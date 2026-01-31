Тренд, который сметает шкафы: как французы делают кухню выше и легче без затрат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кухни с массивными навесными шкафами стремительно уходят в прошлое. В 2026 году во Франции дизайнеры и архитекторы делают ставку на свет, воздух и ощущение простора без перепланировки. Оказывается, для радикального обновления интерьера достаточно одного смелого шага. Об этом сообщает ouest-france.

Кухня без навесных шкафов
Фото: Pravda.Ru by Карпова Анна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня без навесных шкафов

Почему французы отказываются от высокой кухонной мебели

На протяжении десятилетий кухни проектировали по одному принципу: максимум хранения за счёт стен. Высокие шкафы занимали всё пространство до потолка, делая кухню функциональной, но визуально тяжёлой. Со временем стало очевидно, что такой подход "съедает" свет и усиливает ощущение замкнутости, особенно зимой.

В 2026 году акцент смещается с количества шкафов на комфорт восприятия. Убирая верхнюю мебель, дизайнеры освобождают стены, позволяя дневному свету свободно отражаться и заполнять помещение. Потолки визуально "поднимаются", а сама кухня начинает казаться глубже и просторнее, даже если её метраж остаётся прежним — ровно тот эффект, к которому стремятся при визуальном расширении пространства.

Что приходит на смену навесным шкафам

Отказ от верхней мебели вовсе не означает потерю места для хранения. Французские кухни нового поколения делают ставку на нижний уровень. Вместо громоздких шкафов используют глубокие тумбы с выдвижными ящиками, продуманными системами хранения и встроенными органайзерами.

Всё тяжёлое и утилитарное — кастрюли, сковороды, техника, запасы — скрывается под столешницей. Рабочая зона остаётся визуально чистой, а кухня выглядит аккуратно и современной. Такой подход делает пространство более "жилым", а не сугубо техническим, перекликаясь с логикой организации хранения на кухне.

"Отказ от навесных шкафов — это не про моду, а про переосмысление функции кухни как части жилого пространства. Когда стены освобождаются, интерьер начинает работать на человека, а не наоборот", — считает архитектор, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.

Открытые полки как новый визуальный акцент

Чтобы компенсировать отсутствие верхних шкафов, дизайнеры предлагают использовать открытые полки. Обычно это одна или две длинные горизонтальные линии, идущие вдоль стены и подчёркивающие перспективу помещения.

Открытые полки выполняют сразу несколько функций. Они позволяют держать под рукой посуду и часто используемые предметы. Одновременно они становятся элементом декора, на котором размещают керамику ручной работы, стеклянные банки с крупами или зелёные растения. Такой формат автоматически дисциплинирует и не даёт захламлять пространство лишними вещами.

Материалы и цветовые решения 2026 года

Освобождённые стены требуют особого подхода к отделке. В моде натуральные и спокойные оттенки: молочные, минеральные, светло-шалфейные, мягкие бежевые. Эти цвета усиливают эффект света и делают кухню визуально теплее.

Часто используют массив дерева, натуральный камень или качественные их имитации. Примечательно, что такой интерьер нередко оказывается более бюджетным: одна красивая деревянная полка стоит дешевле комплекта лакированных шкафов и при этом выглядит актуальнее — особенно в контексте вневременного дизайна интерьера.

Популярные вопросы о кухнях без навесных шкафов

Подойдёт ли такой вариант для маленькой кухни?
Да, именно в небольших пространствах эффект визуального расширения заметен сильнее всего.

Где хранить посуду и запасы?
Основное хранение переносится в глубокие нижние ящики с разделителями и выдвижными системами.

Это временный тренд или надолго?
Дизайнеры считают такой подход вневременным, так как он основан на комфорте и рациональности.

