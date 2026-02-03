Пуховик перестанет пахнуть и покрываться пятнами: 3 зимних приёма работают без стирки

Зимняя куртка быстро впитывает следы активной носки, особенно в морозы, когда одежду носят ежедневно. При этом частая стирка может испортить наполнитель и ткань. Существуют способы локально освежить пуховик и вернуть ему аккуратный вид без риска для вещи.
В первую очередь страдают воротник и область подмышек. Здесь скапливаются пот и кожный жир, которые со временем дают стойкий запах. Для мягкой очистки подойдёт паста из соды и бесспиртового косметического средства — например, мицеллярной воды. Состав наносят мягкой щёткой, дают высохнуть и аккуратно удаляют остатки. Такой подход помогает сохранить форму изделия и продлить срок его службы, что особенно важно для объёмных курток с натуральным пухом, сообщает Usolie.
"Сода работает как природный абсорбент, связывая запахи и излишки жира, при этом не разрушая волокна ткани", — объясняет учёный-химик Илья Сафронов.
Края рукавов и карманы темнеют быстрее всего из-за постоянного контакта с руками и мелочами. Здесь помогают влажные салфетки без спирта и отдушек. После протирания важно быстро высушить ткань холодным воздухом фена, чтобы не появились разводы. Подобный приём часто используют владельцы мембранной одежды и спортивных курток, где особенно важен бережный уход.
Свежие пятна на капюшоне или декоративных вставках можно убрать белой зубной пастой без гранул. Её наносят на мягкую салфетку, аккуратно обрабатывают загрязнение и сразу удаляют остатки влаги. Метод подходит только для плотных тканей и требует предварительной пробы на незаметном участке.
"Важно помнить, что любые чистящие средства, даже бытовые, могут вызывать раздражение кожи при остаточном контакте", — отмечает дерматокосметолог Илья Руднев.
