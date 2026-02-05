Так делают только знающие: два нажатия — и стиралка очистит себя лучше дорогой химии

Современные стиральные машины умеют очищать себя сами, но об этой функции знают далеко не все владельцы. Между тем именно она помогает избавиться от грязи, плесени и остатков порошка, продлевая срок службы техники. Достаточно запустить нужный режим — и устройство сделает всё без вашего участия.
Во время стирок внутри барабана постоянно сохраняется тёплая и влажная среда. Остатки моющих средств, ворс и частицы ткани оседают на стенках, резиновом уплотнителе и в труднодоступных местах. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха, налёта и плесени, особенно при частых коротких циклах и привычке стирать небольшие загрузки, которые со временем формируют скрытые загрязнения, характерные для мелких, но частых стирок.
Функция самоочистки предназначена для удаления таких загрязнений и дезинфекции внутренних элементов. Регулярный запуск режима помогает сохранить гигиену, улучшить качество стирки и снизить риск поломок.
"С точки зрения эксплуатации бытовой техники регулярная самоочистка снижает нагрузку на узлы машины и уменьшает вероятность преждевременного износа, особенно нагревательных элементов и сливной системы", — считает специалист по ремонту стиральных машин, обозреватель Pravda. ru Шестаков Виталий Романович.
Во время цикла машина использует высокую температуру воды и интенсивное вращение барабана. За счёт этого разрушаются отложения порошка, жира и органических остатков. В некоторых моделях параметры программы автоматически подстраиваются под степень загрязнения.
Важно учитывать, что самоочистка проводится только с пустым барабаном. Моющие средства в этот момент не используются — техника справляется за счёт режима работы, в отличие от ситуаций, когда налёт уже сформировался и требуется дополнительная чистка стиральной машины от накипи и загрязнений.
Алгоритм запуска зависит от бренда и модели. Чаще всего режим выбирается напрямую на панели управления или через меню дополнительных программ.
У ряда производителей функция имеет собственное название и запускается одной кнопкой. В других моделях режим активируется комбинацией клавиш. Обычно нужно одновременно зажать две кнопки, расположенные рядом, и удерживать их 2-3 секунды до появления индикации на дисплее. После этого остаётся нажать "Старт".
Если нужного пункта не видно сразу, стоит заглянуть в инструкцию — там указано точное сочетание клавиш для конкретной модели.
При самоочистке нельзя добавлять порошок, гель или кондиционер. Использование моющих средств может снизить эффективность программы и привести к образованию нового налёта. Очистка выполняется только за счёт температуры и механического воздействия.
Самоочистка — основа ухода, но не единственная мера. Чтобы техника служила дольше, важно соблюдать несколько простых правил.
После каждой стирки рекомендуется протирать резиновый уплотнитель и оставлять дверцу приоткрытой. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск образования плесени. Лоток для порошка также стоит регулярно промывать.
Сливной фильтр и шланг нуждаются в периодической проверке. В них скапливаются ворс, мелкие предметы и мусор, которые могут вызывать засоры. Очистку обычно проводят раз в 3-6 месяцев.
Самоочистка экономит время, снижает вероятность поломок и помогает поддерживать гигиену без лишних усилий. Она особенно полезна при частых стирках и использовании жидких средств.
К минусам относят то, что режим не всегда справляется с застарелыми загрязнениями. В таких случаях требуется дополнительная обработка, сообщает портал Pro Город.
Запускайте самоочистку не реже одного раза в месяц.
Да, самоочистка работает как профилактика и предотвращает накопление загрязнений.
Можно повторить цикл или использовать специальные средства для чистки стиральных машин, строго по инструкции.
Большинство современных машин оснащены этим режимом, но название и способ активации могут отличаться.
Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.