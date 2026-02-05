Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Выкиньте старые материалы: новый способ отделки стен стал вирусным трендом 2026 года

Недвижимость

Скучные стены стремительно уходят в прошлое — в 2026 году интерьер делает ставку на характер, тактильность и смысл. Дизайнеры всё чаще отказываются от однотонных обоев и стандартной краски, предлагая решения, которые работают сразу на эмоции и функциональность. Стены перестают быть фоном и превращаются в самостоятельный элемент пространства.

Акцентная декоративная стена
Фото: Pravda.ru by Полина Савельева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акцентная декоративная стена

Интерьер как способ самовыражения

Современный подход к оформлению жилья строится вокруг индивидуальности. Архитекторы и дизайнеры отмечают: в ближайшее время тренды станут ещё смелее, а декоративные решения — более осознанными. На первый план выходят материалы и технологии, которые не просто украшают, но и влияют на восприятие пространства, формируя ощущение уюта и продуманности, характерное для интерьеров, которые не теряют актуальности.

Новая тактильность: фактуры вместо гладких поверхностей

Один из ключевых трендов — выраженные текстуры. Рельефная декоративная штукатурка с эффектом бетона или камня, пробковые панели, деревянные рейки делают интерьер глубже и "живее". Такие стены хочется рассматривать и трогать, а свет играет на них совершенно иначе.

"Работа с фактурами позволяет компенсировать простоту планировки и визуально усложнить пространство без перегрузки деталями. Это особенно актуально для типовых квартир", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.

Фотообои нового поколения: спокойная эстетика

Современные фотообои больше не ассоциируются с кричащими пейзажами. В моду входят абстрактные композиции, туманные леса, северные мотивы и мягкая графика. Они создают атмосферу и работают как визуальный акцент, не перегружая интерьер.

Такие решения часто используют в помещениях, где важно сохранить ощущение воздуха и баланса, избегая визуального шума, характерного для ошибок в интерьере, сжимающих пространство.

Цвет как настроение

Белый цвет остаётся актуальным, но всё чаще его дополняют сложные, приглушённые оттенки. В интерьерах появляются глубокий индиго, терракотовый, оливковый с серым подтоном. Такие цвета формируют эмоциональный фон и делают пространство более уютным.

Умные стены и технологии

Функциональность становится неотъемлемой частью декора. На рынке появляются панели и покрытия, которые очищают воздух, подавляют бактерии или интегрируются с системой освещения. Светодиодные элементы, реагирующие на движение или время суток, уже применяются в жилых интерьерах.

Такие решения особенно востребованы в небольших квартирах, где каждый элемент должен быть полезным и визуально оправданным.

Природа в интерьере: биофильный подход

Биофильный дизайн продолжает укреплять позиции. Стабилизированный мох, древесина, имитация камня и природные текстуры помогают "впустить" природу в городскую квартиру и создать ощущение спокойствия.

Психологи отмечают, что такие решения снижают уровень стресса и способствуют эмоциональному комфорту, особенно в условиях плотной городской застройки.

Экологичность и ручная работа

Осознанное потребление влияет на выбор отделки. Натуральные краски, экологичные штукатурки, бамбуковые и льняные панели становятся нормой. Всё чаще в интерьерах появляются элементы ручной работы — росписи, тканевые панно, авторский декор.

Плюсы и минусы трендовых решений

Новые форматы отделки ценят за выразительность и функциональность. Они помогают создать уникальный интерьер и добавить пространству глубины.

При этом такие решения могут потребовать большего бюджета и участия специалистов. Кроме того, не все фактуры подходят для каждого помещения и требуют правильного освещения, сообщает "Стерлеград".

Советы по выбору отделки

  • Определите, какую роль стены будут играть в интерьере.
  • Выберите фактуру или цвет, исходя из освещения.
  • Учитывайте размер помещения и его назначение.
  • Проверяйте экологичность материалов.
  • Используйте акценты, а не перегружайте все стены.

Популярные вопросы

Что лучше выбрать вместо обоев

Декоративную штукатурку, панели, фотообои нового поколения или комбинированные решения.

Подходят ли тренды для обычных квартир

Да, многие идеи адаптированы под стандартные планировки и не требуют капитального ремонта.

Насколько важна экологичность

Материалы без агрессивной химии становятся стандартом и напрямую влияют на комфорт проживания.

Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт дизайн квартира экология интерьер технологии
Новости Все >
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ
Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов
Светило перешло опасную грань: Землю заденет след одной из сильнейших вспышек плазмы
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Сейчас читают
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Садоводство, цветоводство
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Садоводство, цветоводство
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США Любовь Степушова Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Последние материалы
Выкиньте старые материалы: новый способ отделки стен стал вирусным трендом 2026 года
Рак редко передаётся по наследству: 95% случаев возникают по совсем другим причинам
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Диеты ни при чём: простой приём за столом, который снижает аппетит сам по себе
Историческая правда всплыла неожиданно: теперь оправдываться придётся другим
В США считают, что у Китая есть план по борьбе с доминированием доллара
Трое сошли с небес ради одного слова: древняя тайна XI века навсегда примирила враждующих
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
15 дней — и минус 455 тысяч: летний отпуск в Челябинской области оказался не для всех
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.