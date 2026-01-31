Этим выбором ломают себе весь двор: один забор душит, другой спасает пространство

5:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор забора для частного дома или дачи давно перестал быть сугубо техническим вопросом. От типа ограждения зависит не только внешний вид участка, но и ощущение уюта, уровень шума и даже микроклимат. На практике чаще всего сравнивают два варианта — профнастил и евроштакетник, каждый из которых решает разные задачи.

Фото: Pravda.ru by Федосеев Арсений, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор на участке

Почему профнастил остаётся популярным решением

Сплошные заборы из профнастила уже много лет удерживают лидерство на рынке. Их выбирают за сочетание надёжности, простоты монтажа и доступной стоимости. Такой забор формирует закрытый контур, полностью скрывающий участок от посторонних взглядов.

Полная изоляция особенно важна для домов, расположенных рядом с дорогами, парковками или плотной застройкой. Профнастил не только закрывает территорию визуально, но и заметно снижает уровень внешнего шума. Это актуально для семей с детьми и тех, кто работает из дома.

"При выборе сплошных ограждений многие недооценивают их влияние на воздушные потоки на участке. В условиях плотной застройки это может приводить к застою воздуха, особенно если дом и забор образуют замкнутый контур", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda. ru Тихонов Алексей Дмитриевич.

Материал хорошо переносит погодные нагрузки. При правильной установке он устойчив к коррозии, не боится влаги и перепадов температур. В отличие от деревянных конструкций, такой забор не требует регулярной покраски и сложного ухода, сохраняя аккуратный вид годами.

Евроштакетник как элемент ландшафтного дизайна

Евроштакетник всё чаще рассматривают не просто как ограждение, а как часть общего облика участка. Конструкция с зазорами между планками визуально облегчает пространство и делает территорию более открытой, особенно если участок уже оформлен с учётом принципов ландшафтного дизайна.

Такой подход особенно выигрывает на небольших участках, где сплошные стены создают ощущение замкнутости. Забор пропускает свет и воздух, благодаря чему растения получают равномерное освещение, а почва меньше перегревается. Это снижает риск застоя влаги и развития грибковых заболеваний.

С практической точки зрения евроштакетник часто оказывается выгоднее. Для его монтажа требуется меньше материала, а сама конструкция легче. Это позволяет сэкономить на фундаменте и опорах, не жертвуя при этом долговечностью.

Сравнение профнастила и евроштакетника

При выборе между этими вариантами важно понимать ключевые различия. Профнастил обеспечивает максимальную приватность и защиту от шума, но визуально "утяжеляет" участок. Евроштакетник, напротив, делает пространство более открытым и гармоничным, однако не скрывает территорию полностью, что особенно заметно на участках с небольшой площадью.

Если участок находится в шумной зоне или требуется полная изоляция от соседей, сплошное ограждение будет практичнее. Для загородного дома с акцентом на ландшафт, свет и воздух логичнее рассмотреть вариант со штакетником.

Плюсы и минусы каждого решения

Оба типа заборов имеют свои сильные и слабые стороны. Перед покупкой важно оценить не только внешний вид, но и условия эксплуатации.

Профнастил выигрывает за счёт:

• полной приватности;

• хорошей шумоизоляции;

• минимального ухода.

При этом он может создавать ощущение закрытого пространства и хуже пропускать воздух.

Евроштакетник привлекателен тем, что:

• визуально расширяет участок;

• улучшает вентиляцию и освещённость;

• часто обходится дешевле в установке.

Его основной минус — отсутствие полной изоляции от взглядов и звуков, сообщает Стерлеград.

Советы по выбору забора шаг за шагом

Оцените расположение участка и уровень внешнего шума.

Определите, важнее ли для вас приватность или открытость пространства.

Учтите размер территории и особенности ландшафта.

Рассчитайте бюджет с учётом монтажа и дальнейшего ухода.

Популярные вопросы о выборе забора

Что лучше выбрать для дачи — профнастил или евроштакетник

Для дачи с садом и грядками чаще выбирают евроштакетник, так как он улучшает микроклимат и освещение.

Сколько стоит установка забора

Цена зависит от материала, высоты ограждения и типа фундамента. Профнастил обычно обходится дороже из-за большего объёма металла.

Какой забор прослужит дольше

При правильном монтаже оба варианта рассчитаны на длительную эксплуатацию, но профнастил лучше защищён от механических воздействий.