, которые до сих пор применяют в интерьерах.

Фото: Pravda.ru by Сергей Рябов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разрушенная стена в интерьере

Почему ДСП считают опасным для жилых помещений

ДСП активно используют из-за низкой цены и удобства монтажа, но практический опыт показывает: для внутренней отделки этот материал подходит плохо. Главная проблема — нестабильность структуры и крайне слабая устойчивость к влаге.

Даже небольшое повышение влажности или случайная протечка приводят к разбуханию плит. Поверхность деформируется, появляются волны и перекосы, которые невозможно устранить без полной замены отделки — особенно в помещениях, где уже допущены типичные ошибки в интерьере, сжимающие пространство.

"ДСП изначально проектировался как вспомогательный материал, а не как полноценная внутренняя отделка. В жилых помещениях он быстро теряет форму и требует замены", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda. ru Тихонов Алексей Дмитриевич.

Запах, который остаётся надолго

Ещё один серьёзный минус ДСП — стойкий неприятный запах. Особенно это характерно для необлицованных плит, которые часто используют в качестве бюджетной внутренней обшивки.

Даже при регулярном проветривании в помещении сохраняется резкий химический аромат. Источник проблемы — формальдегидные смолы, применяемые при производстве плит. В отличие от современных решений, рассчитанных на долгий срок службы и стабильный микроклимат, такие покрытия плохо вписываются в интерьеры, ориентированные на комфорт и здоровье, как и при выборе материалов, которые не теряют актуальности.

"При длительном нахождении в помещении с активными испарениями формальдегида могут возникать головные боли и раздражение слизистых. Для жилых комнат это недопустимый риск", — отмечает санитарный врач, специалист санэпидконтроля, обозреватель Pravda. ru Ильина Надежда Константиновна.

Чем OSB отличается от ДСП

Ориентированно-стружечная плита также относится к древесным материалам, но её структура отличается. OSB изготавливают из более крупной щепы, что повышает прочность и снижает риск деформации.

Тем не менее и этот материал нельзя назвать идеальным для внутренней отделки. При повышенной влажности OSB тоже может менять геометрию, хотя происходит это медленнее, чем у ДСП. Именно поэтому специалисты считают OSB менее проблемным, но всё же не лучшим решением для жилых интерьеров.

Почему ДСП продолжают использовать

Основная причина популярности ДСП — экономия. Листы имеют ровную геометрию и позволяют быстро выровнять стены или пол без мокрых процессов. Материал часто применяют как черновую основу под ламинат, линолеум или гипсокартон.

Однако специалисты подчёркивают: такая экономия часто оборачивается дополнительными расходами в будущем — от замены отделки до устранения запахов и последствий деформации.

ДСП и более безопасные альтернативы

ДСП выигрывает по цене и скорости монтажа, но проигрывает по долговечности и комфорту. Материал плохо переносит влагу, выделяет запахи и со временем теряет форму.

Альтернативные решения стоят дороже, но обеспечивают стабильный результат и безопасную среду в доме. Именно поэтому профессионалы советуют не экономить на внутренней отделке.

Плюсы и минусы использования ДСП

Перед выбором материала важно учитывать все последствия.

К плюсам относят низкую стоимость, простоту монтажа и возможность быстро выровнять поверхности. Это делает ДСП привлекательным для черновых работ.

Минусы существенно перевешивают. Среди них — слабая влагостойкость, деформация, стойкий запах и потенциальный вред для здоровья при длительном проживании.

Что выбрать вместо ДСП для внутренней отделки

Специалисты рекомендуют более устойчивые и экологичные материалы. Среди них влагостойкий гипсокартон, качественная фанера, а также современные композитные панели.

При любом выборе важно уделять внимание герметизации швов и защите от влаги, особенно в кухнях, ванных комнатах и прихожих, сообщает "Стерлеград".

Популярные вопросы о материалах

Можно ли использовать ДСП в жилых комнатах

Эксперты не советуют применять его для постоянного проживания из-за запаха и нестабильности материала.

Чем OSB лучше ДСП

OSB прочнее и менее подвержен деформации, но также требует осторожности при использовании внутри дома.

Какие материалы считаются наиболее безопасными

Гипсокартон, фанера высокого класса и современные композиты при правильном монтаже.