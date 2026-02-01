Ламинат и паркет отправляют на свалку: новый пол оказался теплее, тише и без возни

От привычных напольных покрытий всё чаще отказываются даже сторонники классики. Паркет и ламинат постепенно уступают место более современным решениям, которые не требуют сложного ухода и лучше подходят для активной жизни. Дизайнеры отмечают, что сегодня на первый план выходят тепло, практичность и универсальность пола.
Со временем у традиционных покрытий выявились заметные минусы. И ламинат, и паркет остаются холодными на ощупь, чувствительны к влаге и требуют регулярного ухода. Для занятых людей это становится серьёзным недостатком, особенно если в доме есть дети или домашние животные.
Кроме того, такие полы не всегда подходят для помещений с перепадами температуры и влажности. Именно поэтому дизайнеры всё чаще ищут альтернативы, которые будут устойчивыми к нагрузкам и при этом сохранят аккуратный внешний вид на долгие годы, особенно в интерьерах, где важны комфорт и простота ухода.
"Современный интерьер всё меньше ориентирован на статусность материалов и всё больше — на сценарии жизни. Покрытие должно выдерживать активное использование, а не диктовать владельцу правила", — считает специалист по интерьерным решениям, обозреватель Pravda. ru Козлова Анна Сергеевна.
Одним из таких решений специалисты называют плетёное виниловое покрытие. Внешне оно напоминает ковёр или ковролин, но выполнено из смеси ПВХ и кварцевого песка. Благодаря этому материал сочетает декоративность с высокой прочностью.
Эксперты отмечают, что плетёный винил подходит тем, кто ценит долговечность и минимальные усилия при уборке. Его можно укладывать как на клей, так и с помощью замковой системы, по принципу кварцвинила, который уже зарекомендовал себя в зонах с повышенной нагрузкой.
Ключевое преимущество покрытия — устойчивость к влаге, плесени и возгоранию. После влажной уборки пол быстро высыхает и не теряет внешний вид. В отличие от ковролина, он не впитывает пятна от напитков и еды, не накапливает пыль и шерсть животных, что особенно важно для домов с домашними питомцами.
По словам специалистов, срок службы такого покрытия достигает 25 лет, даже при использовании в загородных домах и квартирах с активной эксплуатацией.
Руководитель компании KeraMary Андрей Яким отмечает, что плетёный винил выпускается как в рулонах, так и в плитке. Это позволяет комбинировать цвета и текстуры, создавая индивидуальные решения. Материал легко режется, при этом края не крошатся и не требуют дополнительной обработки.
Покрытие подходит не только для жилых помещений. Его используют в офисах, на балконах и лоджиях, а также в зонах с перепадами температуры и повышенной влажностью.
"Такие покрытия хорошо работают там, где классические материалы быстро теряют внешний вид — на лоджиях, в проходных зонах, в домах с нестабильным микроклиматом", — считает инженер по строительным материалам, обозреватель Pravda. ru Мельников Игорь Петрович.
Эксперты подчёркивают, что по ощущениям плетёный винил напоминает мягкий пластик. По нему приятно ходить босиком, на таком полу комфортно сидеть и даже лежать. В этом он выигрывает у паркета и ламината, которые часто кажутся жёсткими и холодными, особенно без системы подогрева.
Ламинат и паркет выигрывают в классическом внешнем виде, но проигрывают по устойчивости к влаге и простоте ухода. Плетёный винил, напротив, менее капризен, подходит для разных помещений и сохраняет внешний вид при активной эксплуатации, сообщает "Конкурент".
Современное покрытие сочетает сразу несколько практичных качеств, но имеет и особенности, которые стоит учитывать заранее.
Да, материал устойчив к влаге и температурным перепадам.
Нет, достаточно обычной влажной уборки без специальных средств.
Да, покрытие комфортно для ходьбы босиком и не накапливает пыль.
