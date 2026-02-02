Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Савельева

Богемный шик уступает место мягкости: новый фаворит для красивых зимних столов

Недвижимость

Зимой даже самый уютный интерьер вдруг начинает казаться прохладным и слишком строгим. Хочется тепла, мягкости и ощущения заботы — особенно за столом, где собираются близкие. Именно в этот момент на смену привычному льну приходит материал, который меняет атмосферу без лишних усилий. Об этом сообщает ouest-france.

Сервировка стола хлопковой марлей
Фото: Pravda.Ru by Полина Савельева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему постиранный лён уступает позиции

Долгое время лён считался эталоном текстиля для красивой сервировки. Он благороден, универсален и вне времени. Однако в холодный сезон у него обнаруживается слабое место — ощущение жёсткости и визуальной прохлады, которое не всегда сочетается с желанием уюта и расслабленности.

Поиск более мягкой и "домашней" альтернативы привёл дизайнеров интерьера и любителей slow life к хлопковой марле, которую также называют двойной марлей. Этот материал сразу воспринимается иначе: он нежный на ощупь, воздушный и не требует долгого привыкания, как это бывает с льном — особенно на фоне общего запроса на уют в доме.

В чём секрет хлопковой марли

Особенность хлопковой марли кроется в её структуре. Ткань состоит из двух тонких слоёв, соединённых почти незаметными стежками. Благодаря этому она выглядит слегка объёмной, будто наполненной воздухом. На столе такая скатерть не лежит строго, а мягко струится, создавая ощущение тепла и расслабленности.

В начале 2026 года, когда мы всё ещё много времени проводим дома, этот эффект становится особенно ценным. Хлопковая марля визуально смягчает пространство и словно приглашает задержаться за столом подольше — без ощущения официальности и холода.

Красиво без утюга: текстиль, который экономит время

Одно из главных достоинств хлопковой марли — простота ухода. В отличие от классических скатертей, она не нуждается в глажке. Более того, её естественная мятость считается частью эстетики и воспринимается как дизайнерский приём.

После стирки ткань быстро сохнет, легко драпируется и сразу готова к использованию. Именно эта непринуждённость делает хлопковую марлю логичным продолжением тренда на домашний текстиль без глажки.

Актуальные цвета для сервировки в 2026 году

Цветовая палитра хлопковой марли отлично вписывается в тренд на природные и спокойные оттенки. Вместо холодного белого всё чаще выбирают терракоту и кирпичные тона для уюта, зелёный шалфей или эвкалипт для ощущения свежести, экрю и песок для мягкого света, а также приглушённый старо-розовый для поэтичного акцента.

Такие цвета легко комбинируются с посудой и не перегружают стол визуально.

Сравнение хлопковой марли и льна для сервировки

Лён выигрывает за счёт своей строгости и формальности, но требует ухода и глажки. Хлопковая марля мягче, теплее визуально и проще в использовании. Она подходит для повседневных и праздничных столов, создавая расслабленную атмосферу без ощущения небрежности.

"Интерьерные привычки часто повторяют циклы моды, и сегодня мы наблюдаем возврат к фактурам, которые ассоциируются с домашним укладом прошлых десятилетий", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера Леонидовна.

Как использовать хлопковую марлю в сервировке

  1. Выбирайте скатерти с запасом длины для красивого ниспадания.

  2. Используйте дорожки из марли контрастного оттенка поверх основной скатерти.

  3. Завязывайте салфетки свободным узлом вместо сложных складок.

  4. Сочетайте ткань с керамикой ручной работы, деревом и переработанным стеклом.

Популярные вопросы о хлопковой марле для стола

Как выбрать хлопковую марлю для сервировки?
Обращайте внимание на плотность, качество хлопка и равномерность текстуры.

Сколько стоит скатерть из хлопковой марли?
Цена зависит от размера, бренда и обработки ткани.

Что лучше для дома — лён или хлопковая марля?
Для уюта и простоты ухода марля подходит лучше, для формальных приёмов — лён.

Автор Полина Савельева
Полина Савельева — декоратор интерьеров с 13-летним стажем. Помогает подбирать декор, текстиль и цветовые решения.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом декор интерьер
