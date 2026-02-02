Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Арсений Федосеев

Барабан трясёт, квартира дрожит? Один приём вернёт стиралке тишину и нормальный отжим

Недвижимость

Стиральная машина, которая "убегает" по ванной во время отжима, — проблема знакомая многим. Грохот, вибрация и риск повредить шланги чаще всего связаны не с серьёзной поломкой, а с износом деталей, о которых редко вспоминают. Исправить ситуацию можно своими силами и без дорогостоящего ремонта.

Стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Стиральная машина

Почему стиральная машина начинает вибрировать

Основная причина сильной тряски при отжиме — потеря эффективности амортизаторов, которые удерживают бак и гасят колебания. Эти элементы находятся в нижней части корпуса и принимают на себя основную нагрузку при высоких оборотах. Со временем резиновые втулки пересыхают, а штоки начинают двигаться неравномерно — примерно так же незаметно, как мелкие бытовые привычки снижают эффективность отопления дома.

В результате вибрация передаётся на корпус, из-за чего техника шумит и смещается с места. При этом двигатель и противовесы чаще всего остаются исправными.

"Большинство бытовых проблем возникает не из-за поломки узлов, а из-за постепенной деградации вспомогательных элементов, на которые редко обращают внимание", — считает специалист по ремонту стиральных машин, обозреватель Pravda. ru Шестаков Виталий Романович.

Что проверить перед ремонтом

Прежде чем разбирать корпус, стоит исключить простые причины, которые тоже вызывают "прыжки" машины. Иногда проблема решается без инструментов.

  • Перегрузка или неравномерное распределение белья.
  • Неправильно выставленные ножки и отсутствие уровня.
  • Неудалённые транспортировочные болты после установки.

Если с этим всё в порядке, внимание стоит обратить именно на амортизаторы.

Пошаговая инструкция: как уменьшить вибрацию

Для работы понадобятся крестовая отвёртка, плоскогубцы, ветошь, ёмкость для воды и силиконовая смазка для резины. В качестве временного варианта иногда используют WD-40 — по тому же принципу, что и другие простые приёмы ухода за техникой, позволяющие улучшить результат стирки без лишних затрат.

Сначала машину отключают от сети, перекрывают воду и отсоединяют шланги. Остатки воды сливают через фильтр или аварийный слив. После этого корпус аккуратно укладывают на бок, чтобы получить доступ к днищу.

Амортизаторы выглядят как цилиндры со штоками, соединяющие бак с корпусом. Каждый элемент проверяют вручную: ход должен быть плавным и с ощутимым сопротивлением. Если движение слишком тугое или, наоборот, свободное, шток и резиновую втулку смазывают, после чего несколько раз прокачивают деталь.

Тест и оценка результата

После обработки всех амортизаторов машину возвращают в рабочее положение, подключают коммуникации и проверяют горизонтальность установки. Для проверки запускают короткий цикл стирки с небольшой загрузкой.

В большинстве случаев вибрация заметно снижается уже после первой попытки. Машина перестаёт "ползти", а шум во время отжима становится тише.

Дополнительные меры для устойчивости

Даже после обслуживания амортизаторов полезно снизить передачу вибрации на пол. Для этого используют противоскользящие подкладки под ножки или виброгасящий резиновый мат. Такие аксессуары особенно актуальны для кафеля и линолеума, сообщает портал Pro Город.

Популярные вопросы

Можно ли смазывать амортизаторы без разборки

Нет, доступ к ним возможен только через нижнюю часть корпуса.

Насколько часто требуется такое обслуживание

При активной эксплуатации — раз в несколько лет, если вибрация начинает усиливаться.

Что делать, если смазка не помогла

В этом случае амортизаторы, скорее всего, нуждаются в замене.

Автор Арсений Федосеев
Арсений Федосеев — мастер по мелкому бытовому ремонту с 18-летним стажем. Объясняет, как решать типовые поломки в квартире.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт советы квартира лайфхаки стиральная машина
Новости Все >
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Февраль решит судьбу курса: как далеко может упасть доллар после январского провала
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту
Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Сейчас читают
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Садоводство, цветоводство
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Еда и рецепты
Нежный до последнего кусочка: вишнёвый пирог со сметанным кремом для любого стола
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Эти 4 сорта — под запретом: посадите их, и теплица превратится в кладбище томатов
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Обувь, которую списали в утиль, внезапно рвёт моду: города сходят с ума от этой пары
Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Последние материалы
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Весна уже на горизонте: образы, которые вытеснят зимние слои быстрее, чем кажется
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Куриные ножки превращаются в чупа-чупсы: румяные шарики с сочной серединой
Чайник снова как новый: подручные средства, которые разрушают накипь до основания
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Персиковые шапки для вашего сада: этот цветок радует всё лето с минимальными усилиями
Антитренды без пощады: вещи-2026, которые превращают любой образ в провальный анекдот
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.