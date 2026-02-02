Барабан трясёт, квартира дрожит? Один приём вернёт стиралке тишину и нормальный отжим

Стиральная машина, которая "убегает" по ванной во время отжима, — проблема знакомая многим. Грохот, вибрация и риск повредить шланги чаще всего связаны не с серьёзной поломкой, а с износом деталей, о которых редко вспоминают. Исправить ситуацию можно своими силами и без дорогостоящего ремонта.

Почему стиральная машина начинает вибрировать

Основная причина сильной тряски при отжиме — потеря эффективности амортизаторов, которые удерживают бак и гасят колебания. Эти элементы находятся в нижней части корпуса и принимают на себя основную нагрузку при высоких оборотах. Со временем резиновые втулки пересыхают, а штоки начинают двигаться неравномерно — примерно так же незаметно, как мелкие бытовые привычки снижают эффективность отопления дома.

В результате вибрация передаётся на корпус, из-за чего техника шумит и смещается с места. При этом двигатель и противовесы чаще всего остаются исправными.

"Большинство бытовых проблем возникает не из-за поломки узлов, а из-за постепенной деградации вспомогательных элементов, на которые редко обращают внимание", — считает специалист по ремонту стиральных машин, обозреватель Pravda. ru Шестаков Виталий Романович.

Что проверить перед ремонтом

Прежде чем разбирать корпус, стоит исключить простые причины, которые тоже вызывают "прыжки" машины. Иногда проблема решается без инструментов.

Перегрузка или неравномерное распределение белья.

Неправильно выставленные ножки и отсутствие уровня.

Неудалённые транспортировочные болты после установки.

Если с этим всё в порядке, внимание стоит обратить именно на амортизаторы.

Пошаговая инструкция: как уменьшить вибрацию

Для работы понадобятся крестовая отвёртка, плоскогубцы, ветошь, ёмкость для воды и силиконовая смазка для резины. В качестве временного варианта иногда используют WD-40 — по тому же принципу, что и другие простые приёмы ухода за техникой, позволяющие улучшить результат стирки без лишних затрат.

Сначала машину отключают от сети, перекрывают воду и отсоединяют шланги. Остатки воды сливают через фильтр или аварийный слив. После этого корпус аккуратно укладывают на бок, чтобы получить доступ к днищу.

Амортизаторы выглядят как цилиндры со штоками, соединяющие бак с корпусом. Каждый элемент проверяют вручную: ход должен быть плавным и с ощутимым сопротивлением. Если движение слишком тугое или, наоборот, свободное, шток и резиновую втулку смазывают, после чего несколько раз прокачивают деталь.

Тест и оценка результата

После обработки всех амортизаторов машину возвращают в рабочее положение, подключают коммуникации и проверяют горизонтальность установки. Для проверки запускают короткий цикл стирки с небольшой загрузкой.

В большинстве случаев вибрация заметно снижается уже после первой попытки. Машина перестаёт "ползти", а шум во время отжима становится тише.

Дополнительные меры для устойчивости

Даже после обслуживания амортизаторов полезно снизить передачу вибрации на пол. Для этого используют противоскользящие подкладки под ножки или виброгасящий резиновый мат. Такие аксессуары особенно актуальны для кафеля и линолеума, сообщает портал Pro Город.

Популярные вопросы

Можно ли смазывать амортизаторы без разборки

Нет, доступ к ним возможен только через нижнюю часть корпуса.

Насколько часто требуется такое обслуживание

При активной эксплуатации — раз в несколько лет, если вибрация начинает усиливаться.

Что делать, если смазка не помогла

В этом случае амортизаторы, скорее всего, нуждаются в замене.