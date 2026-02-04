Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Кондратьев

Обычный хлам с последствиями: за какие вещи могут выселить из квартиры нераздумывая

Недвижимость

Хранение на первый взгляд обычных вещей в жилом помещении может привести к серьёзным правовым последствиям. Российское законодательство устанавливает прямые запреты на размещение в квартирах предметов и веществ, представляющих угрозу для жизни, здоровья и имущества окружающих. В отдельных случаях такие нарушения могут закончиться не только штрафами, но и принудительным выселением через суд.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова
Какие предметы в квартире считаются опасными

Жилое помещение по закону должно использоваться исключительно для проживания. Любые действия, создающие повышенные риски для соседей, могут быть признаны нарушением. Как пояснила адвокат, руководитель Дома права "Avanti" Надежда Борзенко, особое внимание уделяется пожароопасным веществам.

"Категорически запрещено хранить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. К ним относятся бытовые горючие жидкости — бензин, керосин, баллоны с горючими газами, порох и пиротехнические изделия", — предупредила адвокат Надежда Борзенко.

Запрет распространяется не только на саму квартиру, но и на балконы, лоджии, кладовые, а также общедомовые помещения — чердаки и подвалы.

Химические, биологические и радиационные риски

Под ограничения подпадают и вещества небытового назначения, которые нередко хранятся после ремонта или хозяйственных работ. Концентрированные кислоты и щёлочи, пестициды, инсектициды, ртуть и яды способны представлять опасность даже при незначительных утечках.

"К биологическим угрозам относят патогенные микроорганизмы или неправильно утилизированные биологические отходы. Радиационную опасность представляют источники ионизирующего излучения, включая отдельные промышленные приборы и предметы с повышенным фоном", — отметила Борзенко.

Оружие и боеприпасы под особым контролем

Отдельные строгие правила установлены для хранения оружия. Федеральный закон "Об оружии" запрещает нахождение в жилых помещениях незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также холодного оружия ударно-дробящего действия.

"Это же касается пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, если оно не оформлено в установленном порядке", — подчеркнула адвокат.

Антисанитария как правонарушение

Даже без опасных химикатов квартира может стать источником угрозы, если в ней систематически нарушаются санитарные нормы.

Складирование гниющих отходов, легковоспламеняющегося мусора или вещей, вызывающих устойчивые запахи и появление насекомых, часто расценивается как нарушение прав соседей, сообщает Газета.Ru.

Такую позицию поддерживают и представители управляющих компаний, которым на практике приходится реагировать на подобные ситуации.

"При жалобах жильцов мы обязаны фиксировать факты антисанитарии и передавать информацию в надзорные органы, поскольку подобные квартиры создают риски для всего дома", — считает специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Марина Олеговна Иванова, обозреватель Pravda. ru.

Чем это может закончиться

За хранение запрещённых предметов предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Если же действия собственника привели к ущербу имуществу или вреду здоровью, наступает гражданско-правовая ответственность.

"В случаях, когда создаётся реальная угроза окружающим, суд может принять решение о принудительном выселении без предоставления другого жилья", — заявила Борзенко.

Как правило, нарушения выявляются по жалобам соседей в МЧС или Роспотребнадзор, а также при инцидентах — пожарах, утечках или отравлениях, которые привлекают экстренные службы.

