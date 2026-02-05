Этот способ выравнивает стены за часы: хозяева в шоке, мастера в бешенстве от тренда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Умные хозяева всё чаще отказываются от утомительного выравнивания стен и выбирают более быстрые решения. Новый интерьерный тренд позволяет получить идеально ровную поверхность без мешков со шпаклёвкой и недель ожидания. Технология выглядит эффектно и при этом помогает сократить расходы на ремонт.

Натяжные стены в интерьере
Фото: Pravda.ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Натяжные стены в интерьере

Что такое натяжные стены и в чём их суть

Натяжные стены — это отделочная технология, при которой на установленный по периметру профиль натягивается специальное полотно. В качестве основы используют ПВХ-плёнку или тканевые материалы, выбор зависит от задач и особенностей помещения.

Метод пришёл из Европы и постепенно прижился в российских интерьерах как альтернатива классической штукатурке и шпаклёвке. Главное преимущество — возможность скрыть любые неровности, трещины и дефекты основания без "мокрых" работ, что особенно актуально при обновлении жилья без полного демонтажа отделки и сложных подготовительных этапов, характерных для ремонта без страха за мебель.

"Натяжные стены интересны тем, что позволяют работать с пространством как с чистым листом, не вмешиваясь в конструктив. Это особенно ценно в квартирах с проблемной геометрией и устаревшими основаниями", — считает архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.

Как проходит монтаж на практике

Процесс установки во многом напоминает монтаж натяжных потолков. Сначала оценивают состояние стены и при необходимости укладывают подложку для дополнительной звукоизоляции. На этом же этапе устанавливают закладные под розетки, выключатели и светильники.

Затем по периметру крепится профиль, который задаёт геометрию будущей поверхности. После этого полотно аккуратно натягивают, формируя идеально ровную стену. При использовании ПВХ-материалов применяется тепловая пушка для равномерной усадки.

Почему технология быстро набирает популярность

Натяжные стены выбирают те, кто ценит скорость и аккуратность ремонта. Монтаж одной стены занимает несколько часов, тогда как классическое выравнивание может растянуться на несколько дней.

Дополнительный плюс — отсутствие строительной пыли и грязи. После установки не требуется шлифовка и покраска, что особенно важно для уже обжитых квартир и интерьеров, где важна чистота и визуальный порядок, как и при устранении ошибок в интерьере, сжимающих пространство.

Натяжные стены и традиционная шпаклёвка

Классическая шпаклёвка требует нескольких этапов — выравнивания, сушки, повторной обработки и финишной отделки. Ошибки на любом шаге могут привести к трещинам и неровностям.

Натяжные стены позволяют сразу получить ровную поверхность, не зависящую от качества основания. Они подходят для быстрого обновления интерьера и точечного ремонта без масштабных работ.

"С инженерной точки зрения это решение снижает риски повторных дефектов, связанных с усадкой здания и микродвижениями стен, которые часто проявляются уже после косметического ремонта", — отмечает инженер-строитель, обозреватель Pravda. ru Тихонов Алексей Дмитриевич.

Плюсы и минусы натяжных стен

Перед выбором технологии стоит учитывать её особенности. Натяжные стены имеют ряд ощутимых преимуществ, но не лишены ограничений.

К плюсам относят идеальную геометрию, высокую скорость монтажа, минимум грязи и возможность дополнительной звукоизоляции. В ряде случаев итоговая стоимость оказывается ниже классического выравнивания за счёт сокращения работ.

Среди минусов — чувствительность полотна к механическим повреждениям и ограничения по применению рядом с источниками открытого огня. Также важно внимательно подбирать материалы с подтверждёнными сертификатами безопасности.

Где такие стены смотрятся наиболее выигрышно

Чаще всего натяжные стены используют как акцентные поверхности в гостиных, спальнях и прихожих. Они хорошо подходят для современных интерьеров и позволяют экспериментировать с фактурами.

Популярны варианты с фотопечатью, имитацией кирпичной кладки, бетона или камня. Такой приём помогает быстро изменить стиль помещения без капитального ремонта, сообщает портал Pro Город.

Советы по выбору натяжных стен

  • Определите, для какого помещения планируется установка.
  • Выберите тип полотна — ПВХ или ткань.
  • Продумайте расположение розеток и освещения заранее.
  • Проверьте наличие сертификатов у материалов.
  • Доверьте монтаж профессионалам.

Популярные вопросы

Можно ли установить их в жилой квартире

Да, технология подходит для квартир и домов, так как монтаж проходит без грязи и длительных работ.

Насколько долговечны такие стены

При аккуратной эксплуатации полотно служит много лет, сохраняя внешний вид.

Дороже ли это обычной шпаклёвки

В ряде случаев итоговая стоимость оказывается ниже за счёт экономии на работах и материалах.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дизайн ремонт квартира интерьер технологии
