Анна Карпова

Гостиные сбросили лишний вес: одно решение делает пространство вдвое легче и уютнее

Недвижимость

Даже идеально убранная гостиная иногда кажется перегруженной и тесной. В начале 2026 года, когда мы особенно ценим уют и пространство для отдыха, дизайнеры предлагают неожиданное решение. Главным "виновником" визуального хаоса всё чаще называют привычный журнальный столик.

Современная гостиная в стиле low living
Фото: Pravda.Ru by Анна Карпова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная гостиная в стиле low living

Почему привычная связка диван и столик больше не работает

Долгое время планировка гостиной строилась вокруг устойчивой схемы: диван, кресла и журнальный столик в центре. Однако в современных квартирах этот предмет мебели всё чаще превращается в преграду. Он разбивает пространство, мешает свободному передвижению и создаёт ощущение загромождённости, особенно в небольших гостиных, где легко допустить ошибки в интерьере, сжимающие пространство.

"Когда центральная зона занята тяжёлым предметом, пространство перестаёт работать гибко и начинает диктовать сценарий поведения жильцов", — считает архитектор, обозреватель Pravda. ru Анастасия Кузнецова.

Отказ от журнального столика мгновенно меняет восприятие комнаты. Центр освобождается, появляется ощущение воздуха и глубины, а сама гостиная кажется больше и светлее. Такой подход полностью вписывается в философию slow life, где ценится не количество предметов, а комфорт и ощущение спокойствия, сообщает Ouest-france.

Освободить пространство — значит вернуть функции

Удаление столика не означает пустоту или холодный минимализм. Напротив, гостиная возвращает себе главную роль — быть гибким жилым пространством. Больше не нужно обходить углы мебели или постоянно следить за порядком на поверхности, которая быстро превращается в склад мелочей.

Свободный пол облегчает движение людей и "энергию" помещения. Визуально комната становится цельной, а интерьер — более собранным и гармоничным, особенно в зимние месяцы, когда хочется уюта без ощущения тесноты.

Концепция обитаемого пола — ключевая идея 2026 года

Главная альтернатива журнальному столику — не новый предмет мебели, а переосмысление пола как активной зоны жизни. Дизайнеры называют это low living — более расслабленный формат гостиной, где акцент смещается на текстиль и мобильные элементы.

Для создания такого пространства используются:

  1. Большой фактурный ковёр из шерсти или натуральных материалов, который визуально объединяет зону отдыха.

  2. Напольные подушки и пуфы, которые служат дополнительными местами для сидения.

  3. Небольшие приставные столики или столики-сателлиты, которые легко перемещаются при необходимости — для чашки чая или книги.

Текстуры играют ключевую роль. Букле, вельвет, искусственный мех или плотный хлопок заполняют пространство визуально, сохраняя ощущение тепла и уюта без массивной мебели.

Центральная пустота как новый центр жизни

Освобождённый центр гостиной становится универсальной зоной. Днём это место для детских игр, утром — пространство для йоги или растяжки, вечером — непринуждённая зона общения с друзьями. Отсутствие физического барьера делает атмосферу более открытой и расслабленной — приём, который поддерживают и современные тренды отделки стен.

"Гибкое пространство повышает ценность жилья, потому что покупатели всё чаще ищут квартиры, которые легко адаптируются под разные сценарии жизни", — отмечает риелтор и брокер по недвижимости, обозреватель Pravda. ru Кирилл Фёдоров.

Такой интерьер подстраивается под ритм жизни, а не диктует его. Гостиная легко меняет функцию в течение дня, что особенно важно в квартирах, где одна комната выполняет сразу несколько ролей.

Популярные вопросы о гостиной без журнального столика

Подходит ли такой вариант для маленьких квартир?

Да, именно в небольших пространствах эффект увеличения объёма заметнее всего.

Чем заменить столик для напитков и книг?

Лёгкими приставными столиками или пуфами с жёсткой поверхностью.

Это временный тренд или надолго?

Дизайнеры считают, что гибкие планировки — долгосрочное направление.

Автор Анна Карпова
Анна Карпова — планировщик интерьеров с 16-летним стажем. Анализирует планировки квартир и помогает рационально использовать пространство.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
