Антон Белов

Стены могут гореть изнутри: признаки, что проводка вот-вот устроит пожар

Недвижимость

Старая проводка может годами не напоминать о себе, пока однажды не даст опасный перегрев. Чаще всего тревожные сигналы появляются заранее — просто их легко списать на "плохую розетку" или "лампочку". Если вовремя заметить симптомы, можно обойтись без пожара и дорогостоящего ремонта.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

Почему в старых домах риск выше

В домах, построенных до начала 1990-х, проводка часто алюминиевая. Со временем алюминий окисляется и становится более хрупким, а в местах соединений контакт ослабевает. Из-за переходного сопротивления узел начинает греться: чем хуже контакт, тем сильнее нагрев и тем выше шанс, что изоляция расплавится.

Проблему усугубляет современная нагрузка. Если раньше в квартире работали несколько базовых приборов, то сейчас одновременно включаются чайник, микроволновка, стиральная машина, компьютеры, кондиционер и бойлер. По действующим нормативам алюминиевая проводка рассчитана примерно на 20-25 лет эксплуатации, а многие дома этот срок давно превысили.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Запах горелого пластика или резины при включении техники — один из самых тревожных сигналов: где-то перегревается контакт или плавится изоляция.

Нагрев розеток и выключателей тоже не норма. Корпус должен оставаться комнатной температуры: тёплая или горячая розетка обычно указывает на ослабленные контакты, повреждённую изоляцию или неподходящее сечение кабеля.

Ещё одна подсказка — потемнение или оплавление пластика вокруг розетки. Это след перегрева, который уже происходил. Мерцание света при исправных лампах часто связано с плохими контактами и скачками напряжения на линии. А сильное искрение и треск при подключении вилки говорят о разболтанных или подгоревших контактах, особенно при использовании удлинителей.

Что означает частое срабатывание автоматов

Автоматический выключатель отключается при перегрузке или коротком замыкании. Если "выбивает" при включении конкретного прибора, возможна неисправность техники или перегрузка именно этой линии.

Если автоматы срабатывают регулярно "без повода", это сигнал, что сеть не справляется: есть проблемный участок, утечки или недостаточное сечение проводов. Важно не повышать номинал автомата без замены проводки: защита перестанет отключать перегрев вовремя. Об этом сообщает INMYROOM.

Что можно проверить самостоятельно

Посмотрите в щитке, какой металл на вводе и линиях: алюминий обычно серебристый, медь — красновато-жёлтая. Если дому больше 25-30 лет и проводка не менялась, это веский повод планировать замену.

Оцените нагрев в щитке при нагрузке: включите несколько мощных приборов и через 20-30 минут аккуратно проверьте, не стала ли изоляция тёплой. Пройдитесь по розеткам и выключателям: отметьте места, где есть запах, нагрев или следы оплавления — их стоит показать электрику в первую очередь, как и при подозрениях на риски от бытовой техники.

"Жильцы часто замечают проблему, когда она уже мешает пользоваться техникой, но для управляющих компаний эти сигналы — повод срочно проверять состояние сетей", — считает специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda. ru Иванова Марина Олеговна."

Когда нужен специалист и сколько это стоит

Скрытую проводку проверяют приборами: измеряют сопротивление изоляции, оценивают качество заземления, ищут перегретые контакты. Вызов электрика особенно важен, если есть хотя бы один тревожный признак, дому больше 30 лет, планируется электроплита или бойлер, либо вы делаете ремонт. Диагностика обычно стоит 2000-5000 рублей в зависимости от региона и площади.

Полная замена проводки в типовой двухкомнатной квартире, по данным материала, оценивается в 60 000-120 000 рублей вместе с работами и материалами.

Популярные вопросы о замене проводки

Нужно ли менять проводку, если внешне всё нормально?
Да, особенно в домах со старой алюминиевой сетью.

Можно ли просто поставить автомат помощнее?
Нет, защита перестанет срабатывать вовремя.

Когда выгоднее менять проводку полностью?
Чаще всего — во время капитального ремонта.

Автор Антон Белов
Белов Антон Викторович — инженер по пожарной безопасности объектов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт безопасность
