Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок

В частном строительстве всё чаще появляются новые решения, которые меняют привычные подходы к выбору материалов. Газобетон долгое время считался универсальным вариантом для дач и коттеджей, но в 2026 году застройщики активнее переходят на другую технологичную альтернативу.

Почему газобетон теряет позиции

Газобетон по-прежнему остается востребованным, однако его стоимость заметно выросла за последние годы. Специалисты отмечают, что с 2020 года материал подорожал примерно на 20-30%, поэтому многие владельцы участков начинают искать более выгодные и долговечные решения для строительства дома.

На фоне этого на первый план выходят керамические блоки, которые также называют "тёплой керамикой". Этот материал становится все более популярным благодаря сочетанию прочности и энергоэффективности, сообщает "СТЕРЛЕГРАД".

"Рост цен на базовые материалы действительно заставляет застройщиков чаще смотреть в сторону решений, которые дают экономию на эксплуатации дома, а не только на этапе покупки", — считает девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости, обозреватель Pravda. ru Артём Мельников.

Что такое тёплая керамика

Керамические блоки — это современный строительный материал с пористой структурой. Он сочетает свойства классического кирпича и улучшенную теплоизоляцию, что делает его привлекательным для возведения капитальных домов.

Как подчеркивают специалисты отрасли, такая керамика — не просто замена газобетона, а более технологичный уровень домостроения.

"Керамические блоки — это не просто замена газобетона, а материал нового уровня", — отметил инженер-строитель Алексей Минаев.

Главные преимущества керамических блоков

Одним из ключевых плюсов "тёплой керамики" называют способность удерживать тепло без дополнительного утепления. В умеренном климате стены из такого материала могут обходиться без минваты или пенопласта, что снижает затраты на отделку и ускоряет строительство. Также блоки выигрывают по прочности. На их основе возможно строительство домов до трех этажей без обязательных армирующих поясов, что дает экономию на усилении конструкции.

Ещё одно важное качество — высокая паропроницаемость. Стены "дышат", благодаря чему в доме формируется комфортный микроклимат и уменьшается риск накопления влаги. Кроме того, керамические блоки устойчивы к воздействию воды и не теряют форму даже при длительном контакте с влажной средой, что особенно важно для регионов с дождливым климатом.

Сравнение газобетона и теплой керамики

Газобетон остается легким и удобным в работе материалом, но требует дополнительного утепления и защиты от влаги. Теплая керамика, напротив, обеспечивает более высокую прочность, лучше удерживает тепло и создает естественную вентиляцию стен. При этом керамические блоки чаще выбирают те, кто планирует строить дом "на десятилетия" с минимальными затратами на отопление.

Популярные вопросы

Как выбрать между газобетоном и керамическими блоками?

Газобетон подходит для более бюджетных проектов, а теплая керамика — для долговечных домов с высокой энергоэффективностью.

Сколько стоит строительство из теплой керамики?

Стоимость выше из-за специальных смесей и аккуратной доставки, но экономия на утеплении и отоплении может компенсировать расходы.

Что лучше для капитального дома на десятилетия?

Специалисты чаще рекомендуют теплую керамику благодаря ее прочности, долговечности и способности сохранять тепло.