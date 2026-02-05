Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет красивых террас раскрыт: материал, который стоит копейки и выглядит как люкс

Недвижимость

Террасы с дорогим натуральным деревом постепенно уходят в прошлое, уступая место более практичным и доступным решениям. В 2026 году на первый план выходит покрытие, которое визуально почти не отличить от дерева, но при этом оно лишено его слабых сторон. Этот вариант уже называют самым разумным выбором для открытых пространств. Об этом сообщает ouest-france.

Уютная терраса с деревянной плиткой
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уютная терраса с деревянной плиткой

Эффект дерева без уязвимостей натурального материала

Натуральное дерево ценят за уют и живую фактуру, но для улицы оно часто оказывается капризным. Влага, перепады температур и ультрафиолет со временем портят внешний вид досок и требуют регулярного ухода. Именно поэтому плитка с эффектом дерева становится полноценной заменой классическому паркету на террасе.

Современные технологии производства позволяют передать не только рисунок волокон, но и рельеф поверхности. Визуально и на ощупь такое покрытие практически неотличимо от настоящего дерева, при этом оно не боится дождя, солнца и насекомых. Терраса сохраняет аккуратный вид годами без сложных процедур.

Надежность и простой уход в любых условиях

Плитка под дерево создается из керамогранита, который рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Она спокойно переносит жару, морозы и резкие смены погоды, не деформируется и не выцветает со временем.

Поверхность устойчива к царапинам и пятнам, поэтому подходит для семейных террас, зон отдыха и летних кухонь. Уход сводится к обычной мойке водой с мягким моющим средством, без масел, лаков и шлифовки. Это заметно экономит время и бюджет, особенно на фоне общих трендов напольных покрытий 2026 года.

Доступная цена и долгосрочная выгода

Одним из ключевых аргументов в пользу этого покрытия остается стоимость. Плитка с имитацией дерева обходится значительно дешевле натурального материала, особенно если учитывать расходы на обслуживание.

Средняя цена варьируется в пределах 20-70 евро за квадратный метр, тогда как массивная древесина для улицы может стоить более 100 евро за м², не считая регулярного ухода. За счет высокой износостойкости такое решение служит дольше и реже требует ремонта, что делает его выгодным вложением в рамках любого продуманного ремонта без лишних затрат.

"При расчёте бюджета важно смотреть не только на цену закупки, но и на жизненный цикл материала. В этом сравнении керамогранит почти всегда выигрывает за счёт минимальных эксплуатационных расходов", — считает инженер-сметчик, обозреватель Pravda. ru Орлов Дмитрий Евгеньевич.

Тренды 2026 года: форматы и текстуры

Производители активно расширяют линейки, предлагая разные форматы и стили укладки. Это позволяет адаптировать покрытие под любой дизайн террасы.

Популярны следующие варианты:

  1. Укладка "елочкой" для элегантного и классического образа.

  2. Смещенная укладка для более живого и динамичного эффекта.

  3. Крупные планки XXL для современных и минималистичных пространств.

По оттенкам лидируют натуральные и экзотические мотивы — дуб, тик, орех, сосна, а также эффекты состаренного или необработанного дерева.

Популярные вопросы о плитке под дерево для террасы

Как выбрать плитку для улицы?

Обратите внимание на класс морозостойкости, противоскользящий индекс и толщину материала.

Сколько стоит укладка такого покрытия?

Цена зависит от региона и сложности работ, но в среднем она ниже, чем монтаж натурального деревянного настила.

Что лучше для террасы — плитка или дерево?

Для открытых пространств плитка под дерево практичнее: она долговечнее, проще в уходе и устойчивее к климату.

