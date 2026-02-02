Отопление в январе ударило по кошелькам: жители Подмосковья заметили подвох

Январские платежки за отопление для жителей Подмосковья вызвали вопросы из-за выросших сумм, однако причина оказалась технической, а не связанной с ошибками начислений. В ряде случаев в квитанциях была отражена не только плата за текущий месяц, но и корректировка за декабрь.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Почему суммы оказались выше обычного

В МосОблЕИРЦ напомнили, что декабрьские квитанции в Московской области были сформированы и доставлены досрочно. Начисления в них производились не по фактическим показаниям приборов учета, а по расчетному, приблизительному методу. Такой подход применяется в ситуациях, когда нет возможности дождаться полного объема данных от счетчиков.

Из-за этого фактическое потребление тепловой энергии за декабрь не совпало с предварительными расчетами. Разница между начисленной и реально потребленной тепловой энергией была перенесена в январскую платежку в виде корректировки. Именно она и могла повлиять на итоговую сумму в квитанциях.

Как рассчитывали отопление в январе

Начисления за январь проводились уже по стандартной схеме — исключительно на основании фактически потребленных гигакалорий. В расчет были приняты данные индивидуальных и общедомовых приборов учета, которые зафиксировали реальное потребление тепла.

Таким образом, в январских квитанциях соединились сразу два элемента: плата за отопление по факту потребления в текущем месяце и корректировка за декабрь, рассчитанная после получения точных показаний счетчиков.

Влияние новых тарифов

Дополнительным фактором стала индексация тарифов. С 1 января в Московской области вступили в силу новые цены на тепловую энергию. Изменение тарифов также отразилось на размере начислений и могло усилить ощущение роста платежей по сравнению с предыдущими месяцами.

В МосОблЕИРЦ подчеркнули, что подобная ситуация носит разовый характер и связана именно с особенностями формирования декабрьских квитанций. В дальнейшем начисления будут производиться в обычном режиме — по фактическим показаниям приборов учета без дополнительной корректировки.

Что делать при сомнениях в начислениях

В МосОблЕИРЦ также напомнили, что жители имеют право проверить корректность начислений. Для этого можно сопоставить указанные в квитанции объемы потребления с показаниями индивидуальных или общедомовых приборов учета, а при расхождениях обратиться за разъяснениями в расчетный центр или управляющую компанию. В организации подчеркнули, что все начисления формируются автоматически на основе поступающих данных, а выявленные ошибки подлежат обязательному перерасчету, сообщает atas.info.