Нина Захарова

Пуховик перестанет пахнуть и покрываться пятнами: 3 зимних приёма работают без стирки

Недвижимость

Зимняя куртка быстро впитывает следы активной носки, особенно в морозы, когда одежду носят ежедневно. При этом частая стирка может испортить наполнитель и ткань. Существуют способы локально освежить пуховик и вернуть ему аккуратный вид без риска для вещи.

Девушка чистит куртку
Фото: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain
Девушка чистит куртку

Самые уязвимые зоны пуховика

В первую очередь страдают воротник и область подмышек. Здесь скапливаются пот и кожный жир, которые со временем дают стойкий запах. Для мягкой очистки подойдёт паста из соды и бесспиртового косметического средства — например, мицеллярной воды. Состав наносят мягкой щёткой, дают высохнуть и аккуратно удаляют остатки. Такой подход помогает сохранить форму изделия и продлить срок его службы, что особенно важно для объёмных курток с натуральным пухом, сообщает Usolie.

"Сода работает как природный абсорбент, связывая запахи и излишки жира, при этом не разрушая волокна ткани", — объясняет учёный-химик Илья Сафронов.

Манжеты и карманы: быстрая чистка

Края рукавов и карманы темнеют быстрее всего из-за постоянного контакта с руками и мелочами. Здесь помогают влажные салфетки без спирта и отдушек. После протирания важно быстро высушить ткань холодным воздухом фена, чтобы не появились разводы. Подобный приём часто используют владельцы мембранной одежды и спортивных курток, где особенно важен бережный уход.

Экстренная помощь для светлых деталей

Свежие пятна на капюшоне или декоративных вставках можно убрать белой зубной пастой без гранул. Её наносят на мягкую салфетку, аккуратно обрабатывают загрязнение и сразу удаляют остатки влаги. Метод подходит только для плотных тканей и требует предварительной пробы на незаметном участке.

"Важно помнить, что любые чистящие средства, даже бытовые, могут вызывать раздражение кожи при остаточном контакте", — отмечает дерматокосметолог Илья Руднев.

Советы по уходу за зимней курткой

  1. Всегда проверяйте средство на незаметном участке.
  2. Используйте только мягкие щётки и салфетки.
  3. После обработки тщательно просушивайте ткань.
  4. Проветривайте куртку несколько часов перед хранением.

Популярные вопросы о чистке пуховиков

Как часто можно делать локальную чистку?

По мере необходимости, не повреждая ткань.

Можно ли обходиться без стирки весь сезон?

Да, если загрязнения минимальны.

Что лучше при сильных пятнах?

Профессиональная химчистка.

Автор Нина Захарова
Нина Захарова — профессиональная домработница с 15-летним стажем. Объясняет стандарты ухода за домом и бытовыми поверхностями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
