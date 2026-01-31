Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нина Захарова

Сода решает всё: один странный шаг перед сливом — и засор уходит без усилий

Недвижимость

Жарить соду на сковороде звучит как странная привычка, но именно этот приём помог решить проблему, с которой годами не справлялись магазинные средства. Обычный белый порошок после нагрева работает заметно эффективнее и обходится буквально в копейки. Метод не требует вызова мастера и подходит для регулярного применения.

Пищевая сода
Фото: Pravda.Ru by Нина Захарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пищевая сода

Почему нагретая сода работает лучше обычной

Пищевая сода при нагревании меняет свои свойства. Под воздействием температуры она теряет воду и углекислый газ, превращаясь в кальцинированную соду. Это вещество обладает более выраженной щелочной реакцией и активнее воздействует на жир, мыльный налёт и органические остатки, которые чаще всего становятся причиной засора в раковине.

В результате из доступного продукта получается мощное чистящее средство без резкого запаха и агрессивной химии. Именно поэтому приём давно используют в быту и рекомендуют сантехники для профилактики проблем со сливом, особенно там, где регулярно скапливаются жировые отложения в системе канализации.

"Щелочные растворы на основе кальцинированной соды действительно эффективны против жира и мыльных остатков. При умеренном применении они безопасны для труб и подходят именно для профилактики, а не экстренного устранения аварий", — считает инженер по водоснабжению и водоотведению, обозреватель Pravda. ru Савельев Андрей Викторович.

Как правильно подготовить соду

Для начала важно выбрать подходящую посуду. Лучше всего подходит старая чугунная или стальная сковорода с толстым дном. Антипригарные и керамические покрытия использовать не стоит.

На сухую сковороду высыпают стандартную пачку пищевой соды и ставят на средний огонь. Порошок постоянно помешивают деревянной или силиконовой лопаткой. В процессе сода становится более сыпучей и слегка "играет". Весь этап занимает около 10-15 минут.

Пошаговое применение средства

После прокаливания соду аккуратно пересыпают в стакан с прохладной водой. Реакция будет активной, поэтому действовать нужно осторожно. Раствор тщательно размешивают до однородности.

Полученную жидкость медленно выливают прямо в сливное отверстие раковины. Сразу после этого слив закрывают пробкой или влажной тряпкой, чтобы усилить воздействие. Средство оставляют минимум на два часа, а при сильном загрязнении — на ночь. Завершающий этап — промывка труб горячей водой под напором в течение нескольких минут.

В каких случаях метод особенно эффективен

Способ хорошо работает при засорах, вызванных скоплением жира, остатков пищи и мыльного налёта. Именно такие пробки чаще всего образуются на кухне и в ванной, особенно если в слив регулярно попадают вещества, которые провоцируют засоры.

Если же причина — механическое препятствие, например посторонний предмет в трубе, эффект может быть слабым, сообщает портал Pro Город.

Плюсы и минусы метода

Этот способ ценят за простоту и доступность. Он подходит для регулярной профилактики и не требует специальных навыков.

  • Плюсы: низкая стоимость, отсутствие едкого запаха, безопасность для труб, простые ингредиенты.
  • Минусы: не подходит для серьёзных механических засоров, требует времени на подготовку и ожидание результата.

Советы по применению шаг за шагом

  • Используйте только сухую и подходящую сковороду.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию на кухне во время нагрева.
  • Работайте аккуратно, не наклоняясь над горячей содой.
  • Применяйте метод регулярно для профилактики.

Популярные вопросы о чистке труб содой

Можно ли использовать этот способ для пластиковых труб

Да, при соблюдении пропорций раствор безопасен для большинства пластиковых систем.

Как часто можно применять метод

Для профилактики достаточно одного раза в 2-3 недели.

Поможет ли сода при полном перекрытии слива

В таких случаях эффективность ниже, и может потребоваться механическая прочистка.

Автор Нина Захарова
Нина Захарова — профессиональная домработница с 15-летним стажем. Объясняет стандарты ухода за домом и бытовыми поверхностями.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом сода уборка лайфхаки квартира
Новости Все >
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Сейчас читают
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Садоводство, цветоводство
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Популярное
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все

Один простой шаг перед окрашиванием может испортить цвет или спасти результат. Почему привычный совет больше не работает и когда есть исключение.

Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Урожай без оглядки на прогнозы: огурцы, для которых плохой сезон больше не существует
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Последние материалы
Махровые полотенца превращаются в наждачку: простой трюк, который всё исправляет
Не успели оформить — получили протокол: в Подмосковье ловят собак без регистрации
Дачники массово переделывают дорожки: новый материал держится так, что лом не берёт
Цены на парковки растут не случайно: в комитете по транспорту раскрыли план
Один крик — и питомец напуган: как человеческий голос разрушает собачью устойчивость
После этого маринада скумбрия шокирует всех: нежнее, ярче и вкуснее, чем дорогая рыба
Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША
Открытый воротник запускает цепную реакцию: эти последствия проявляются не сразу
Каждый день — новые потери: что делать, если питомец объявил охоту на мебель
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.