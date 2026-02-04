Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Карпова

Плинтусы больше не фон: детали, которые делают интерьер современным и продуманным

Недвижимость

В 2026 году интерьерные тренды всё чаще смещают фокус на детали, которые раньше воспринимались исключительно как утилитарные. Плинтус из второстепенного элемента превращается в полноценный инструмент дизайна, влияющий на восприятие пространства и архитектурную логику помещения. От того, каким он будет, зависит целостность интерьера и ощущение продуманности.

Светящийся плинтус
Фото: Pravda.Ru by Анна Карпова is licensed under publiс domain
Светящийся плинтус

Почему плинтусы перестали быть незаметными

Современные интерьеры всё реже терпят случайные элементы. Плинтус сегодня работает наравне с напольным покрытием, дверями и освещением, формируя визуальный ритм комнаты. Он может усиливать ощущение высоты потолков, подчёркивать геометрию стен и поддерживать общий стиль, будь то минимализм или классика. В проектах, где важны чистые линии и отсутствие визуального шума, такие детали становятся особенно значимыми.

При этом плинтусы сохраняют и практическую функцию. Они защищают стены от повреждений, скрывают зазоры и помогают аккуратно организовать пространство у пола, что особенно важно в квартирах с активной эксплуатацией.

Скрытые и теневые плинтусы

Одним из наиболее заметных трендов остаются скрытые и теневые плинтусы. Они монтируются вровень со стеной ещё на этапе черновых работ и создают эффект "парящей" поверхности. Такое решение усиливает ощущение минимализма и визуальной лёгкости, что особенно ценится в современных интерьерах.

Подобные приёмы хорошо сочетаются с другими лаконичными решениями, когда интерьер строится на нюансах света и плоскостей, а пространство выглядит цельным и спокойным.

"Скрытые элементы отделки формируют ощущение порядка и продуманности, даже если человек не может сразу объяснить, почему интерьер кажется гармоничным", — считает Дизайнер интерьеров, обозреватель Pravda. ru Лебедева Дарья Константиновна.

Высокие плинтусы как архитектурный акцент

На другом полюсе трендов находятся высокие плинтусы высотой до 20 сантиметров. Они становятся выразительным архитектурным элементом и визуально вытягивают стены вверх. Такие решения часто используют в неоклассике, ар-деко и интерьерах с декоративной лепниной.

Высокий плинтус задаёт ритм пространству и помогает связать пол со стенами, особенно если используются натуральные материалы или сложные фактуры. Этот приём нередко применяется в интерьерах, где важна статусность и ощущение завершённости.

Плинтусы в цвет стен

Окрашивание плинтусов в тон стен остаётся универсальным решением для тех, кто стремится к визуальному спокойствию. Граница между поверхностями становится почти незаметной, а помещение кажется более просторным. Такой подход хорошо работает в квартирах с ограниченной площадью и в интерьерах, где важна цельность цветовой палитры.

Этот приём логично вписывается в общий тренд на отказ от лишних акцентов и перегруженного декора, когда внимание уделяется свету и пропорциям. Об этом сообщает Sterlegrad.

"Единая цветовая плоскость снижает визуальное напряжение и делает пространство более комфортным для жизни", — считает архитектор, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.

Металл и функциональность

Металлические плинтусы из алюминия и стали всё чаще появляются в современных интерьерах. Они подчёркивают технологичность пространства и хорошо сочетаются с бетоном, стеклом и камнем. Помимо эстетики, такие плинтусы отличаются износостойкостью и подходят для помещений с высокой нагрузкой.

Интерес к подобным решениям перекликается с общим вниманием к практичности интерьера, где важны не только внешний вид, но и долговечность материалов.

Плинтусы с подсветкой

Многофункциональные плинтусы с подсветкой становятся логичным продолжением тренда на мягкий, сценарный свет. Встроенные светодиодные ленты создают фоновое освещение, помогают ориентироваться в пространстве и добавляют уюта в вечернее время. Особенно востребованы такие решения в спальнях и коридорах.

Советы по выбору плинтусов

  1. Оцените стиль интерьера и высоту потолков.
  2. Учитывайте материал пола и условия эксплуатации.
  3. Решите, нужна ли дополнительная функция — подсветка или кабель-канал.
  4. Планируйте монтаж заранее, особенно для скрытых систем.

Популярные вопросы о плинтусах 2026 года

Какие плинтусы подойдут для небольших квартир?

Лучше выбирать скрытые модели или варианты в цвет стен.

Насколько сложен монтаж плинтусов с подсветкой?

Он требует подготовки и участия специалистов, но даёт заметный эффект.

Что выбрать для современного интерьера?

Минималистичные или металлические решения без лишнего декора.

Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
