Выкиньте старые материалы: новый способ отделки стен стал вирусным трендом 2026 года

Скучные стены стремительно уходят в прошлое — в 2026 году интерьер делает ставку на характер, тактильность и смысл. Дизайнеры всё чаще отказываются от однотонных обоев и стандартной краски, предлагая решения, которые работают сразу на эмоции и функциональность. Стены перестают быть фоном и превращаются в самостоятельный элемент пространства.
Современный подход к оформлению жилья строится вокруг индивидуальности. Архитекторы и дизайнеры отмечают: в ближайшее время тренды станут ещё смелее, а декоративные решения — более осознанными. На первый план выходят материалы и технологии, которые не просто украшают, но и влияют на восприятие пространства, формируя ощущение уюта и продуманности, характерное для интерьеров, которые не теряют актуальности.
Один из ключевых трендов — выраженные текстуры. Рельефная декоративная штукатурка с эффектом бетона или камня, пробковые панели, деревянные рейки делают интерьер глубже и "живее". Такие стены хочется рассматривать и трогать, а свет играет на них совершенно иначе.
"Работа с фактурами позволяет компенсировать простоту планировки и визуально усложнить пространство без перегрузки деталями. Это особенно актуально для типовых квартир", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.
Современные фотообои больше не ассоциируются с кричащими пейзажами. В моду входят абстрактные композиции, туманные леса, северные мотивы и мягкая графика. Они создают атмосферу и работают как визуальный акцент, не перегружая интерьер.
Такие решения часто используют в помещениях, где важно сохранить ощущение воздуха и баланса, избегая визуального шума, характерного для ошибок в интерьере, сжимающих пространство.
Белый цвет остаётся актуальным, но всё чаще его дополняют сложные, приглушённые оттенки. В интерьерах появляются глубокий индиго, терракотовый, оливковый с серым подтоном. Такие цвета формируют эмоциональный фон и делают пространство более уютным.
Функциональность становится неотъемлемой частью декора. На рынке появляются панели и покрытия, которые очищают воздух, подавляют бактерии или интегрируются с системой освещения. Светодиодные элементы, реагирующие на движение или время суток, уже применяются в жилых интерьерах.
Такие решения особенно востребованы в небольших квартирах, где каждый элемент должен быть полезным и визуально оправданным.
Биофильный дизайн продолжает укреплять позиции. Стабилизированный мох, древесина, имитация камня и природные текстуры помогают "впустить" природу в городскую квартиру и создать ощущение спокойствия.
Психологи отмечают, что такие решения снижают уровень стресса и способствуют эмоциональному комфорту, особенно в условиях плотной городской застройки.
Осознанное потребление влияет на выбор отделки. Натуральные краски, экологичные штукатурки, бамбуковые и льняные панели становятся нормой. Всё чаще в интерьерах появляются элементы ручной работы — росписи, тканевые панно, авторский декор.
Новые форматы отделки ценят за выразительность и функциональность. Они помогают создать уникальный интерьер и добавить пространству глубины.
При этом такие решения могут потребовать большего бюджета и участия специалистов. Кроме того, не все фактуры подходят для каждого помещения и требуют правильного освещения, сообщает "Стерлеград".
Декоративную штукатурку, панели, фотообои нового поколения или комбинированные решения.
Да, многие идеи адаптированы под стандартные планировки и не требуют капитального ремонта.
Материалы без агрессивной химии становятся стандартом и напрямую влияют на комфорт проживания.
