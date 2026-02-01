Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Лебедева

Традиционный диван уходит в прошлое: новый тренд превращает гостиную в уютный оазис

Недвижимость

С первого взгляда гостиная может выглядеть продуманной и стильной, но при этом оставлять странное ощущение скованности. Зимой, когда мы особенно много времени проводим дома, это чувство становится заметнее и мешает по-настоящему расслабиться. Всё чаще дизайнеры предлагают неожиданное решение, которое меняет саму логику пространства. Об этом сообщает ouest-france.

Почему классический диван больше не работает

Традиционный высокий диван долгое время считался безусловным центром гостиной. Он задавал чёткие границы, формировал "парадную" посадку и подчёркивал статус интерьера. Но сегодня всё больше людей замечают: такая мебель словно держит тело и взгляд в напряжении. Пространство выглядит аккуратным, но лишённым текучести и воздуха — эффект, знакомый тем, кто сталкивался с ошибками в интерьере, сжимающими пространство.

Новый подход предлагает сменить вертикальную перспективу. Вместо того чтобы "возвышаться" над полом, мебель опускается ближе к нему. Центр тяжести комнаты смещается вниз, и это мгновенно меняет восприятие: гостиная начинает казаться спокойнее, мягче и уютнее.

Японский минимализм и средиземноморская расслабленность

Истоки этой тенденции — в культурном смешении. С одной стороны, японская философия жизни на уровне земли, где важны контакт с пространством и уважение к пустоте. С другой — южная, средиземноморская привычка общаться неформально, сидя на подушках и коврах.

Так появляется низкий диван с глубоким сиденьем, часто без видимых ножек, словно выросший из пола. Его дополняют тактильные материалы: вельвет, плотный лён, фактурная шерсть. Эти ткани усиливают ощущение защищённости и поддерживают идею slow living — жизни без спешки.

Ковёр XXL как основа композиции

Неотъемлемой частью нового сценария становится большой ковёр. Маленькие коврики больше не справляются с задачей. Формат XXL, выходящий далеко за пределы дивана, превращается в полноценную платформу для отдыха и усиливает эффект, который даёт подложка под ковёр.

Такой ковёр не просто украшает интерьер, а меняет акустику и "температуру" комнаты. Берберские модели, плотная шерсть или плетёный джут помогают добиться уюта без капитального ремонта и значительных затрат.

"Ковёр большого формата работает как архитектурный приём: он собирает зону отдыха в единое целое и визуально занижает горизонт, делая помещение более гармоничным", — считает архитектор Анастасия Игоревна Кузнецова.

Как низкая мебель влияет на атмосферу

Снижение высоты мебели работает и на психологическом уровне. Высокие диваны и кресла подсознательно настраивают на формальное общение. Низкая посадка, наоборот, сигнализирует мозгу: здесь можно расслабиться.

Пространство становится более открытым, взгляд свободно скользит по комнате, а общение — естественным. Для семей с детьми это дополнительный плюс: гостиная превращается в безопасную зону для игр, где мебель не пугает и не ограничивает движение.

Баланс и акценты в интерьере

Чтобы эффект не напоминал кемпинг, важно сохранить равновесие. Горизонталь низкого дивана и ковра стоит уравновесить точечными вертикалями. Это может быть крупное комнатное растение или арочный торшер. При этом важно не перегружать интерьер массивными шкафами и высокими стеллажами.

Простые приёмы для визуального расширения комнаты

Низкая мебель — это ещё и оптический трюк. Когда диван и столик расположены близко к полу, расстояние до потолка визуально увеличивается. Комната кажется выше и просторнее, что особенно ценно для городских квартир.

Есть несколько практичных способов внедрить этот приём без полной замены мебели. Можно снять ножки с дивана, если конструкция это позволяет, защитив пол войлочными накладками. Хорошо работает очень низкий журнальный столик из дерева или камня. Дополняют композицию напольные подушки — мобильные и недорогие места для сидения.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
