Ламинат и паркет отправляют на свалку: новый пол оказался теплее, тише и без возни

От привычных напольных покрытий всё чаще отказываются даже сторонники классики. Паркет и ламинат постепенно уступают место более современным решениям, которые не требуют сложного ухода и лучше подходят для активной жизни. Дизайнеры отмечают, что сегодня на первый план выходят тепло, практичность и универсальность пола.

Фото: Pravda.ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плетёный виниловый пол

Почему ламинат и паркет теряют популярность

Со временем у традиционных покрытий выявились заметные минусы. И ламинат, и паркет остаются холодными на ощупь, чувствительны к влаге и требуют регулярного ухода. Для занятых людей это становится серьёзным недостатком, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Кроме того, такие полы не всегда подходят для помещений с перепадами температуры и влажности. Именно поэтому дизайнеры всё чаще ищут альтернативы, которые будут устойчивыми к нагрузкам и при этом сохранят аккуратный внешний вид на долгие годы, особенно в интерьерах, где важны комфорт и простота ухода.

"Современный интерьер всё меньше ориентирован на статусность материалов и всё больше — на сценарии жизни. Покрытие должно выдерживать активное использование, а не диктовать владельцу правила", — считает специалист по интерьерным решениям, обозреватель Pravda. ru Козлова Анна Сергеевна.

Что такое плетёный винил и почему его выбирают

Одним из таких решений специалисты называют плетёное виниловое покрытие. Внешне оно напоминает ковёр или ковролин, но выполнено из смеси ПВХ и кварцевого песка. Благодаря этому материал сочетает декоративность с высокой прочностью.

Эксперты отмечают, что плетёный винил подходит тем, кто ценит долговечность и минимальные усилия при уборке. Его можно укладывать как на клей, так и с помощью замковой системы, по принципу кварцвинила, который уже зарекомендовал себя в зонах с повышенной нагрузкой.

Практичность и срок службы

Ключевое преимущество покрытия — устойчивость к влаге, плесени и возгоранию. После влажной уборки пол быстро высыхает и не теряет внешний вид. В отличие от ковролина, он не впитывает пятна от напитков и еды, не накапливает пыль и шерсть животных, что особенно важно для домов с домашними питомцами.

По словам специалистов, срок службы такого покрытия достигает 25 лет, даже при использовании в загородных домах и квартирах с активной эксплуатацией.

Возможности дизайна и области применения

Руководитель компании KeraMary Андрей Яким отмечает, что плетёный винил выпускается как в рулонах, так и в плитке. Это позволяет комбинировать цвета и текстуры, создавая индивидуальные решения. Материал легко режется, при этом края не крошатся и не требуют дополнительной обработки.

Покрытие подходит не только для жилых помещений. Его используют в офисах, на балконах и лоджиях, а также в зонах с перепадами температуры и повышенной влажностью.

"Такие покрытия хорошо работают там, где классические материалы быстро теряют внешний вид — на лоджиях, в проходных зонах, в домах с нестабильным микроклиматом", — считает инженер по строительным материалам, обозреватель Pravda. ru Мельников Игорь Петрович.

Тактильные ощущения и комфорт

Эксперты подчёркивают, что по ощущениям плетёный винил напоминает мягкий пластик. По нему приятно ходить босиком, на таком полу комфортно сидеть и даже лежать. В этом он выигрывает у паркета и ламината, которые часто кажутся жёсткими и холодными, особенно без системы подогрева.

Плетёный винил, ламинат и паркет

Ламинат и паркет выигрывают в классическом внешнем виде, но проигрывают по устойчивости к влаге и простоте ухода. Плетёный винил, напротив, менее капризен, подходит для разных помещений и сохраняет внешний вид при активной эксплуатации, сообщает "Конкурент".

Плюсы и минусы плетёного винила

Современное покрытие сочетает сразу несколько практичных качеств, но имеет и особенности, которые стоит учитывать заранее.

Плюсы: влагостойкость, простота ухода, долговечность, комфортные тактильные ощущения, универсальность применения.

Минусы: выразительная фактура требует продуманного дизайна интерьера.

Советы по выбору покрытия шаг за шагом

Определите условия эксплуатации — влажность, нагрузку, перепады температуры.

Выберите формат — рулон или плитка.

Продумайте сочетание с мебелью и текстилем.

Уточните способ укладки и требования к основанию.

Популярные вопросы о плетёном виниле

Подходит ли такое покрытие для кухни и балкона

Да, материал устойчив к влаге и температурным перепадам.

Сложен ли уход за плетёным винилом

Нет, достаточно обычной влажной уборки без специальных средств.

Можно ли использовать его в спальне или детской

Да, покрытие комфортно для ходьбы босиком и не накапливает пыль.