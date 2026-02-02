Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Отопление в январе ударило по кошелькам: жители Подмосковья заметили подвох

Недвижимость

Январские платежки за отопление для жителей Подмосковья вызвали вопросы из-за выросших сумм, однако причина оказалась технической, а не связанной с ошибками начислений. В ряде случаев в квитанциях была отражена не только плата за текущий месяц, но и корректировка за декабрь.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Почему суммы оказались выше обычного

В МосОблЕИРЦ напомнили, что декабрьские квитанции в Московской области были сформированы и доставлены досрочно. Начисления в них производились не по фактическим показаниям приборов учета, а по расчетному, приблизительному методу. Такой подход применяется в ситуациях, когда нет возможности дождаться полного объема данных от счетчиков.

Из-за этого фактическое потребление тепловой энергии за декабрь не совпало с предварительными расчетами. Разница между начисленной и реально потребленной тепловой энергией была перенесена в январскую платежку в виде корректировки. Именно она и могла повлиять на итоговую сумму в квитанциях.

Как рассчитывали отопление в январе

Начисления за январь проводились уже по стандартной схеме — исключительно на основании фактически потребленных гигакалорий. В расчет были приняты данные индивидуальных и общедомовых приборов учета, которые зафиксировали реальное потребление тепла.

Таким образом, в январских квитанциях соединились сразу два элемента: плата за отопление по факту потребления в текущем месяце и корректировка за декабрь, рассчитанная после получения точных показаний счетчиков.

Влияние новых тарифов

Дополнительным фактором стала индексация тарифов. С 1 января в Московской области вступили в силу новые цены на тепловую энергию. Изменение тарифов также отразилось на размере начислений и могло усилить ощущение роста платежей по сравнению с предыдущими месяцами.

В МосОблЕИРЦ подчеркнули, что подобная ситуация носит разовый характер и связана именно с особенностями формирования декабрьских квитанций. В дальнейшем начисления будут производиться в обычном режиме — по фактическим показаниям приборов учета без дополнительной корректировки.

Что делать при сомнениях в начислениях

В МосОблЕИРЦ также напомнили, что жители имеют право проверить корректность начислений. Для этого можно сопоставить указанные в квитанции объемы потребления с показаниями индивидуальных или общедомовых приборов учета, а при расхождениях обратиться за разъяснениями в расчетный центр или управляющую компанию. В организации подчеркнули, что все начисления формируются автоматически на основе поступающих данных, а выявленные ошибки подлежат обязательному перерасчету, сообщает atas.info.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх отопление
Новости Все >
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Сейчас читают
Молчала до последнего: как Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разрыве с Павлом Волей
Шоу-бизнес
Молчала до последнего: как Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разрыве с Павлом Волей
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Садоводство, цветоводство
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Популярное
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех

Неприхотливый многолетник, который цветёт до осени и выглядит как воздушное облако. Почему гипсофила становится фаворитом дачных цветников.

Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Последние материалы
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Еврочиновники не считают зависимость от импорта газа из США зависимостью
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Золотое кружево на сковороде: блинчики, которые выглядят сложными, а готовятся легко
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Малина, которая не пролезает в банку: ягоды наливаются вовсе не от подкормок
Хрустящая снаружи и нежная внутри: мясная улитка покоряет с первого кусочка
Железо за копейки, цифры за миллионы: серый рынок табличек скрытно набирает обороты
Цветочные подушки смыкаются в сплошной ковёр — красивые многолетники без лишних сил
Ткани оживают без флаконов: простые ингредиенты с кухни возвращают комфорт без химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.