Этим выбором ломают себе весь двор: один забор душит, другой спасает пространство

Недвижимость

Выбор забора для частного дома или дачи давно перестал быть сугубо техническим вопросом. От типа ограждения зависит не только внешний вид участка, но и ощущение уюта, уровень шума и даже микроклимат. На практике чаще всего сравнивают два варианта — профнастил и евроштакетник, каждый из которых решает разные задачи.

Почему профнастил остаётся популярным решением

Сплошные заборы из профнастила уже много лет удерживают лидерство на рынке. Их выбирают за сочетание надёжности, простоты монтажа и доступной стоимости. Такой забор формирует закрытый контур, полностью скрывающий участок от посторонних взглядов.

Полная изоляция особенно важна для домов, расположенных рядом с дорогами, парковками или плотной застройкой. Профнастил не только закрывает территорию визуально, но и заметно снижает уровень внешнего шума. Это актуально для семей с детьми и тех, кто работает из дома.

"При выборе сплошных ограждений многие недооценивают их влияние на воздушные потоки на участке. В условиях плотной застройки это может приводить к застою воздуха, особенно если дом и забор образуют замкнутый контур", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda. ru Тихонов Алексей Дмитриевич.

Материал хорошо переносит погодные нагрузки. При правильной установке он устойчив к коррозии, не боится влаги и перепадов температур. В отличие от деревянных конструкций, такой забор не требует регулярной покраски и сложного ухода, сохраняя аккуратный вид годами.

Евроштакетник как элемент ландшафтного дизайна

Евроштакетник всё чаще рассматривают не просто как ограждение, а как часть общего облика участка. Конструкция с зазорами между планками визуально облегчает пространство и делает территорию более открытой, особенно если участок уже оформлен с учётом принципов ландшафтного дизайна.

Такой подход особенно выигрывает на небольших участках, где сплошные стены создают ощущение замкнутости. Забор пропускает свет и воздух, благодаря чему растения получают равномерное освещение, а почва меньше перегревается. Это снижает риск застоя влаги и развития грибковых заболеваний.

С практической точки зрения евроштакетник часто оказывается выгоднее. Для его монтажа требуется меньше материала, а сама конструкция легче. Это позволяет сэкономить на фундаменте и опорах, не жертвуя при этом долговечностью.

Сравнение профнастила и евроштакетника

При выборе между этими вариантами важно понимать ключевые различия. Профнастил обеспечивает максимальную приватность и защиту от шума, но визуально "утяжеляет" участок. Евроштакетник, напротив, делает пространство более открытым и гармоничным, однако не скрывает территорию полностью, что особенно заметно на участках с небольшой площадью.

Если участок находится в шумной зоне или требуется полная изоляция от соседей, сплошное ограждение будет практичнее. Для загородного дома с акцентом на ландшафт, свет и воздух логичнее рассмотреть вариант со штакетником.

Плюсы и минусы каждого решения

Оба типа заборов имеют свои сильные и слабые стороны. Перед покупкой важно оценить не только внешний вид, но и условия эксплуатации.

Профнастил выигрывает за счёт:

  • • полной приватности;
  • • хорошей шумоизоляции;
  • • минимального ухода.

При этом он может создавать ощущение закрытого пространства и хуже пропускать воздух.

Евроштакетник привлекателен тем, что:

  • • визуально расширяет участок;
  • • улучшает вентиляцию и освещённость;
  • • часто обходится дешевле в установке.

Его основной минус — отсутствие полной изоляции от взглядов и звуков, сообщает Стерлеград.

Советы по выбору забора шаг за шагом

  • Оцените расположение участка и уровень внешнего шума.
  • Определите, важнее ли для вас приватность или открытость пространства.
  • Учтите размер территории и особенности ландшафта.
  • Рассчитайте бюджет с учётом монтажа и дальнейшего ухода.

Популярные вопросы о выборе забора

Что лучше выбрать для дачи — профнастил или евроштакетник

Для дачи с садом и грядками чаще выбирают евроштакетник, так как он улучшает микроклимат и освещение.

Сколько стоит установка забора

Цена зависит от материала, высоты ограждения и типа фундамента. Профнастил обычно обходится дороже из-за большего объёма металла.

Какой забор прослужит дольше

При правильном монтаже оба варианта рассчитаны на длительную эксплуатацию, но профнастил лучше защищён от механических воздействий.

Автор Арсений Федосеев
Арсений Федосеев — мастер по мелкому бытовому ремонту с 18-летним стажем. Объясняет, как решать типовые поломки в квартире.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
